Brandenburg/H

Ein neuer Supermarkt kommt nach Hohenstücken. Der Discounter „Dein1Kauf“ eröffnet in der Einkaufspassage am Tschirchdamm 17. „In Brandenburg an der Havel startet die Geschichte einer neuen Supermarktkette, denn hier ist unsere erste Filiale. Wir haben insgesamt um die 4000 Artikel im Sortiment, also etwas größer als bei einem normalen Discounter. Dazu gehören amerikanische Süßigkeiten, türkische Wurst und viele Produkte aus dem Orient und Osteuropa. Jede fünfte Ware kommt aus einem anderen Land“, sagt Gesellschafter Oliver Perz.

Zur Galerie Am 16. Dezember eröffnet in Hohenstücken ein neuer Discounter. Die MAZ bietet schon vor dem Start einen Blick hinter die Kulissen.

Team mit zwölf Mitarbeitern

In der neuen Filiale haben die internationalen Waren eine eigene Abteilung, mit jeweils hunderten Produkten. „Wir wollen mehr wagen als die großen Discounter und experimentieren. So wollen wir auch französische Produkte anzubieten. Das kann funktionieren. Jetzt müssen viele Brandenburger nicht mehr extra nach Berlin fahren“, sagt Perz.

Im neuen Supermarkt arbeiten zwölf Angestellte in Voll- und Teilzeit auf 1850 Quadratmetern. Wie viel die Planer für ihr Vorhaben investieren, sagen sie nicht. Die Werbekampagne hat zwar noch nicht begonnen, doch die Plakate rund um die Einkaufspassage sorgen für neugierige Blicke der Passanten.

Anwohner fragen sich, wie der Laden läuft und ob die Planer den Werbespruch „Jeden Tag Megapreise“ auch ernst meinen. Im Minutentakt sehen Passanten durch das Schaufenster, um einen Blick hinter die Kulissen zu erhalten.

Ende der Stille

Drinnen stapeln sich Wein, Milch und Toilettenpapier, die Regale sind aber noch leer. Der Standort ist vielen Brandenburgern bekannt. 1993 eröffnet hier der Supermarkt „Minimal“, später kauften die Kunden unter dem neuen Namen „Rewe“ ein und das bis Dezember 2013. Dann eröffnete die Rewe-Group hundert Meter entfernt einen neuen Supermarkt am Tschirchdamm 8, die alte Filiale war Geschichte.

„Wir haben beim Aufräumen tatsächlich noch mehrere Aufkleber von Minimal entdeckt“, sagt Oliver Pertz. Er und Geschäftsführer Adrian Brunner haben „Dein1Kauf“ im Juli 2021 gegründet und planen das Projekt seit drei Jahren.

Pläne für bis zu 50 Filialen

Sie wollen in den nächsten fünf Jahren bis zu 50 weitere Filialen in Berlin und im Land Brandenburg eröffnen, einige davon auch in Brandenburg an der Havel. Für den Start suchen die Betreiber noch Verkäufer in Vollzeit und als Minijobber. Lutz Dieckmann wohnt nur wenige Meter entfernt in der Max-Herm-Straße. Der 76-Jährige freut sich auf seinen ersten Einkauf. Er ist glücklich, „dass hier endlich mal etwas Neues eröffnet“.

Zwar gab es in den letzten Jahren für den Standort am Tschirchdamm 17 mehrere Interessenten, wie die russische Supermarktkette, doch es ist nichts passiert. Jetzt kommt Bewegung in die Passage. Mitarbeiter transportieren Waren und planen die Gestaltung der Regale.

„Ich finde es gut, dass Rewe endlich Konkurrenz bekommt, denn leider gibt es hier ja auch keinen Wochenmarkt mehr, der fehlt schon sehr. Mir gefällt, dass das Angebot international sein soll. Ich hoffe, dass die Preise wirklich gut sind und wünsche mir, dass dies kein falsches Marketingversprechen ist. Es ist schön, dass ich gleich nebenan wohne, so kann ich meine Einkäufe entspannt nach Hause transportieren“, sagt Dieckmann.

Am Sonntag, 12. Dezember, eröffnet „Dein1Kauf“ in Hohenstücken. Kunden können Montag bis Samstag von 7 bis 21 Uhr einkaufen.

Von André Großmann