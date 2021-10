Ziesar

Freunde treffen, klönen, Filme gucken und Computerspiele: Seit genau 20 Jahren ist das Haus Nummer 14 in der Badstraße der Freizeittreff für Ziesars Nachwuchs. Dabei soll es auch in Zukunft bleiben. Seit 1.Oktober unter neuer Leitung von Jugendkoordinatorin Dorothea Schaper, die bisher als Schulsozialarbeiterin tätig war. Doch mit dem Jugendzentrum allein ist das ursprünglich als Hotelgaststätte „Schwarzer Adler“ errichtete Gebäudeensemble nicht ausgelastet. Auch eine Brauerei wurde bekanntlich auf dem Grundstück betrieben.

Für Vereine und Familien

Seit Jahren stehen das sanierungsbedürftige Obergeschoss und der abgenutzte Saal des Hauses leer. „Wir wollen jetzt den Sprung in eine Begegnungsstätte für Jung und Alt schaffen. Vereine und Familien sollen im Haus ebenso ein- und ausgehen, wie unsere Jugend. Potenzial hat das Gebäude genug“, kündigte Bürgermeister Dieter Sehm gegenüber der MAZ an. Der Weg zu einem multifunktionalen Bürgerhaus ist nicht leicht. Bevor an größere Umbauarbeiten und behördliche Genehmigungen gedacht werden kann, muss ein Nutzungskonzept her, dass auch Fördermittelgeber überzeugt.

Seit 20 Jahren befindet sich das Jugendcentrum Ziesar in diesem als Hotelgaststätte gebauten Haus in der Badstraße. Mit einem Nutzungskonzept soll der Weg für weitere Begegnungsmöglichkeiten in anderen Räumen freigemacht werden. Quelle: Frank Bürstenbinder

Eine Aufgabe, die die Kommune an Anne Leschke aus Werbig übertragen hat. Die junge Frau wird im Rahmen des Projektes „Miteinander reden“ von der Bundeszentrale für politische Bildung bis Ende 2022 ein Papier erarbeiten, in dem sich alle künftigen Nutzer des Hauses und ihre Bedürfnisse wiederfinden sollen. Davon hängt auch der Umfang der Modernisierung ab. „Ich halte das Projekt für eine großartige Möglichkeit, um Menschen zusammenzubringen“, sagte die Koordinatorin.

Familienzentrum für Ziesar

Als erster Schritt wird das neue Familienzentrum zum 1. November mit seiner Aufbauarbeit für die Stadt und die umliegenden Orte des Amtes beginnen. Perspektivisch soll dafür das 1. Obergeschoss über dem Jugendcentrum hergerichtet werden, in dem sich früher Wohnraum befand. Für die Einrichtung eines Familienzentrums nach dem Vorbild anderer Kommunen in Potsdam-Mittelmark hatten die Stadtverordneten grünes Licht gegeben. Träger ist das Diakonische Werk unter dessen Dach Birgit Larisch ihre Tätigkeit als Leiterin aufnehmen wird.

Musikverein Ziesar könnte proben

„Dennoch bleibt genügend Potenzial, um anderen Trägern des gesellschaftlichen Lebens in Ziesar ein Domizil zu bieten“, sind sich Bürgermeister Sehm und Projektkoordinatorin Leschke einig. Deshalb soll das Nutzungskonzept gemeinsam mit den Vereinen, sozialen Trägern und anderen Interessengruppen erarbeitet werden. So können zum Beispiel in einem sanierten Saal Proben des Musikvereins stattfinden. Die Geflügelzüchter hätten wieder einen Ausstellungsraum. Eine Theatergruppe könnte sich etablieren. Am 4. November gibt es um 18 Uhr im Jugendzentrum eine Auftaktveranstaltung mit allen Interessierten, die sich in die Zukunft des Hauses einbringen wollen. Bei einem Workshop am 24. November soll bereits ins Detail gegangen werden.

In die Burg Ziesar investiert

Was die Ertüchtigung des Jugendzentrums zu einem großen Haus der Begegnung insgesamt kosten wird, ist derzeit völlig unklar. „Ohne Förderung ist es für die Stadt jedenfalls nicht zu schaffen. Deshalb ist das Nutzungskonzept als Grundlage so wichtig“, so Bürgermeister Sehm. Das Stadtoberhaupt vergleicht die Situation in der Badstraße mit der Burg Ende der 1990er-Jahre. „Nicht in eine neue Nutzung zu investieren, hätte den Verfall bedeutet“, ist Sehm überzeugt.

So sieht es derzeit im Saal der künftigen Begegnungsstätte in der Badstraße aus. Quelle: Frank Bürstenbinder

Die Stadt Ziesar hatte das Haus in der Badstraße vor dem Umbau als Jugendzentrum zunächst den Alteigentümern abgekauft und danach eine Hüllensanierung an Dach und Fassade durchführen lassen. Hinter der in Ziesars Sanierungsgebiet liegenden Immobilie liegt eine wechselvolle Geschichte. Nach dem Krieg dienten die Gasträume des „Schwarzen Adlers“ viele Jahre als Schule. Der Saal wurde zur Turnhalle umfunktioniert. Der eiserne Raubvogel und Namensgeber, der einst über der Eingangstür wachte, ist heute im Heimatmuseum zu sehen.

Von Frank Bürstenbinder