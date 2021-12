Neues Konzept für das Stadtmuseum von Brandenburg an der Havel

Brandenburg/H

Nach den Querelen um die Zukunft des Museums und die Notwendigkeit eines neuen Depots hat die Stadtverwaltung dem Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport ihre Vision für die Zukunft des Stadtmuseums vorgelegt. Erst im April war eine Verwaltungsvorlage für einen Depotneubau zurückgezogen worden, weil der Zusammenhang mit einer Gesamtkonzeption für das Stadtmuseum fehlte. Um in den laufenden Haushaltsverhandlungen das Museum nicht vollends aus dem Blick zu verlieren, gab es nun eine Vorschau auf ein realistisches – und realisierbares – Gesamtkonzept.

Im Rolandsaal präsentierten Anja Grothe und Tim Freudenberg die Grundzüge eines neuen Museumskonzepts. Quelle: Moritz Jacobi

Lösung für ein 100-jähriges Problem

In der Frage des Depot-Standorts präferiert die Verwaltung nach wie vor die Variante des Neubaus auf einem Areal neben dem Industriemuseum. „Die Stadt ist über die MEBRA bereits im Besitz des Grundstücks, und wir hätten den Vorteil, dass auch das benachbarte Industriemuseum, aber auch Gedenkstätten das Depot als Mieter nutzen könnten“, sagt Anja Grothe, Leiterin des Stadtmuseums.

Das sind die Eckpunkte des Museumskonzepts Das neue Museumskonzept soll als Rahmenwerk für die Entwicklung des Stadtmuseums dienen. Dazu gehört ein Sammlungskonzept, das im ersten Halbjahr 2022 den Ausschüssen und der Stadtverordnetenversammlung vorgelegt werden soll. Es folgt ein Vermittlungskonzept, das die Zielgruppen und Teilhabe aller Altersgruppen am Stadtmuseum definiert. In Arbeit ist für 2022 außerdem ein Sicherheitskonzept. Ein Konzept für eine Dauerausstellung wird erst erarbeitet, wenn der Standort und die Depotfrage geklärt sind. Das Frey-Haus soll Herz des Stadtmuseums bleiben, aber mit Hofgebäude für die Dauerausstellung. Empfang und Stadtführungen (teil als kostenloser Zugang) sowie Sonderausstellungen bzw. die Kunstsammlung sollen im Haupthaus untergebracht werden. Sämtliche Büros werden aus dem Frey-Haus in das Gotische Haus verlagert.

Tim Freudenberg, Fachbereichsleiter Kultur der Stadt Brandenburg an der Havel. Quelle: Moritz Jacobi

Ihren Angaben zufolge treibt der Wunsch nach einem Depot für das Museum die Stadtpolitiker bereits seit Beginn der Sammlungstätigkeit um: „Wir haben entsprechende Vermerke in den historischen Unterlagen aus dem Jahr 1923 gefunden.“ Damit wäre ein Neubau in den nächsten Jahren die Lösung für ein hundertjähriges Problem, das schon unter Walther Ausländer der Gegenstand von Debatten gewesen sein dürfte.

Auch Tim Freudenberg, Fachbereichsleiter Kultur, plädiert für ein pragmatisches Vorgehen. „Wir müssen zusehen, das Museum endlich auf eine Beschlussvorlage zu bringen, die auch wirklich realisierbar ist“, mahnt er die Zuhörer im Rolandsaal. „Es hilft nichts, hier nur vom Idealbild her nach Lösungen zu suchen.“

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zügige Lösung bevorzugt

Der Stadtverordnete Hanswerner Walter (SPD) sieht das ähnlich. Er sieht die dringendste Aufgabe darin, das Frey-Haus auf Vordermann zu bringen. „Von der Idee einer Museumshalbinsel muss man sich wohl verabschieden“, sagt der Ausschussvorsitzende. „Auch der Gedanke, die städtischen Museen und das Dommuseum in eine Stiftung zu überführen, löst zunächst keines der praktischen Probleme.“ Zur Erinnerung: Bis Ende 2024 sollte der Umzug in das Depot abgeschlossen sein.

