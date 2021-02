Brandenburg/H

Aus der einstigen Villa Krüger wird nun doch ein feines Boutique-Hotel: Der Umbau der historischen Villa an der Havel, die früher eine Kindertagesstätte beherbergt hatte, in ein 4-Sterne-Hotel und Restaurant, kann nun nach langer, komplizierter Planungsphase und nach zahlreichen Verzögerungen im Projekt aufgrund der aktuellen Corona-Situation endlich in die Ausführung gehen.

Baugenehmigung ist schon da

Die Baugenehmigung für die Umnutzung des Privathauses in ein Hotel wurde im Spätsommer 2020 erteilt, ebenso die Genehmigung für eine hoteleigene Bootssteganlage an der Havel. Damit fiel eigentlich der Startschuss, allerdings verhinderte die Pandemie einen planmäßigen Baustart.

Pläne werden konkret gemacht

René Pröfrock, Chef der Denkmal Invest Brandenburg. Quelle: Rüdiger Böhme

„Mit der Baugenehmigung haben wir einen wichtigen Meilenstein im Projekt geschafft. Trotz der aktuell schweren Krise in der Hotelbranche halten wir weiterhin an unseren Plänen für die Villa Krüger fest und können nun mitteilen, dass die Ausführungsplanung in Kürze beginnt und der Baustart in diesem Jahr erfolgen soll“, sagt der Bauherr René Pröfrock, Geschäftsführer der Denkmal Invest Brandenburg GmbH & Co. Villa Krüger KG. „Wir sind überzeugt von diesem Projekt und, auch wenn es nun später als geplant an den Start geht, freuen wir uns auf die Eröffnung des Hotels Villa Krüger an der Havel.“

Ehemalige Fabrikantenvilla

Der Glanz der historischen Tuchfabrikantenvilla Krüger solle für die Öffentlichkeit wieder erweckt werden. Das heutige Baudenkmal wurde 1906-1910 im Auftrag von Julius Krüger direkt an der Havel im Zentrum der Stadt errichtet. Der Entwurf geht auf den renommierten Architekten Paul Schultze-Naumburg zurück, der auch Schloss Cecilienhof in Potsdam geplant hatte.

2017 erworben

Pröfrocks Firma hatte das Gebäude im Frühjahr 2017 erworben. Die kernsanierte Villa soll als Boutique-Hotel mit Restaurant, Kaminbar, Bootsanleger, Spa und Saalbau, als Tagungs- und Konferenzort das städtische Tourismus-Angebot in Brandenburg an der Havel um ein individuelles, Sterne-klassifiziertes Hotel der First Class-Kategorie ergänzen.

Erheblicher Abstimmungsbedarf

Hinter Sträuchern und Bäumen verdeckt liegt die Villa Krüger am Salzhofufer, die lange Jahre eine Kita beherbergte. Quelle: Rüdiger Böhme

Dass der Bauherr seinen für den 1. September geplanten offiziellen Baustart noch im ersten Quartal öffentlich machen werde, hatte Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) namens der Verwaltung auf eine Anfrage von Linken-Fraktionschef René Kretzschmar mitgeteilt. „ Für den Käufer entstand in Anbetracht des Vorhabens ein erheblicher Abstimmungsbedarf, um sowohl den Erfordernissen des Denkmals als auch den Anforderungen eines Hotel- und Gaststättenbetriebs zu entsprechen. Dies betraf insbesondere die erforderliche Statik für einen Hotelbetrieb und die Einrichtung der Hotelküche. Hierbei ist zu beachten, dass auch der umliegende Garten mit seinem alten Baumbestand in die Betrachtung der Denkmaleigenschaft einzubeziehen war.“ Ebenfalls seien für die mit der Investition verbundene Steganlage mehrmalige Anpassungen erforderlich gewesen.

Großer Aufwand, hohe Kosten

Der Investor habe im Rahmen der Planung des Bauvorhabens und der Beantragung der Baugenehmigung bereits einen erheblichen Aufwand und Kosten auf sich genommen, die etwa mit den Baukosten für ein einfaches Einfamilienhaus vergleichbar seien.

Verwaltung verlängerte Frist

„Da uns der Käufer stets über seine Schritte und Fristen informiert hat, wurde bereits einer einmaligen Fristverlängerung zugestimmt, um diese gewollte und sicherlich nicht leichte Investition im Bereich des Tourismus zu stützen. In Anbetracht des nunmehr erreichten Arbeitsstandes wünsche ich dem Käufer bei der Verwirklichung seines Vorhabens viel Erfolg und gutes Gelingen“, sagt Scheller. Er sehe keine unzulässige Verzögerung bei dem Bauvorhaben.

Professionelle Begleitung

Begleitet wird der Investor beim Planen und Sanieren von den Brandenburger Architekten der Krekeler Generalplaner GmbH. Die Planung des Hotels sieht 25 Zimmer und Suiten vor, die in einem Room-Mix alle Wünsche abdecken: eine repräsentative „Krüger-Suite“ mit Balkon, ein exklusives „Krüger-Apartment“, individuelle Zimmer im Obergeschoss, Romantikzimmer im Mansardgeschoss, Gartenmaisonetten mit Terrassen im Nebentrakt sowie moderne Gartenzimmer im Neubau.

Von André Wirsing