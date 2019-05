Brandenburg/H

Autofreie Zonen in der Innenstadt, verbesserte Fahrzeiten im Nahverkehr und weniger Verkehrsabgase sind die Ziele der Protestler bei der dritten „ Fridays for Future“-Demo in Brandenburg an der Havel. Erstmals radeln die Klimaaktivisten durch die Havelstadt. Sie wollen so ein Zeichen gegen die bisherigen Pläne zur Beschleunigung der B1 mit Tempo 70 zwischen Wilhelmsdorfer- und Bauhofstraße setzen.

Bessere Radwege gefordert

„Das ist genau der falsche Weg. Für mich wäre es sinnvoller, die Radwege auszubauen und moderner zu gestalten“, sagt Demonstrant Moritz Mosch. Protestler Roman Retsch sieht die Straßen in Brandenburg an der Havel als „Brachlandschaften“ an und wünscht sich Verbesserungen am Grillendamm und in der Mühlentorstraße.

Zur Galerie Mehr als 65 Brandenburger demonstrierten bei „Fridays for Future“ erstmals auf dem Fahrrad. Sie fuhren durch die Havelstadt, fordern modernere Radwege und weniger Autoverkehr.

Kein Sitzstreik

Ein geplanter Sitzstreik der Demonstranten auf der Wilhelmsdorfer Kreuzung fand nicht statt. „Das war nicht abgesprochen und hätte zu erheblichem Stau in alle Richtungen geführt“, sagt Polizist und Einsatzleiter Stefan Fischer der MAZ.

Die Versammlungsleiterin der Demo Gwendolyn Rautenberg bedauert dies. „Man kann es aber nicht ändern“, sagt sie und fordert Alternativen zum Autoverkehr, da die Belastung auf den Brandenburger Straßen laut der 18-Jährigen „insbesondere zum Feierabendverkehr regelmäßig zunimmt.“ Protestler Max Winter will keinen zusätzlichen Stau verursachen. „Ich finde, dass Demonstrationen, die andere Menschen behindern zu weit gehen. Es reicht, stattdessen auf Probleme der Umweltverschmutzung aufmerksam zu machen“, sagt der Brandenburger und ist zuversichtlich, dass dies gelingt.

Sommerpause der Demonstranten

Ob die nächste „ Fridays for Future“-Demo in der Havelstadt wieder mit Fahrrädern stattfindet, ist noch unklar. „Einige wären gern dabei gewesen, haben sich aber nicht beteiligt, weil sie kein Rad haben“, sagt Konstantin Bartolain. Sein Bruder Vincent will die Verkehrssituation in Brandenburg an der Havel beobachten und den Druck auf die Politik erhöhen. Bei der zweiten „ Fridays for Future“-Demo protestierten vor zwei Wochen 150 Brandenburger für den Klimaschutz. Jetzt gehen die Demonstranten in der Havelstadt vorerst in die Sommerpause.

Von André Großmann