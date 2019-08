Brandenburg/H

Mehr Grünflächen, weniger Abgase und einen kostenlosen ÖPNV wünschen sich die Anhänger der „ Fridays for Future“-Bewegung. Für ihre Ziele demonstrieren sie Freitag, den 30. August auf den Straßen der Havelstadt. Die Klimaaktivisten starten um 15.30 Uhr am Neustädtischen Markt, von dort geht es weiter über die Hauptstraße in Richtung Jahrtausendbrücke, an der Ritterstraße vorbei zum Altstädtischen Rathaus. Nach einer Zwischenkundgebung wollen die Klimaaktivisten ihren Protest am Nicolaiplatz beenden.

Hoffnung auf bessere Radwege

Organisator Vincent Bartolain fordert bessere Wege für Radfahrer. „In der Hauptstraße und Ritterstraße ist es gefährlich, da es kaum Platz für Verkehrsteilnehmer auf dem Rad gibt. Dort müsste die Straße umgebaut oder eine sichere Alternativstrecke angeboten werden“, sagt der 18-Jährige der MAZ. Weitere Wünsche der Demonstranten sind die Begrünung des Zentrumsrings mit Wildblumen und Bepflanzungen am Schulvorplatz des Bertolt-Brecht-Gymnasiums, auch autofreie Zonen in der Steinstraße sind für Bartolain denkbar.

Unterstützung mit Rap-Song

Erstmals unterstützt ein Rapper die Klimaaktivisten. So erklingt der Song „Angst“ des Rappers Fritz Blumenthal bei der Demo, der Brandenburger trägt in der Szene den Künstlernamen „Kubaone“. „Doch wohin soll ich dann, es gibt keinen Neuanfang, ich hab es in der Hand, ich bin der Steuermann“, reimt der 21-Jährige.

Für Vincent Bartolain thematisiert der Songtext die Probleme der Klimaaktivisten. „Wichtig ist es jetzt zu handeln und nicht, wenn es zu spät ist“, sagt der 18-Jährige der MAZ. Im Gegensatz zur letzten Fahrrad-Demo am 15. Juni sind die Protestler diesmal wieder zu Fuß unterwegs. Bartolains Bruder Konstantin äußerte damals, dass einige Brandenburger nicht demonstrierten, weil sie kein Fahrrad hatten.

Beteiligung noch fraglich

Der Deetzer Vincent Bartolain betont, dass es sich bei der Protestaktion am 30. August um „eine der wichtigsten Demos“ handle und er sich mehr Teilnehmer erhofft. Ob sein Wunsch wahr wird, ist aber noch unklar. Denn zeitgleich findet in Potsdam ebenfalls eine FFF-Demonstration statt. „Deshalb ist es möglich, viele Menschen nach Potsdam gehen werden“, sagt Bartolain der MAZ.

Von André Großmann