Neues Bundesamt: Tiemann erfreut über alleinigen Standort Brandenburg/Havel

Brandenburg/H

Brandenburg/Havel ist alleiniger Standort des Bundesamtes für Auswärtige Angelegenheiten. Darauf weist die Bundestagsabgeordnete Dietlind Tiemann ( CDU) in einer Pressemitteilung von diesem Freitag hin.

Wie die MAZ berichtete, hatte der Bundestag die Errichtung des Bundesamts für Auswärtige Angelegenheiten an diesem Donnerstag beschlossen. Aufgaben wie die Visa-Bearbeitung fallen künftig in die Zuständigkeit dieser neuen Bundesbehörde. Sie soll sich um „nicht-ministerielle Aufgaben mit Auslandsbezug“ kümmern und „Serviceeinrichtung mit ausgewiesener Fach-, Auslands- und Fremdsprachenkompetenz“ sein

Anzeige

Die Brandenburger Abgeordnete Dietlind Tiemann stellt in ihrer Mitteilung den Änderungsantrag der Regierungsfraktionen aus CDU/ CSU und SPD in den Vordergrund, der die Mehrheit des Bundestags gefunden hat. Die Folge: Der im Gesetzentwurf enthaltene Doppelstandort Berlin und Brandenburg an der Havel wird zugunsten der Stadt Brandenburg an der Havel geändert.

Weitere MAZ+ Artikel

Zeitnah etwa 700 Beschäftigte

Auch wenn AfD gegen den Gesetzentwurf stimmte und Linke und FDP sich enthielten, ist der Weg nun frei, das Bundesamt zum 1. Januar 2021 zu eröffnen. Anfangs werden 27 neuen Mitarbeiter Visaanträge bearbeiten sowie Fördermitteln und Zuwendungen managen. Tiemann spricht von einer geplanten Vergrößerung auf zeitnah etwa 700 Beschäftigte.

Die frühere Oberbürgermeisterin der Stadt berichtet, sie habe außerhalb des federführenden Ausschusses Gespräche geführt, die Früchte getragen hätten.

Mit der Entscheidung für den alleinigen Standort Brandenburg an der Havel, werde nicht nur der verkehrsgünstigen Lage Rechnung getragen, sondern auch ein Beitrag zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse geleistet.

Von MAZ