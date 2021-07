Brandenburg/H

Ziemlich geräuschlos, aber erfolgreich ist die Brandenburger Tafel bislang durch die Pandemie gekommen. „Gerade zwei Tage lang waren wir überfordert und mussten schließen, ansonsten konnten wir den Betrieb aufrechterhalten“, sagt DRK-Vorstand Andreas Griebel.

Jocenter schickte keine Mitarbeiter

Das Jobcenter hatte gleich zu Beginn eine Sperre verhängt und keine MAE-Stellen (früher hieß das Ein-Euro-Jobber) mehr genehmigt. So war die kontaktlose Essenausgabe gefährdet. „Zum Glück sprangen viele Ehrenamtliche ein, vor allem Studenten. Das hat uns sehr geholfen“, erzählt Tafel-Chefin Griseldis Grey. Sie ist nun seit mehr als 15 Jahren bei der Institution tätig und hat alles erlebt.

Hilfe beim Umzug

Auch den überstürzten Umzug vor knapp zwei Jahren, als der Nachbar das Gebäude in der Wilhelmsdorfer Straße erworben hat und Eigenbedarf anmeldete. Innerhalb von zwei Monaten musste der neue Standort in der Warschauer Straße hergerichtet werden, viele Handwerksfirmen aus der Stadt und aus der Region leisteten unentgeltlich Hilfe – renovierten, bauten Trennwände ein, erneuerten Leitungen. „Der Stadt und ihrem Liegenschaftsbetrieb GLM kann man auch nur danken“, sagt Griebel.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Waren in der Papiertüte

Dann kam Corona. Lebensmittel durften nicht mehr von den Kunden selbst eingepackt werden, also wurden Hunderte Papiertüten aus Supermärkten besorgt und bereits vorgepackt, so dass sie nur noch ausgegeben werden mussten.

Naschgarten statt Autowäsche

Nebenbei entstand auf der Nachbarfläche an Stelle der alten Autowaschanlage ein blühender Naschgarten. Wegen der unklaren Bodenbelastung wurden Hochbeete angelegt, in denen die Tafel-Kunden selbst gärtnern, auch die Schüler der Otto-Tschirch-Oberschule beteiligen sich. Überzeugt hat sich von dem Projekt auch Sparkassen-Marktdirektor Christian Ebert. Er hat jetzt einen größeren Betrag als Spende der Mittelbrandenburgischen Sparkasse vorbeigebracht. Die genaue Summe will er nicht in der Zeitung lesen. Hintergrund ist die Tatsache, dass die MBS vielfach als Sponsor auftritt. Es sollte aber nicht verglichen werden zwischen den Beschenkten, um eine „Neiddiskussion“ zu vermeiden.

Spende fürs Kühlfahrzeug

Die jüngste Spende wird neben anderen verwendet, um ein neues Kühlfahrzeug für die Tafel anzuschaffen. Das bisherige ist einem hohen Verschleiß ausgesetzt, weil es 40.000 bis 50.000 Kilometer im Jahr absolviert. Es gibt einen regelrechten Fahrplan für jeden Tag zwischen 7.30 und 15 Uhr, verrät Griseldis Grey. „Wir fahren nicht nur zu den Supermärkten, Discountern in der Region, sondern beispielsweise auch nach Berlin, holen dort bei einem Erzeuger Hähnchenteile oder tauschen mit anderen Tafeln, was jeweils gerade zu viel vorhanden ist, etwa Joghurt oder Kosmetik.“

Kleingärtner liefern

Selbst Biohöfe geben ab, was sie zu viel produzieren und nicht selbst vermarkten können. In diesen Tagen kommen Kleingärtner und bringen ihre „Ausbeute“ an Bohnen oder Kohl vorbei, weil es für den eigenen Haushalt viel zu viel ist.

Von André Wirsing