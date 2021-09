Neues Kurskonzept aus Brandenburg an der Havel widmet sich Long-Covid und Corona-Ängsten

Brandenburg/H

Zwölf Atemzüge pro Minute, 17.800 pro Tag – Sascha Höhnel kennt seine Zahlen inzwischen auswendig. Denn das schwere akute Atemwegssyndrom der Sorte Covid-19 und die von der Pandemie geplagten Gemüter sind für ihn und seine Kollegen im Promnitz-Therapiezentrum in der Brandenburger Altstadt längst Dauerthema. „Ich würde sogar davon ausgehen, dass es das künftig noch mehr wird“, sagt Höhnel.

Aber wie umgehen mit Reha-Patienten, die panische Angst vor einer Infektion haben oder von allen Anwesenden im Raum die Einsicht in den Impfpass verlangen? Was tun mit Leuten, die nach schwerem Covid-19-Verlauf wieder auf die Beine kommen wollen, deren Lungenvolumen nach langer Bettlägerigkeit so stark abgenommen hat, dass sie erst einmal Atemübungen benötigen?

Und die nicht nur der Nachbehandlung bedürfen, sondern auch einiges an Erklärungsbedarf haben. „Viele Patienten kamen auch schon vor Corona auf uns zu, zeigten uns ihre Verordnung und fragten zunächst: Was hab ich denn nun eigentlich?“, sagt Höhnel, der seit etlichen Jahren als Reha-Übungsleiter, aber auch als Dozent in der Weiterbildung tätig ist. Dann ist medizinischer Sachverstand gefragt.

Viele Teilnehmer haben große Angst

Sascha Höhnel hat verstanden, wie sehr das Thema Corona seine Patienten und Kollegen belastet – und das passende Kurskonzept gleich selbst entwickelt. Quelle: Moritz Jacobi

„Es lag uns am Herzen, das Thema auch einmal in einer Fortbildung aufzugreifen. Denn es betrifft sowohl den Körper als auch das seelische Befinden“, so der 31-Jährige. Deshalb hat er mit „Post morbum Covid-19“ ein Kurskonzept entwickelt, das Physiotherapeuten und Reha-Übungsleiter mit den neuesten Erkenntnissen rund um SARS-CoV2, Covid-19, seine Manifestationen und Folgen vertraut und zugleich fit machen soll für die Sorgen und Nöte der Patienten.

Immer wieder habe das Promnitz-Team mit Patienten zu tun, die große Angst vor einer Ansteckung haben, Scheu gegenüber Gruppenaktivitäten zeigen und zwanghafte Verhaltensweisen an den Tag legen, berichtet Sascha Höhnel. Wieder andere relativieren die Erkrankung und spalten die Therapiegruppe zusätzlich. Und fehle mal eine Teilnehmerin, hieße es gleich ‚Hat sie Corona?‘, sagt der gelernte Sport- und Fitnesskaufmann. „Wir bekommen da einiges ab“, berichtet der gebürtige Werderaner, „zumal wir viele Patienten auch körperlich berühren, die uns dann mitunter intime Dinge und Gefühle anvertrauen, etwa bei Massagetherapien.“

Erste interdisziplinäre Fortbildung

Neuartig ist der Kurs nicht nur aufgrund des aktuellen Themas, sondern auch weil er interdisziplinär angelegt und für die Zertifizierung sowohl in Innerer Medizin, also Herz-Kreislauf- und Lungensport, als auch Orthopädie geeignet ist. Übungsleiter im Reha-Sport müssen sich alle zwei Jahre in einem dieser Schwerpunktbereiche erneut zertifizieren. Lizenzgeber ist der Deutsche Olympische Sportbund, im Land Brandenburg fungiert der Verein Behinderten- und Rehabilitationssportverband Brandenburg als Träger der Fortbildungsangebote.

„Auch der psychologische Aspekt wird ein großes Thema der Fortbildung sein, denn vor allem die Angststörungen sind in fast jeder Reha-Gruppe bei irgendwem präsent, auch wenn die Gruppen seit Beginn der Pandemie meist sehr klein sind“, so der gelernte Sport- und Fitnesskaufmann. Stattfinden wird sein Kurs erstmals vom 23. bis 24. Oktober in der Promnitz Akademie am Gertrud-Piter-Platz.

Von Moritz Jacobi