Wie ist das, in Zeiten von Corona ein neues Album aufzunehmen? „Sehr gut“, sagt Katharina Burges und mag damit ein wenig überraschen, denkt man an die vielen Einschränkungen des vergangenen Jahres. „Weil man Zeit und Muße hat“, erklärt die Pianistin und Sängerin aus Brandenburg an der Havel. „Man kann ungehindert in die Welt abtauchen, für die man geboren ist: die Musik. Und man hat Zeit, dieses Abtauchen auch zu genießen.“

Zusammen mit Sänger und Songschreiber Torsten Gränzer und Perkussionist Göran Schade nutzte Burges die pandemiebedingten Freiräume, um sich intensiv mit neuen Songs für das gemeinsame Herzblut-Projekt Burges, Gränzer, Schade zu beschäftigen. Das Ergebnis: Zwölf neue Stücke, die ab Freitag, 12. März 2021, auf dem neuen Album des Trios „Farben der Liebe“ zu hören sind.

Und erneut – 2019 erschien das erste Album „Jenseits schillernder Welten“ – geht es gefühlvoll und gesellschaftskritisch zu, verschmelzen Elemente von Rock, Jazz, Klassik, Punk und Pop miteinander, lassen Liedtexte aufhorchen und einen nur schwer wieder los.

Beziehungsdramen sind Thema

Das neue Album thematisiert Beziehungsdramen, bittersüße Erinnerungen, missverstandene Gefühle, Einsamkeit – der Fokus scheint klar auf den dunklen Farbnuancen der Liebe zu liegen. „Wenn man ehrlich zu sich selbst und anderen Menschen ist, sind es doch genau diese Farben, die einen im Leben weitergebracht haben“, findet Göran Schade.

Und Katharina Burges ergänzt: „Wenn von Liebe die Rede ist, wird meist von rosa bis lila-hellgelb-zuckergrün bewertet, was ich als Trugschluss empfinde. Wir loten auf diesem Album die gesamte Farbpalette der Liebe in ihren Extremen aus.“

Nur ein flüchtiger Moment

So handelt etwa „Sternenblicke“ von zwei Menschen, die sich voneinander angezogen fühlen, aber nur für einen flüchtigen Moment zusammenfinden. Der Titel „Einsamkeit“ nimmt den Zuhörer mit auf einen Spaziergang durch dunkle, nasse Straßen, und lässt ihn mit Gänsehaut zurück, wenn der Wunsch des Protagonisten – „Holt mich aus dieser Stille“ – von Burges vorgetragen wird. Und „Wie eine Blume“ zeigt auf, wie falsch verstandene Liebe einen sensiblen Menschen zugrunde richten kann.

Pandemie spielt keine Rolle

Die Pandemie hingegen spielt keine Rolle, auch wenn die neuen Songs allesamt in Zeiten von Corona entstanden sind. Denn Lockdown und Kontaktbeschränkungen haben bei den Brandenburger Musikern keineswegs zu einem Mangel an Inspiration geführt. Im Gegenteil: Das Trio hat das zurückliegende Jahr als ein äußerst produktives erlebt, wie Katharina Burges berichtet. „Meine Inspiration und Motivation kommt ausschließlich aus mir selbst, aus der Seele, aus den tiefen Verstecken meines bisherigen Lebens. Da findet sich immer etwas, es ist nie ganz entschlüsselt, nie komplett freigelegt, nie wirklich lesbar wie ein Buch. Da tauchen mitunter plötzlich Buchseiten auf, die ich noch nie gelesen habe. Und schon gibt es ein neues Musikstück.“

Inspiration aus persönlichen Erfahrungen

Auch Torsten Gränzer schöpft Inspiration aus persönlichen Erfahrungen, wobei „das längst noch nicht alles verschriftet und verarbeitet ist.“ Seine Motivation dabei ist ehrenwert: „Ich möchte etwas gegen einen Zeitgeist setzen, den ich als krank empfinde. Denn wir brauchen materiell so wenig, dafür zwischenmenschlich aber so sehr viel. Vor allem benötigen wir andere Dinge, als uns immer wieder vorgegaukelt wird. Daran möchte ich festhalten und auch andere Menschen inspirieren – mit dem Wunsch, dass wir eine Welt erdenken, die auch die nachfolgenden Generationen noch würdevoll versorgen kann“, so Gränzer.

Nichts ersetzt persönliche Begegnungen

Das Komponieren und Texten im Home Office und der Austausch via Online-Kommunikation waren im vergangenen Jahr willkommene Hilfsmittel. Doch Torsten Gränzer betont, dass er darin kein Zukunftsmodell sieht: „Denn nichts ersetzt die persönliche Begegnung mit Menschen und das gemeinsame Erspüren des musikalischen Moments.“

Im September möchten Burges – Gränzer – Schade wieder gemeinsam auf der Bühne stehen. Dann nämlich soll das neue Album live vorgestellt werden. „Geplant ist ein wunderbares Premierenkonzert im Brandenburger Theater mit allen Musikern, die an der CD-Produktion beteiligt waren. Und vielen weiteren Konzerten – da sind ja eine Menge nachzuholen“, so Göran Schade.

Das neue Album „Farben der Liebe“ erscheint am Freitag, 12. März 2021, und kostet 15 Euro

Von Carina Schiller