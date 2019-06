Brandenburg/H

Die Welt will Franziska Letz „bunt, lebendig und freundlich“ gestalten. Die Brandenburgerin stellt Schmuck und Accessoires wie Ohrstecker, Ketten und Armbänder aus Glas, Acryl, Holz und nickelfreien Zinklegierungen her.

Zur Galerie Die Brandenburgerin Franziska Letz entwirft neuen Schmuck und möchte so das Leben „bunter und lebendiger“ gestalten. Die 29-Jährige setzt ihre Ideen häufig wie ein Puzzle zusammen.

Schmuck nicht nur Beiwerk

Schmuck soll für sie dabei die Person verschönern und gestalten. „Ich wollte nicht nur ein Beiwerk, zu dem was ich anhabe“, sagt die 29-Jährige. Als sie Makramee-Federn am Schreibtisch entwirft, zieren ein ausgestopftes Eichhörnchen, Traumfänger und ein Baum mit ihren Schmuckketten den Raum des Tattoostudios „Mein Nadelwald.“ Hier denken Inhaberin Trecy Meier und ihre Freundin Franziska Letz über neue Kunstwerke nach.

15 Uhr startet bei herrlichem Sonnenschein unsere Schmuckparty!!! Kommt vorbei ✌🏼 Gepostet von Federleicht am Samstag, 15. Juni 2019

Die Brandenburgerin nimmt mehrere Baumwollfäden zusammen und fädelt das längste Exemplar in eine Ohrsteckerfassung. Kürzere Fäden wickelt sie mit der Makramee-Knotentechnik um den langen Faden. Anschließend trennt sie Fäden auseinander, bürstet diese und schneidet sie mit einer Textilschere in Federform zu.

Federn als Symbol der Freiheit

„Federleicht“ heißt ihr Unternehmen und so will Franziska Letz durch das Leben gehen. Die Schwingung der Federn im Wind, ihre Unbeschwertheit und Leichtigkeit faszinieren die gebürtige Wusterwitzerin seit dem Kindesalter. Das Freiheitsgefühl will die medizinische Fachangestellte in ihrem Schmuck verarbeiten.

Leidenschaft seit vier Jahren

Weil sie individuelle Werke gestalten will, gibt Letz den Werken keinen Namen und entwirft eher einzelne Exemplare statt einer kompletten Produktlinie. Ihre kreative Leidenschaft begann vor vier Jahren. Damals bestellte Letz Piercingschmuck für das Ohr und war begeistert, weil dieser anders aussah als alle bisherigen Exemplare.

Die Sommercollektion hält wunderschöne Schmuckstücke für euch bereit. Erwerben könnt ihr diese in @mein_nadelwald und am... Gepostet von Federleicht am Montag, 17. Juni 2019

Als die Brandenburgerin eine Verkäuferin fragte, wo der Ohrtunnel herstamme, erhielt sie die Antwort, dass er individuell gefertigt wurde. „Der Gedanke, ein Schmuckstück zu besitzen, das so ist, wie ich es mir vorstelle, hat mich total gereizt, es selbst zu probieren“, sagt Letz heute.

Neue Ideen findet die Brandenburgerin in Youtube-Videos, der Natur sowie im Alltag. So sah die Mutter eines fünfjährigen Sohnes auf dem Flohmarkt des Vereins „Die Altstädter“ Rattankörbe und verwendete anschließend das Material für Ohrstecker. „Früher habe ich Wunschanfertigungen gemacht, jetzt mache ich das, was ich möchte“, sagt die 29-Jährige.

Sie unternimmt hunderte Versuche, um die richtige Technik, den perfekten Kleber und idealen Lack für neue Werke zu finden. Franziska Letz arbeitet hauptberuflich im Brandenburger Gesundheitszentrum und feilt am Abend an neuen Werken. „Wenn das Kind schläft und alles andere erledigt ist, sitze ich da und bastel Schmuck“, sagt Letz, die von vielen Brandenburgern „Federleichte Franzi“ genannt wird.

Kraft tanken für neue Ideen

Um neue Ideen zu realisieren, nimmt sie sich bewusst Zeit für Pausen, so tankt sie beim Campen mit ihrem Ehemann Mike neue Kraft. Auf Facebook hat sie Tausende Fans, wird bei einem Urlaub in Magdeburg auf der Straße erkannt und auf ihren Schmuck angesprochen.

„Das ist einerseits komisch, andererseits macht es mich auch etwas stolz“, sagt sie. Einen Lieblingsschmuck hat Franziska Letz nicht, denn das „ändert sich je nach Situation häufiger.“ Sie appelliert an den Mut der Brandenburger, kreativ zu sein und Neues zu wagen.

Die Gestalterin betont, dass Männerschmuck aktuell begehrt ist und häufiger nachgefragt wird. Ihrem besten Freund Tobias nähte sie eine Fliege im Harry-Potter-Design, weitere Vorhaben sollen in den nächsten Wochen entstehen. „Wenn ich eine Idee habe, lege ich einfach los und erschaffe etwas Neues“, sagt sie der MAZ.

Von André Großmann