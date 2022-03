Neuer SPD-Vorstand für Kirchmöser und Plaue

Brandenburg/H

Der SPD-Ortsverein Kirchmöser/Plaue hat einen neuen Vorstand gewählt. Neben dem wiedergewählten Vorsitzenden Carsten Eichmüller zieht mit den beiden 35-Jährigen Lydia Jordan und Karsten Dierich frischer Wind in den Vorstand ein.

Die Verwaltungsangestellte und der Binnenschiffer wollen in den nächsten Jahren in den Brandenburger Ortsteilen so einiges anpacken. Lydia Jordan wünscht sich schon sehr lange einen tollen großen Spielplatz, der zentral im Ortsteil Plaue liegt. Sie wird sich gemeinsam und aktiv mit dem Ortsverein sowie mit den Plauer Unternehmen, Vereinen und Bürgern dafür engagieren.

Der in Plaue lebende Karsten Dierich ärgert sich immer wieder über den starken Verfall des Kirchmöseraner Bahnhofs. So ist sein Ziel und Wunsch, dass endlich, was mit Bahnhof Kirchmöser passiert. Er hat sich vorgenommen, der Stadt und dem Besitzer mehr „auf die Füße zu treten“, so dass dieser Schandfleck ein Ende hat. Perspektivisch gesehen sieht Dierich auch wieder einen nutzbaren Hafen für die Binnenschifffahrt in Kirchmöser und möchte sich mit seinem Fachwissen des Themas annehmen.

Mit dem langjährigen Vereinsvorsitzenden Eichmüller haben die beiden einen erfahrenen Mitstreiter an Ihrer Seite und werden gewiss einige Schwerpunkte in Kirchmöser und Plaue in Angriff nehmen und als Ansprechpartner in den Ortsteilen zur Verfügung stehen. Komplettiert wird der Vorstand durch Max Eichmüller, Udo Geiseler und Ramona Selke.

Von MAZ