Mit Tänzen und einem neuen Lied feiern Schüler und Lehrer der Gebrüder-Grimm-Grundschule das Ende des Schuljahres. Erstmals singen sie mit Musiklehrer Martin Wilhelm einen Song zum Start der Sommerferien.

Erstes Musikvideo für Schüler und Lehrer

Der 32-Jährige filmt die Szenen, erstellt ein Musikvideo und veröffentlicht den Clip anschließend auf Youtube. Über 300 Schüler und 30 Lehrer sind dort dabei.

„Mir wurde in den letzten Wochen klar, dass es keine Zeugnisausgabe mit allen Schülern und Lehrern in der Turnhalle geben wird. Ich fragte mich, welches gemeinschaftliche Projekt das Schuljahr versöhnlich abschließt und unsere Gefühle ausdrückt. Da fiel mir die Idee zum Musikvideo ein. So haben wir immer eine schöne Erinnerung“, sagt Martin Wilhelm.

Doch wie entsteht der Clip zum Song? Dafür spielt der Brandenburger zunächst den Sound verschiedener Instrumente in das virtuelle Tonstudio „ GarageBand“ ein und erstellt eine MP3-Datei.

Dann läuft er mit einer mobilen Box durch die Klassenräume, spielt Kindern und Lehrern die Melodie des Liedes vor und filmt sie anschließend mit einem Camcorder beim Tanzen. Aus einer Stunde Filmmaterial schneidet er in drei Nächten ein 2 Minuten und 56 Sekunden langes Video und veröffentlicht es online.

Musik macht Kinder glücklich

Martin Wilhelm ist seit einem Jahr Musiklehrer an der Gebrüder-Grimm-Grundschule und probt vor den Ferien ein letztes Mal mit Zweitklässlern auf dem Schulhof. „Hey Leute, hört mal her, wir singen euch nur noch ein Lied und gehen dann in die Ferien. Genug erst mal, genug gelernt, gerechnet und geschrieben, wir gehen in die Ferien“, singen die Kinder und jubeln.

„Musik macht mich glücklich. Es ist toll, dass wir alle zusammen singen“, sagt Sabrin Abdi Deeg. Ihrem Mitschüler Lukas Leiser hilft Musik, seine Stimmung auszudrücken.

Zeilen zum Schulalltag in Corona-Zeiten

Der Song „In die Ferien“ stammt aus dem Buch „Popmusik in der Grundschule“ und von Autor Kay Groneberg. Martin Wilhelm verfasst zusätzlich ein paar neue Zeilen zum Schulalltag in Zeiten der Corona-Pandemie.

Musiklehrer Martin Wilhelm singt an der Gebrüder-Grimm-Grundschule einen Song zum Start der Sommerferien. Quelle: André Großmann

„Die letzte Zeit war schwer, wir konnten nicht zusammen sein, es waren keine Ferien. Man lernt nicht gut mit Angst, man kann schlecht lachen unter Masken, es waren keine Ferien. Was ihr geschafft habt, macht uns stolz, und bald sehen wir uns wieder, wir gehen in die Ferien“ textet er und verarbeitet so seine Gefühle. Für ihn ist klar, dass die Kinder trotz der ungewohnten Situation „Großes geleistet haben“.

Noch kein neuer Song geplant

Ob der Brandenburger auch einen Song zum Start ins neue Schuljahr schreibt, ist aktuell noch unklar, in den Ferien baut er weiter an seinem Haus in Klein Kreutz. Nach der Probe auf dem Pausenhof steht aber eines fest. „Ich werde die Zeit in der Schule in den nächsten Wochen auch ein bisschen vermissen und würde wieder neue Lieder singen“, sagt Lukas Leiser und sieht, wie sein Musiklehrer Sekunden später lächelt.

