Neues Projekt: Beim „Tauschrausch“ wechseln Frauen kostenlos Kleidungsstücke

Brandenburg/H

Ohne Geld erfüllt sich Franziska Letz ihren Wunsch nach Abwechslung im Kleiderschrank. Die Brandenburgerin hat die Gruppe „ Tauschrausch“ gestartet, bei der Frauen Kleidungsstücke, Schmuck und Accessoires tauschen.

Verhandlungen per Whatsapp

Mitglieder schreiben sich dabei per Kurznachrichtendienst Whatsapp, stellen Fotos von Kleidungsstücken ein, formulieren eine Zustandsbeschreibung der Artikel und verhandeln die Bedingungen für den schnellen Kleidungswechsel. „Ich bin experimentierfreudig, schätze Stilvielfalt und habe selten im Kopf, welche Kleidungsstücke ich genau haben möchte. Deshalb lasse ich mich gern überraschen, welche Kostbarkeiten sich per Tausch finden lassen“, sagt die Gründerin des Projekts Franziska Letz.

Kritik an Massenproduktion

Die Brandenburgerin kritisiert Massenproduktion von Kleidungsstücken und Ausbeutung von Arbeitern in Textilfabriken. „Ich finde es auch traurig, wie viele Sachen heute einfach weggeworfen werden. Viele Menschen machen einfach mit und sind ein Teil davon. Doch jeder kann im Kleinen anfangen, etwas zu tun und so helfen, für Veränderungen zu sorgen“, sagt Franziska Letz der MAZ. Die 29-Jährige hofft, nach erfolgreichen Verhandlungen lange Transportwege zu vermeiden und will so Nachhaltigkeit fördern.

Hoffnung auf mehr Auswahl

Sie betont, dass es „im Alltag häufiger vorkommt“, dass einige Kleidungsstücke schnell ihren Reiz verlieren und anschließend Monate oder Jahre im Schrank liegen, obwohl sich diese in einem guten Zustand befinden. Um solche Situationen zu vermeiden, bietet Letz ihre Kleidungsstücke direkt zum Tausch an. „Es ist wichtig, dass die Zahl der Mitglieder weiter steigt, um ein breites Angebot und eine modische Vielfalt zu bieten“, sagt die Schmuckdesignerin.

Sie wünscht sich Auswahl für alle Konfektionsgrößen und Stilrichtungen, von XS bis XL und kann sich vorstellen, einen neuen Treffpunkt für den Kleidertausch zu schaffen. „Es wäre doch toll, an einem entspannten Abend bei einem Wein Kleidungsstücke auszutauschen“, sagt die Gestalterin.

Regeln und Vertrauen erwünscht

Für sie ist Geduld beim Tauschen genauso wichtig, wie das Vertrauen in die anderen Gruppenmitglieder und korrekte Zustandsbeschreibungen der Textilien. Bei Verstößen denkt Franziska Letz darüber nach, Mitglieder aus der Gruppe zu entfernen. Damit es erst nicht soweit kommt, stellt sie mehrere Regeln auf. Ihr „ Tauschrausch“-Projekt soll in den nächsten Wochen auch um eine Facebook-Gruppe erweitert werden.

Letz hat bereits erfolgreich getauscht, während sie Gruppenmitglied Daniela Dietrichs aus Garlitz zwei Overalls anbot, erhielt die Brandenburgerin im Gegenzug Kleid, Rock und Overall. Aktuell will die 29-Jährige eine Mustang-Jeans aus den Neunzigerjahren und eine Kunstlederjacke unter das Volk bringen und sucht für die Herbst-und Wintermonate nach einem Parker und Wintermantel.

Diese Mustang-Jeans aus den Neunzigerjahren möchte die Brandenburgerin Franziska Letz kostenlos tauschen. Quelle: André Großmann

Aktuell 30 Gruppenmitglieder

„Das spart auch Geld. Ich war in den letzten zwei Jahren selten in einem Geschäft einkaufen und wenn, dann in einem Secondhandshop“, sagt Letz. Die 29-Jährige hofft, dass durch erfolgreiche Tauschgeschäfte auch Transportwege eingespart werden. Aktuell beteiligen sich mehr als 30 Frauen aus Brandenburg an der Havel, Rathenow und dem Havelland an dem Projekt. „Und es können gern mehr sein, schließlich soll alles angeboten werden, was Frauenherzen höher schlagen lässt “, sagt Letz der MAZ.

Frauen, die kostenlos Kleidungsstücke tauschen wollen, können sich per E-Mail an franziska.thiele11.07.10@web.de melden.

Von André Großmann