Brandenburg/H

Ob der Wettstreit mit den Vandalen zu gewinnen ist, bleibt unklar. Aber man kann es den Bösen etwas schwerer machen, damit ihnen möglicherweise die Lust vergeht.

Der Ortsteil Kirchmöser ist in der Vergangenheit häufiger von Zerstörungswut getroffen worden. Die Stadt hat schon verschiedene Methoden der Reparatur, gerade auch für zerstörte Buswartehäuschen, ausprobiert – mit Plexiglas, Blechen oder Holzbrettern die Verkleidungen ersetzt.

Nun wurde ein neues Material ausprobiert, ein hochfester Kunststoff wie er für Verkleidungen an Balkonen, an Fassaden oder auch für Trennwände in Feuchträumen verwendet wird, sagt Dirk Michler, Vorstand der Lebenshilfe Brandenburg-Potsdam. Die Lebenshilfe kauft die Platten im Auftrag der Stadt ein, schneidet diese zu und montiert sie auch mit ihren Mitarbeitern.

Das ist nun an den kaputten Wartehäuschen am Bahnhof, am Mehrgenerationenhaus „Die Stube“, am Rundbau Uferstraße sowie an der Einmündung Grenzstraße geschehen. Ortsvorsteher Carsten Eichmüller hat es mit Freude beobachtet.

„Die Farben sind etwas gewöhnungsbedürftig, aber vielleicht ist ein bunter Eindruck gar nicht schlecht. Ich hoffe nun, dass dieses Material nicht so leicht kaputt getreten werden kann. Zudem hat es noch den großen Vorteil, dass es abwaschbar ist, wir hoffentlich auch Schmierereien schnell beseitigen können.“

Die Stadt Brandenburg an der Havel muss in jedem Jahr 130.000 Euro einsetzen, um Vandalismus-Schäden und Graffiti zu beseitigen. Davon gehen alleine 10.000 Euro drauf zum schnellen Beseitigen von Schmierereien, die einen rechtsradikalen Hintergrund haben, sagt Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU).

Von André Wirsing