Brandenburg/ H

Wenn Stephan Höferer an seine schönsten Angeltörns in den zurückliegenden Jahren im Land Brandenburg denkt, ist ihm ein Ausflug ganz besonders in Erinnerung geblieben: Eine Tour vor drei Jahren bei strahlendem Sonnenschein auf dem Seengebiet zwischen Plaue und Kirchmöser.

Damals war der passionierte Angler und begeisterte Naturfilmer Stephan Höferer zusammen mit Jan Borek vom Angelladen „Fishing Pro“ in Plaue auf der von der Havel durchflossenen, 2000 Hektar großen Wasserfläche zwischen Plauer See, Breitlingsee und Möserscher See unterwegs – Angelrute und Kamera im Gepäck.

Ist gerne in der Kamera in der Natur unterwegs: Der gebürtige Berliner Stephan Höferer. Quelle: privat

Angeln als Naturerlebnis für Geist und Seele

„Mehr noch als der Erfolg, einen dicken Fisch am Haken zu haben, steht für mich eindeutig das Naturerlebnis im Vordergrund“, sagt Stephan Höferer. Die Havelseen rund um die Stadt Brandenburg seien dafür ideal. „In der unberührten Natur mit ihrer Ruhe kann ich Geist und Seele entspannen und mit der Kamera die Schönheit von Flora und Fauna einfangen.“

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Drang nach Ruhe und Natur war es auch, der den gebürtigen Berliner dazu bewegt hatte, 2003 aus dem Bezirk Köpenick in die Nähe von Beeskow im Landkreis Oder-Spree zu ziehen. Den Schritt raus aus der hektischen Großstadt aufs platte Land hat er nie bereut – zumal er für seine Reportagen in die entferntesten Winkel der Welt reist und ordentlich rumkommt. „Ich genieße mein Leben in der Brandenburger Natur“, sagt Stephan Höferer.

Neues Buch soll Nachschlagewerk sein

Damit auch andere in den Genuss der Naturerfahrung kommen und nach Möglichkeit dicke Fische an Land ziehen können, teilt der 64-Jährige Angelsport-Freund und ausgewiesene Wels-Experte seine über die Jahre gesammelten Insidertipps gerne mit seinen Mitmenschen.

Mit seinen beiden Angelführern „Berlin/ Brandenburg“ und „Hamburg/ Schleswig-Holstein“ hat Stephan Höferer Interessierten schon viele persönliche Einblicke in die schönsten Reviere in den beiden Regionen gegeben.

Nun hat der angelnde Buchautor für Brandenburg noch einmal nachgelegt: Mit dem gerade frisch erschienen Werk mit dem Titel „Angelgewässer Landesanglerverband Brandenburg“ hat der gelernte Heizungsmonteur ein Nachschlagewerk über ausgewählte Top-Gewässer des Landesanglerverbandes Brandenburg (LAVB) geschrieben.

Das Cover zum neuen Buch von Stephan Höferer. Quelle: Nature Vision (Screenshot)

LAVB hat 16.000 Hektar an Eigentum- oder Pachtgewässern

Auf ganzen 328 Seiten hat Stephan Höferer dafür alle wichtigen Informationen wie Fischbestand, Zuwegungen, Slipstellen, Angelstellen, Bootsverleih, Parkmöglichkeiten und lokale Besonderheiten zusammengetragen. Die über 300 Gewässerskizzen im Buch bieten dem Leser einen detaillierten Rundum-Überblick über die Angel-Spots.

Darüber hinaus ist das gesamte Gewässerverzeichnis, auch mit sämtlichen Salmonidenstrecken, sowie die aktuelle Gewässerordnung des LAVB in dem Buch im A5-Format enthalten. Historisches Vorbild für das aktuelle Buch war der „Angelführer DDR“ von Horst E. Rudolph aus dem Jahr 1982.

An Auswahl hatte es Autor Stephan Höferer für die Gewässer-Hotspots freilich nicht gemangelt: Mit über 16.000 Hektar an Eigentum- oder Pachtgewässern auf knapp 1000 Seen und Flussabschnitten hat der LAVB eine satte Auswahl für alle Ecken im Land Brandenburg anzubieten.

Stephan Höferer ist auch ein begeisterter Natur- und Landschaftsfilmer. Quelle: privat

Einladung zu einer Angel-Entdeckungsreise

„Angeln ist etwas für jedermann, sowohl Neueinsteiger als auch Angelprofis finden in Brandenburg viele tolle Angelreviere“, sagt der Buchautor. „Diese Reviere als Nachschlagewerk gesammelt vorzustellen, war mir eine Herzensangelegenheit.“ Er hofft, dass das Buch für viele Angler hilfreich sein wird – auf der Suche nach neuen, interessanten Gewässern, und natürlich dem ganz großen Fang.

„Die Gewässer des Landesanglerverbandes Brandenburg liegen inmitten einer intakten Natur mit reichen Fischbeständen“, schwärmt Stephan Höferer. „Ich kann nur jedem empfehlen, sich auf eine Entdeckungsreise zu begeben.“

Havel ist Lieblingsrevier

Natürlich wird auch Stephan Höferers ausgesprochenes Lieblingsrevier, die Havel zwischen Rathenow und Potsdam, ausführlich in dem neuen Buch vorgestellt. Wer sich also immer schon mal mit dem „König der Havel“ – wie Stephan Höferer seinen liebsten Fisch, den Wels, einfühlsam nennt – anlegen wollte, findet in dem Nachschlagewerk die besten Tipps und Tricks.

Etwa diesen hier: „Vor allem am Westufer des Plauer Sees und am Breitlingsee gibt es zahlreiche gute Uferangelplätze – sowohl für Friedfisch- als auch für Raubfisch-Fans!“, wie Stephan Höferer verrät.

Kosten soll das Nachlagewerk 29,95 Euro und kann über Stephan Höferers Website www.nature-vision.com bestellt werden. Für LAVB-Mitglieder ist das Buch vergünstigt über die Kreisanglerverbände zu haben.

Von Jérôme Lombard