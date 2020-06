Neues Leben: Charles und Camilla sind die ersten Rosapelikane der Havelstadt

Brandenburg/H

Nach Dunkelheit, Dreck und Schmerzen genießen Charles und Camilla ihr neues Leben im Terrarium Brandenburg, einem Schutzgebiet für Tiere in der Rietzer Straße.

Anzeige

Sie sind die ersten Rosapelikane der Havelstadt, begrüßen jeden Gast mit einem Schrei, schwimmen im 60 Quadratmeter großen Pool und essen täglich bis zu 2,5 Kilogramm Fisch.

Weitere MAZ+ Artikel

Rettung in den Niederlanden

„Die beiden werden immer zutraulicher, obwohl sie schwierige Zeiten erlebt haben und ihr Charakter ist liebenswürdig. Jetzt sind sie im Alter eines Teenagers, testen sich aus und sind noch etwas stürmisch. Anders als früher bleiben sie aber ruhig, wenn Katzen, Hunde und Vögel an ihrem Gehege vorbei laufen und haben keine Angst mehr“, sagt Marko Hafenberg.

Charles (links) und Camilla sind die ersten Rosapelikane der Havelstadt. Quelle: Hafenberg

Der Experte für exotische Tiere hat Charles und Camilla aus einem Privathaushalt in der niederländischen Hansestadt Zwolle gerettet. „Dort wurden sie schlecht gehalten, erhielten kaum Futter, hatten kein Wasserbecken und standen bis zum Bauch in einer Modderpfütze. Dadurch entzündete sich die Kralle um Camillas Schwimmhaut für Wochen. Nachdem mich die lokale Tierschutzorganisation anrief, ging alles ganz schnell“, sagt Marko Hafenberg.

Der 40-Jährige fährt sofort mit seinem Transporter über die Grenze, spricht mit dem bisherigen Halter der Tiere und bringt die Rosapelikane in Transportboxen nach Brandenburg an der Havel. Heute schwimmt das Duo auf 60 Quadratmetern durchs Wasser und freut sich über Streicheleinheiten.

Glückliche Tiere

Marko Hafenberg sieht den Vögeln an der Farbe ihres Gefieders an, wie zufrieden sie sind. „Weil Charles und Camilla glücklich sind, erstrahlen ihre Federn jetzt in einem kräftigen Rosa. In den Niederlanden lebten sie fast ohne Sonneneinstrahlung und hatten deswegen eher graue und schwarze Federn“, sagt der Brandenburger.

Marko Hafenberg begrüßt seine Rosapelikane Camilla und Charles. Quelle: André Großmann

Für ihn sind die in der Wissenschaft als Pelecanus onocrotalus bekannten Tiere majestätische Wesen. „Wenn sie ihren Hals hoch halten und den Kopf gerade, sieht das sehr erhaben aus. Deshalb habe ich für sie diese Namen ausgewählt“, kommentiert der Brandenburger.

Platz statt Gefangenschaft

Ihm ist es wichtig, dass die Rosapelikane Platz zur freien Entfaltung haben. „Wenn Menschen sich anmaßen, solche Tiere in Gefangenschaft zu halten, sollten sie auch die Verantwortung übernehmen, sich um diese Tiere zu kümmern. Ich mache alles, was möglich ist und in meinem Ermessen steht, um ihnen zu helfen“, sagt der Tierretter.

Doch wie läuft ein Tag mit Rosapelikanen ab? Morgens um 7 Uhr startet Marko Hafenberg seinen ersten Rundgang und läuft mit einem Kescher durch das Gehege der Vögel. Während er Blätter, Äste und Federn aus dem Wasser entfernt, laufen parallel ein Eiweißabschäumer und mechanischer Filter, die Exkremente und Dreck aus dem Wasser beseitigen.

Zwischen 10 und 11 Uhr füttert der Brandenburger Tierretter erstmals seine Rosapelikane, säubert zwei Stunden später noch mal die Oberfläche und am Abend den UV-Filter.

Da Charles und Camilla noch wachsen, haben sie ständig Hunger und essen bis zu viermal am Tag. Auf ihrem Speiseplan stehen Barsche, Bleie, Plötzen, Rotaugen und gelegentlich Forellen. „Eine Vorliebe haben sie nicht, Hauptsache, der Fisch ist frisch“, kommentiert Marko Hafenberg.

Schutz gegen Kälte

Aktuell wiegen die Rosapelikane 9 bis 15 Kilo, ausgewachsen können sie eine Körpergröße von bis zu 1,75 Meter erreichen. Dabei sind Männchen minimal größer und haben einen längeren Schnabel. Charles und Camilla sind europäische Rosapelikane. Diese Vogelart lebt in den Sommermonaten am Bosporus, dem Schwarzen Meer und zieht im Winter nach Afrika.

Marko Hafenberg betont, wie anpassungsfähig die Tiere sind. „Sie produzieren Talg, mit dem sie ihr Gefieder einreiben. Diese wasserabweisende Flüssigkeit wärmt die Vögel nicht nur, sondern sorgt auch dafür, dass sie gut im kalten Wasser schwimmen können “, sagt der Havelstädter.

Nachwuchs ist möglich

In der freien Natur gelten Rosapelikane schon mit 30 Jahren als alt, in menschlicher Betreuung erreichen sie ein Alter von 40 bis 60 Jahren. Auch wenn Rosapelikane meist in großen Gruppen brüten, könnten sich Charles und Camilla dennoch paaren.

Denn obwohl die Rosapelikane erst im Alter von vier Jahren geschlechtsreif sind, flirten sie schon miteinander. „Beide putzen sich gegenseitig. Camilla klatscht mit den Flügeln ins Wasser und schwimmt vor ihm in Kreisen. Das ist eine Art Paarungstanz“, sagt Marko Hafenberg. Er hofft, dass die Tiere ein erfülltes und artgerechtes Leben haben. Als der Brandenburger von seinem Büro auf den Pool schaut und lächelt, blickt das Vogelduo durch die Scheibe und betrachtet seinen Retter.

Brandenburger können Charles und Camilla viermal im Jahr bei einem Tag der offenen Tür im Terrarium Brandenburg, Rietzer Straße 17 sehen. Infos per Mail an ag-reptilien@online.de.

Von André Großmann