Neues Buch: Heiko Hesse und Katha Seyffert veröffentlichen „Super-Buddy und die Macht der Wutpuppen“

Angst, Enttäuschung und Schläge gehören zum Leben von Max. Zuhause kritisieren ihn seine Eltern, in der Schule hat ihn der lauteste Junge zum Blödmann der Klasse erklärt. Justin ärgert, schlägt und beklaut Max.

Hilfe von einer Wutpuppe

Er weiß aber nicht, dass Max einen besonderen Freund hat: Super-Buddy. Die Wutpuppe mit dickem Bauch, großem Eierkopf und einem breiten Grinsen begleitet ihn durchs Leben. Nur er ist bei dem Schüler, wenn dieser sich weinend aufs Bett wirft und verzweifelt.

Nur bei ihm kann Max eine Wut entladen, deshalb schlägt er mit voller Wucht auf die Puppe ein. Als es ihm besser geht, grinst sein Begleiter. „Gern geschehen, dafür bin ich doch da“, sagt er, doch sobald sein Junge das Zimmer verlässt, sackt er zusammen, schließlich hat er die Wut wie ein Schwamm aufgesaugt.

Frage nach der Verantwortung

Ihre Geschichte beschreibt Autor Heiko Hesse in seinem neuen Buch „Super-Buddy und die Macht der Wutpuppen“. Er macht Kindern Mut und betont, dass Heranwachsende eine Chance haben müssen, ihr Selbstbewusstsein aufzubauen. Heiko Hesse fragt auch, was passiert wenn eine Wutpuppe voll ist und nichts mehr aufnimmt.

„Viele Kinder fühlen sich schuldig, wenn sie in der Klasse gemobbt werden, der Vater trinkt und die Mutter sie schlägt. Und nicht wenige Leute im sozialen Bereich bringen viel Verständnis für die Gesamtsituation auf, anstatt den Spieß mal umzudrehen“, sagt der Brandenburger.

Er stellt klar, dass nicht die Kinder schuld an der Situation sind, sondern das Umfeld, das die Lage verursacht hat. „Sie sind verantwortlich für die Wut. Und wer Müll macht, muss auch dafür sorgen, dass der Müll wieder wegkommt“, sagt der Autor.

Inspiration durch Comic-Klassiker

Welche Pläne die Wutpuppen schmieden, lässt er noch offen. Klar ist aber, wer ihn inspiriert hat. Die Brandenburgerin Katha Seyffert bastelt vor zwei Jahren eine Wutpuppe für das Kind einer Bekannten, sendet Heiko Hesse daraufhin ein Foto und begeistert ihn.

Katha Seyffert und Heiko Hesse werfen sich eine Wutpuppe zu. Quelle: André Großmann

Beide haben die Ideen zum Buch entwickelt, Katha Seyffert zeichnet Wut, Trauer und Hoffnung der Kinder und die Projekte der Wutpuppen. Dabei orientiert sie sich an Comic-Klassikern wie „ Batman und Superman“.

Die Brandenburgerin sitzt mit einem Grafikpad vor dem PC, verbindet das Gerät per USB und zeichnet in Photoshop. „Es kann bis zu acht Stunden dauern, bis ein Bild entsteht, weil ich auf jedes Detail achte. Auch wenn es lange dauert, will ich schaffen, was ich mir vorgenommen habe“, sagt die Illustratorin.

Bastelanleitung in 16 Schritten

Mit einer Bastelanleitung beschreibt sie im Buch, wie eine Wutpuppe in 16 Schritten entsteht. Dafür arbeitet sie mit Schere, Stopfnadel, wasserfesten Filzstiften, Schnürsenkeln und nutzt so wenig Werkzeuge wie möglich.

Diese Wutpuppe hat Katha Seyffert für Kinder gebastelt. Quelle: André Großmann

Für sie und Heiko Hesse sind die Figuren ein Ausdruck der personifizierten Wut und zeigen, wie vielfältig sie bewältigt wird. „Jeder muss seinen eigenen Weg finden, wie er damit umgeht“, sagt Katha Seyffert.

Info: Das Buch „Super-Buddy und die Macht der Wutpuppen“ erscheint im Wiesengrund-Verlag, kostet 12,90 Euro, hat 48 Seiten und die ISBN-Nummer 9783944879833. Eine Buchvorstellung mit „Wut zu Mut“-Programm für Kinder beginnt Samstag, den 29. August ab 14 Uhr im Stadtmuseum. Anmeldung unter 03381584501.

Von André Großmann