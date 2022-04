Neuer Sound: Technikprofessor der THB startet Brandenburgs ersten Ubiquitous Music Club

Brandenburg/H

Neue Sounds begeistern Guido Kramann immer wieder aufs Neue. Auf Youtube zeigt der Technikprofessor der THB, wie das Leben klingt. So vertont er seinen Weg zur Arbeit, Gehirnströme und die Bedrohung bei einer Schachpartie.

Brandenburger Technikprofessor plant den ersten Ubiquitous Music Club für Hobbykomponisten

In über 130 Videos komponiert er mit Technik wie dem Smartphone, Elektroden am Kopf und dem Laptop neue Töne. Jetzt plant der 54-Jährige den ersten Ubiquitous Music Club für Studenten und Laien.

„Heutzutage gibt es meist nur zwei Arten wie Musik erfasst wird. So geht man entweder in ein Konzert oder nutzt Streamingdienste. Das führt aber zu einer Passivität, bei der man nur noch Konsument ist“, sagt der Technikprofessor.

Er möchte einen Gegenpol bilden, bei dem Zuhörer sich aktiv mit der Musik auseinandersetzen, sie hinterfragen und selbst gestalten. „Jeder kann etwas verändern, wenn er Klänge selbst lokal erzeugt. Das ist ein Entwicklungsprozess, der mit den Jahren reift, denn als Komponist studiert man ja auch Jahre“, sagt er der MAZ.

Die Vertonung seiner Arbeiten funktioniert dabei unterschiedlich. So kommt es schon mal vor, dass die Beschleunigungssensoren am Arm einer Tänzerin Bewegungen in Klänge umwandeln. In seiner App „Kiba“ ziehen Nutzer Chips in ein virtuelles Spielfeld, doch jede Farbe klingt anders.

Musik für digitale Komponisten Der Begriff Ubiquitos stammt aus Portugal und bedeutet übersetzt soviel wie allgegenwärtig. Laut Kramann geht es dabei um neue Möglichkeiten für das gemeinsame Musizieren, Improvisieren und Komponieren mit mobilen, meist digitalen Geräten. Auf diese Weise tauschen sich Musiker und Informatiker weltweit über die Entwicklung und gesellschaftlichen Konsequenzen der Technik für die Musik aus.

„Bei der Ubiquitous Music geht die Produktion von Musik nicht auf das Wirken eines isolierten Genies zurück, sondern aus dem Zusammenspiel mehrerer Teilnehmer“, sagt Kramann der MAZ. Er betont, dass jedes Gerät eigene Sensoren besitzt, die in Kombination mit einer Software andere Töne erzeugen.

Guido Kramann hat eine App entwickelt, mit der Hobbykomponisten spielerisch Töne erzeugen. Quelle: André Großmann

Dabei fasziniert ihn, dass Nutzer nicht nur Musik anhören, sondern bei der Gestaltung ein Feedback in Echtzeit erhalten und die Chance haben, das Ergebnis ihrer Arbeiten sofort zu ändern. „Das Hervorrufen von Klängen, indem man beispielsweise klopft oder summt, vermittelt eine tiefgreifende Erfahrung des Verbundenseins des Inneren mit der Welt“, sagt Kramann.

Er bemerkt, dass Kinder im Kunstunterricht zwar selbstverständlich etwas Neues malen, aber dagegen im Fach Musik meist nur wiedergeben. „Ich möchte Laien eine Möglichkeit anbieten, selber einmal Musik zu erschaffen und das mal auf einem anderen Weg“, sagt er der MAZ.

Info: Samstag, 16. April startet im Rittersaal der THB um 15 Uhr das erste Symposium zur Ubiquitous Music. Dabei präsentiert Damián Keller, ein Mitbegründer der Bewegung Beispiele und Sounds. Nach einer Diskussion soll es eine Schachpartie geben, bei der Spieler eine Bedrohungssituation auf dem Schachfeld in Musik umwandeln. Dafür sucht die THB noch zwei Akteure, die gegeneinander antreten.

Wer den Ubiquitous Music Club kennenlernen will, meldet sich per Mail an kramann@th-brandenburg.de

Von André Großmann