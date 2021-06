Brandenburg/H

Die Mitglieder des Senioren Union Kreisverbandes Brandenburg an der Havel haben einstimmig Andreas Erlecke zum Nachfolger von Ute Paaschen, die seit 2018 an der Spitze der Senioren-Union stand, gewählt.

Sieben Jahre in Afrika

Andreas Erlecke wohnt seit 2018 in Gollwitz, wo er 2019 zum Ortsbeirat gewählt wurde. Vor seinem Zuzug nach Brandenburg lebten er und seine Ehefrau Elke sieben Jahre in Westafrika. Erlecke ist seit über 40 Jahren Mitglied der CDU und war lange in der Kommunalpolitik tätig. In der Havelstadt gehört er als sachkundiger Bürger dem Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Petitionen an.

Erfahrungen sind hilfreich

In seiner Vorstellungsrede betonte er, dass gerade in Zeiten des Wandels die Erfahrungen der Älteren hilfreich sind. „In der Politik gibt es Dinge, die Bestand haben. Werte, die sich an dem orientieren, was im Mittelpunkt jeder Politik stehen muss: die Würde des Menschen.“

Erst die Interessen der Stadt

Er unterstrich, dass gute Politik Vertrauen in die Bürger setzt und vom Vertrauen der Menschen lebt. Vertrauen und Verantwortung sind die Währung, die gute Politik ausmachen. In seiner Rede sprach Erlecke den aktuellen Streit um die Besetzung der Beigeordneten der Stadt Brandenburg an: „Personalentscheidungen sind wichtig, wichtiger ist jedoch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit in Sachfragen. Für uns gibt es eine klare Reihenfolge: Zuerst geht es um die Interessen der Stadt und ihrer Einwohner, dann um die Partei und danach um Personen. Nach dieser Maxime handelt die CDU.“

Rathausbesetzung nach Wählerwillen

Es sei richtig, dass die führenden kommunalpolitischen Kräfte in der Leitung des Rathauses vertreten sind. Dies entspreche dem Wählerwillen. Dabei sei der Oberbürgermeister außen vor, da er als direkt gewählter Oberbürgermeister für alle Brandenburger da sei. Deshalb habe die CDU zu Recht einen Beigeordneten gefordert. Die Beigeordneten zu wählen ist die eine Sache. Wichtiger sei jedoch, dass die Zusammenarbeit zwischen CDU, SPD und Freien Wählern in der Sache als eine Koalition der Vernunft zum Wohle der Stadt fortgesetzt wird.

Von André Wirsing