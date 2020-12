Brandenburg/H

Da hüpft das Mädchenherz: Wer dieser Tage die Steinstraße entlang schlendert, kann sehen, wie sich das ehemalige Reisebüro in Nummer 53 nach und nach in ein blumiges, rosafarbenes Glitzerparadies verwandelt. Und drinnen steht ein Engel an der Nähmaschine und wirbelt, um rechtzeitig zur Eröffnung viele süße Kleidungsstücke parat zu haben. Denn ab Freitag, 11. Dezember, stehen hier die Türen vom Nähstübchen „ Engelsstiche“ offen.

Ein Weihnachtstraum in rosa ist das Schaufenster von Engelsstiche. Quelle: Jacqueline Steiner

Anzeige

„Ich habe handmade für mich entdeckt“

Monique Engel erfüllt sich damit einen Traum und macht ihr liebstes Hobby zu ihrem Hauptberuf. Bis vor wenigen Tagen hat die 36-Jährige noch als Rechtsanwaltsgehilfin gearbeitet und nebenberuflich genäht. Doch schon länger ist ihr klar: der Umgang mit Nadel, Faden und schönen Stoffen ist das, was sie wirklich machen will.

„Meine Mutter ist gelernte Schneiderin. Ich selbst habe als Kind auch genäht, viel gestrickt und gehäkelt“, erzählt Monique Engel. Dann verlor sie das Hobby aus den Augen, bis 2013 ihre erste Tochter zur Welt kam. „Da habe ich handmade für mich entdeckt. Es hat mich einfach geärgert, dass das Gekaufte oft nicht so war, wie ich es mir gewünscht habe“, erzählt sie.

Nach der Geburt der zweiten Tochter vor drei Jahren legte sie noch eins oben drauf und nähte, was das Zeug hielt. Für ihre Kinder und andere. „Das ist so eingeschlagen – auch in meinem Herzen“, berichtet Monique Engel. Im Juli 2019 meldet sie ihr Nebengewerbe an, jetzt geht es mit dem Laden in die Vollen.

„Ich bin rosa, Glitzer , einfach Mädchen“

Bis er kommende Woche eröffnet, ist die 36-Jährige täglich an ihrem Nähtisch in Aktion zu erleben. Sie produziert im Akkord die Stücke, die nach und nach die Kleiderstangen befüllen sollen. „Es gibt Sofortkäufe in kleinen Serien, für Babys, Kinder und Teenager“, erzählt Monique Engel. Außerdem schneidert sie nach Wunsch und Auftrag.

Bei Engelsstiche gibt es kleine Kleidungsserien für Babys, Kinder und Teenager. Quelle: JACQUELINE STEINER

Die entzückendsten Stoffe hat sie dafür parat. „Wenn ich neue bekomme, da flattert mein Herz“, verrät die frischgebackene Ladeninhaberin. „Ich mag Farben sehr – Lila, Rosa und Blautöne“, erzählt sie.

Daher kommt auch, dass das Geschäft so zauberhaft aussieht. „Das bin ich. Ich bin rosa, Glitzer, einfach Mädchen, obwohl ich erwachsen bin“, sagt Monique Engel fröhlich – und spürbar aufgeregt, denn sie freut sich schon sehr darauf, dass es bald los geht.

Rasch noch Weihnachtsgeschenke ordern

Ab Frühjahr will die Schneiderin ihr Repertoire um eine Damenkollektion erweitern – nach Maß. „Ich habe jetzt schon Kunden, die von der Stange nichts finden“, weiß sie. „Mode wird auf jeden Fall der Hauptfokus hier sein.“

Die entzückendsten Stoffe hat Monique Engel in ihrem Laden parat. Quelle: JACQUELINE STEINER

Dennoch gibt es etliche Kleinigkeiten aus den prachtvollen Stoffen wie Kosmetiktäschchen oder Lese-Knochenkissen. Wer jetzt aufmerkt und ein tolles Weihnachtsgeschenk wittert, den bittet die eifrige Näherin jetzt schon im Laden vorbeizukommen und es in Auftrag zu geben. Damit der Weihnachtsengel es rechtzeitig fertig hat.

Offiziell geht es dann am Freitag, 11. Dezember, los. Geöffnet ist Dienstag, Donnerstag und Freitag von 10 bis 18 Uhr sowie Samstag von 10 bis 14 Uhr. Mittwochs kann das Nähstübchen „ Engelsstiche“ zudem nach Vereinbarung besucht werden.

Von Antje Preuschoff