Neues Glück: Eichhörnchen besuchen täglich zwei Brandenburger

Verfolgungsjagden in zehn Metern Höhe, Kämpfe um Walnüsse und sprintende Nager gehören zum Leben von Ingo und Birgit Lorenz. Die Brandenburger sehen täglich bis zu vier Eichhörnchen, die durch ihren Garten in der Mötzower Landstraße flitzen.

Bis zu vier Nager sprinten täglich durch den Garten von Ingo und Bitgit Lorenz in der Mötzower Vorstadt. Die MAZ zeigt Fotos aus dem Leben der Tiere.

Glück in der Corona-Krise

„Die Tiere toben sich hier auf 400 Quadratmetern richtig aus. Sie zaubern uns jedes Mal ein Lächeln ins Gesicht und das in der schwierigen Corona-Zeit. Ich sehe ihnen gern zu, wenn sie in Action sind, denn das ist wirklich lebensbejahend“, sagt Ingo Lorenz. Der 61-Jährige filmt das Leben der Eichhörnchen mit seiner Spiegelreflexkamera und veröffentlicht anschließend Fotos und Videoclips der Szenen auf Facebook.

Fanszene der Eichhörnchen wächst

Wenn der Brandenburger durch die Havelstadt läuft und ein paar Tage keine neuen Aufnahmen postet, fragen Freunde, Bekannte und Verwandte sofort, wie es den Tieren geht.

Doch Ingo Lorenz beruhigt seine Zuschauer. Die Eichhörnchen schleichen sich täglich in seinen Garten, meist direkt nach Sonnenaufgang um 7 Uhr morgens. Dann suchen sie Nahrung und wählen sowohl Wal-, Hasel- und Erdnüsse, aber auch Sonnenblumenkerne und Tannenzapfen.

Neue Namen für die Nager

Doch wie sollen die Tiere heißen? Dazu haben die Ehepartner unterschiedliche Meinungen. „Gustav, Hugo und Paul wären toll“, sagt er, Sekunden später empfiehlt seine Frau Birgit aber eher „Amadeus, Gloria und Harvey“. Beide lachen, es sind Momente des Glücks.

Die Eichhörnchen wandern seit Jahren durch Gärten in der Mötzower Vorstadt. Sie sind in der Wissenschaft als Sciurus bekannt und haben in der freien Natur eine Lebenserwartung von bis zu sieben Jahren. Ausgewachsene Tiere sind bis zu 21 Zentimeter lang und 330 Gramm schwer.

Pläne für einen Livestream per Webcam

Wie viele Generationen an Nagern schon im Garten von Birgit und Ingo Lorenz waren und woher sie kommen, ist noch unklar. „Ihre Nester heißen Kobel, befinden sich meist oben in den Zweigen und müssen ganz in der Nähe sein“, sagt Ingo Lorenz und blickt dann auf die Douglasie in seinem Garten. Auf dem Kiefernbaum spielen die Tiere am liebsten und in anderthalb Metern Luftlinie pilgern sie anschließend zum Vogelhäuschen.

Doch die Nager sind nicht die einzigen Besucher des Gartens, mehrere Tiere finden hier täglich Nahrung. „Zuerst erscheinen die Eichhörnchen, dann der Eichelhäher und wenn dieser mit dem Fressen fertig ist, folgen die Meisen und Spatzen. Wir erleben ein kleines tierisches Spektakel, aber das ist toll, hier darf sich alles tummeln“, sagen die Brandenburger.

Besucher sollen zwar kein Eintrittsgeld zahlen, Birgit Lorenz denkt aber über einen Fotokalender der Tiere nach. Ihr Mann Ingo stellt in diesem Jahr eine Webcam auf, die in der Futterstation am Vogelhaus befestigt ist. „Ein wöchentlicher Livestream per Facebook ist denkbar. Wenn ich anderen mit meinen Videos eine Freude mache, ist das völlig in Ordnung“, sagt er und blickt in den Garten.

Von André Großmann