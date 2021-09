Lehnin

Mogli will leben. Doch das sieben Wochen alte Katzenbaby ist allein, hat Angst und schreit im Wald am Kolpinsee um Hilfe. Zur gleichen Zeit läuft Rebbeca Zielke mit ihren Hunden Happy und Rocky um den See.

Die Göhlsdorferin will in der Natur entspannen und fragt sich, wo die Geräusche herkommen. Sekunden später sieht sie, dass sich etwas in der Ferne bewegt. Sie rätselt, bindet ihre Hunde daraufhin am Baum an und macht sich auf die Suche.

Zur Galerie Kater Mogli ist sieben Wochen alt und lebt jetzt bei seiner Retterin Rebecca Zielke in Göhlsdorf. Die MAZ zeigt, wie es dem Tier nach seinem Überlebenskampf geht.

Dann bleibt die 34-Jährige plötzlich stehen und traut ihren Augen kaum. Sie entdeckt ein hilfloses und ausgesetztes Katzenbaby. Das Tier sitzt im Gras, zittert und schreit noch mal. Für Rebbeca Zielke ist klar, dass sie sofort reagieren muss. „Ich war geschockt, mitten im Wald ein Katzenbaby zu finden. Dem Kleinen musste geholfen werden, sonst überlebt er nicht“ sagt sie der MAZ.

Neues Zuhause

Sie zögert nicht, ruft Helfer der Tierrettung Potsdam und Uta Ewert von der Katzenhilfe in Lehnin an. Die Tierschützerin macht ihr klar, dass sie Mogli zwar zu ihr bringen kann, doch dort keine gleichaltrigen Artgenossen für die kleine Katze sind. Weil das so ist, nimmt Rebecca Zielke das Tier in ihrem Kamerarucksack mit nach Hause und versorgt den Kater anschließend mit Futter und Wasser.

Katzenbaby verliert seine Angst

Rebecca Zielke weiß, was sie tut, sie arbeitet in Großbeeren als Tierpflegerin im Hotel „Mama Mo“, einer Pension für Hunde und Katzen. Zuhause hat sie noch fünf weitere Tiere. Mogli blüht auf und legt mit jedem Tag seine Angst ab. Anfangs ist er noch vorsichtig und faucht, wenn ihm etwas nicht passt. Doch mittlerweile freundet er sich mit Dackel Rocky an, das Duo rennt gemeinsam umher, Rocky leckt seinem neuen Freund auch mal das Gesicht ab.

Hunger auf das Leben

Weil Mogli unterernährt war und nur 500 Gramm wiegt, ist sein Hunger aufs Leben umso größer. „Bei uns hat Kater Mogli alles, was er für sein späteres Leben braucht. Artgenossen, Hunde, Alltagsgeräusche. Er bereitet uns sehr viel Freude, da braucht man keinen Fernseher mehr“, sagt Rebecca Zielke.

Die Göhlsdorferin kann nicht verstehen, warum Menschen Katzenbabys im Wald aussetzen. Sie hofft, dass Herrchen und Frauchen ihre Tiere lieber kastrieren lassen, wenn sie keinen Nachwuchs wollen.

„Das Aussetzen ist strafbar. Bitte bringt eure Tiere lieber ins Tierheim oder versucht sie anderweitig zu vermitteln. Dieses Katzenbaby hat es nicht leicht gehabt, doch es hat mein Herz erobert und das Beste verdient“, sagt Zielke. Sie hat schon mehrmals erlebt, dass Kätzchen im Wald am Kolpinsee ausgesetzt wurden und hofft auf Veränderungen.

Instagram-Seite für Mogli

Jeden Tag beobachtet Rebecca Zielke ihren kleinen Kater. Auf der Instagram-Seite „mogli_the_babycat_“ dokumentiert sie die Entwicklung des Tieres und ist schon jetzt erleichtert.

Denn Rebecca Zielke hatte befürchtet, dass Moglis Gesundheit durch die Zeit im Wald gefährdet ist, dieser Verdacht hat sich aber nicht bestätigt. Der Hauskater wurde beim Tierarzt gegen Würmer und Flöhe behandelt und nimmt zu, für eine Impfung ist er aber noch zu klein.

Wunsch für den Kater

Rebecca Zielke ist glücklich, ihren Mogli aufwachsen zu sehen. Sie hofft, dass ihr Kater ein langes und glückliches Leben hat. „Mogli, der aus dem Wald kam, soll zeitnah stubenrein werden, daran arbeite ich schon. Er hat hier viel Platz, ein ganzes Reihenmittelhaus mit Garten. Der kleine Glückspilz darf für immer bei mir und meiner Frau Regina bleiben“, sagt Zielke.

Von André Großmann