Lesen Sie auch Scheller für Sammlungsdepot am Industriemuseum

Neben den reinen Depotflächen von knapp 3000 Quadratmetern soll der Neubau ein Fotostudio, einen Vorlegeraum, eine Bibliothek, eine Restaurierungswerkstatt und Verwaltungsarbeitsplätze bekommen. Vor allem Letzteres würde dem Stadtmuseum enorme Kapazitäten freischaufeln.

„Bislang müssen unsere Mitarbeiterinnen unzählige Objekte der Sammlung zwischen dem Quenz und dem Museum hin und her fahren.“ Denn das Stadtmuseum platzt bereits aus allen Nähten und hat Mühen, dem eigenen Archiv kostbare Regalmeter abzuringen. Teile der Sammlung sind deshalb im Industriemuseum untergebracht, das perspektivisch ebenfalls ein größeres Depot benötigen dürfte.

Blick auf die Rasenfläche vor dem Industriemuseum im SWB-Park. Quelle: Rüdiger Böhme

Weitere Konzepte erforderlich

Nach den Vorschlägen der Kultur- und Museumschefs soll es bei den drei Standorten des Stadtmuseums bleiben: Frey-Haus, Gotisches Haus und Steintorturm. Flaggschiff ist und bleibt das Frey-Haus, vorausgesetzt, dass das Nebengebäude leergezogen wird und die Sammlung ins neue Depot wandert bzw. die Büros und Vermittlungsräume ins Gotische Haus.

Museumsleiterin Anja Grothe im größten Ausstellungsraum des Frey-Hauses. Quelle: Rüdiger Böhme

Noch sind viele Detailfragen zu klären. Wann soll was an welchem Standort gezeigt werden? Welche Sicherheitsvorkehrungen sollen künftig für die Sammlung, aber auch für Besucher gelten? Wie kann und darf mit Dubletten und überzähligen Sammlungsobjekten verfahren werden? Und welche Instrumente gibt die Politik dem Museum an die Hand, um Besucher anzulocken?

„Wir können zum jetzigen Zeitpunkt beispielsweise gar keine Rabattaktionen machen, um etwa in Kooperation mit den Verkehrsbetrieben den Eintritt mit einer Fahrkarte zu kombinieren“, erläutert Anja Grothe. Denn die letzte Entgeltordnung stammt aus dem Jahr 2002 und sieht derartige Aktionen zur Stärkung der Besucherzahlen nicht vor.

All das unterliegt in einer öffentlichen Kultureinrichtung dem Willen – aber auch der Pflicht – zur politischen Gestaltung. Hanswalter Werner bedauert deshalb, dass nicht alle Mitglieder des Ausschusses zur Präsentation anwesen waren. „Es gibt eben Fraktionen, denen das Museum nicht so wichtig ist“, sagt er, auch mit Blick auf die fruchtlosen Debatten der letzten Jahre.

Starke Online-Präsenz

Dass das kleine Team des Stadtmuseums trotz Platzmangel, veralteten Rahmenwerken und viel Fahrerei einiges auf die Beine zu stellen imstande ist, beweist nicht zuletzt die gute Online-Arbeit. So wurden ein Relaunch der Website und – während der (coronabedingt) immerhin 123 Schließtage – mehrere Online-Ausstellungen realisiert.

Für mehr Reichweite sorgt auch die forcierte Präsenz in den sozialen Netzwerken. Was die Besucherzahlen angeht, liegt das Museum nach dem Archäologischen Landesmuseum und dem Industriemuseum zwar auf Platz drei, doch gemessen an den Nutzer-Interaktionen auf der Facebook-Seite rangiert das Team aus dem Frey-Haus weit vorn.

Von Moritz Jacobi