Brandenburg/H

Viel Arbeit liegt hinter den beiden Inhabern des neuen 24-Stunden-Fitnesstudios Your Classic Gym an der Upstallstraße 7 in Brandenburg an der Havel. Seit März rackern Lucas Schreiber (26) aus Eichwalde und sein Geschäftspartner Niclas Schulz (21) aus Königs Wusterhausen in der hohen Halle westlich vom Hellweg-Baumarkt, damit zur Eröffnung am 19. Juni alles fertig wird. Zahlreiche Geräte wurden in Eigenregie aufgestellt, Sanitäranlagen hergerichtet und Kabel verlegt. Auch die von Schwarz und Grün sowie den Geräten des Herstellers DHZ dominierte Gestaltung muss stimmen.

Trend zum preisgünstigen Mikrostudio

Denn der Standort ist der jüngste Zugang einer kleinen Kette mit Niederlassungen in Königs Wusterhausen, Prenzlau und Templin. Der Clou: Die Studios funktionieren weitgehend ohne Personal. Mithilfe von Codeschlössern und Kameras wird die Anwesenheit von Aufsichtspersonen auf ein Minimum reduziert. Zugänglich sind die Muckibuden dafür rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Das Prinzip des Self-Check-In bzw. Check-Out also, das zunehmend auch in anderen Branchen Anwendung findet, etwa in der Hotellerie oder in Supermärkten.

Zur Galerie Zwei junge Unternehmer locken Sparfüchse und Nachtsportler zu Kampfpreisen in die Upstallstraße.

„Es gibt so viele Schichtarbeiter und Menschen, die nur an Sonn- und Feiertagen ausreichend Zeit fürs Training haben. Heutzutage soll alles jederzeit verfügbar sein, und dem tragen wir Rechnung“, sagt Schreiber, der während seiner Zeit als Großhandelskaufmann beim Industrie-Ausstatter Würth sein erstes eigenes Studio in Königs Wusterhausen einrichtete. Durch die hohe Nachfrage im niedrigen Preissegment und den Trend hin zum „Mikrostudio“ (200 bis 400 Quadratmeter) mit ganztägigen Öffnungszeiten und praktisch kaum Personal habe sich die Idee binnen weniger Jahre zum Geschäftsmodell entwickelt, das auch auf andere mittelgroße Städte in Brandenburg übertragbar ist.

„Die großen Ketten haben das schon seit einigen Jahren in den großen Städten erfolgreich vorgemacht, etwas Fit Plus. Auch Easy Fitness mit vielen Niederlassungen deutschlandweit geht in diese Richtung“, erläutert Schreiber der MAZ. Franchise-Nehmer wollte er aber nicht werden: „Ich bin überzeugt, dass man das auch ebenso gut selbst in die Hand nehmen kann.“

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gesagt, getan. Mit viel Aufwand haben die beiden gemeinsam mit Helfern aus dem Bekanntenkreis die 35 Quadratmeter große Industriehalle nach ihren Vorstellungen renoviert. „Wir haben hier 43 Stunden nur gemalert und Farbe ausgebracht. Auch die fünf Tonnen Gummimatten verlegen sich nicht mal eben so schnell“, sagen Schreiber und Schulz, während sie zwischen Werkzeug und Fitnessgeräten ihre Gänge machen.

Konzept sorgt für stete Nachfrage

Immer wieder schauen bereits Interessierte auf der Baustelle vorbei, um sich nach einer Mitgliedschaft zu erkundigen. „Und das, obwohl wir praktisch noch gar keine Werbung machen“, wie Schreiber anmerkt. Das außen angebrachte Banner mit dem gut sichtbaren Monatspreis von 20 Euro (nur bei Jahresmitgliedschaft), dem Verweis auf die 24 Stunden Öffnungszeit und die Begrenzung auf maximal 500 Mitglieder weckt reges Interesse. Erste Anmeldungen lägen bereits vor, berichten die Geschäftsführer.

Und wie funktioniert das auf maximale Effizienz getrimmte Fitnessstudio von morgen? Die Kunden erhalten einen QR-Code aufs Smartphone, mit dem sie am Scanner die Außentür öffnen können. Zwei Umkleidekabinen linker Hand und die 16 Spinde geben mehr oder weniger vor, wie viele Menschen sich zeitgleich im Studio aufhalten können, ohne dass man sich in die Quere kommt.

Auf den Geräten zeigen Abbildungen die korrekte Ausführung der Trainingsübungen. Ein Trainer wird regulär dienstags ab 18 Uhr zugegen sein und Neulinge einweisen und kann ansonsten auf Anfrage mit Termin als Personal Trainer gebucht werden. Auf Kurse in Gruppen wird verzichtet, hier steht das Einzeltraining an Geräten im Vordergrund.

Zukunftspläne gibt es schon

„Wenn alles irgendwann gut läuft, möchten wir auch ein Solarium und einen Functional Tower einrichten“, sagt Lucas Schreiber der MAZ. So nennt man Kraftstationen, die mit verschiedensten Seilen, Sprossen und Kletterelementen, aber auch Sandsack ausgestattet sind. „Wir planen auch weitere Standorte, möchten aber noch nichts Genaueres dazu bekanntgeben. Sobald es die Anzahl der Standorte hergibt, würden wir die einzelnen GmbHs auch in ein einziges Unternehmen überführen“, so der Kraftsportler.

Von Moritz Jacobi