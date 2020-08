Neues Projekt: So hilft Fliedners behinderten Kindern und Jugendlichen in Kamerun

Brandenburg/H

Seit der Geburt sitzt der 14-jährige Fadile im Rollstuhl. Seine Beine sind gelähmt, der Jugendliche aus Kamerun braucht Hilfe und er erhält Unterstützung aus Brandenburg an der Havel.

Fliedners und die gemeinnützige Organisation AHP²V starten eine Partnerschaft. Die MAZ zeigt Bilder des humanitären Vereins aus Kamerun.

Hilfe für Kinder und Jugendliche

Mitarbeiter der Fliedners Lafim-Diakonie bauen aktuell eine Partnerschaft zur gemeinnützigen Organisation Association Humanitaire Pour la Promotion des Personnes Vulnérables (AHP²V) auf, was übersetzt Humanitärer Verein für die Förderung verletzlicher Menschen bedeutet.

Die Organisation aus Kamerun hat zehn Mitarbeiter, sitzt in der Stadt Baham und hilft behinderten Kindern und Jugendlichen. Silvia Grimmsmann baut das Projekt für Fliedners auf. „Wir helfen den Menschen vor Ort mit Spenden und wollen Gelder für ein Landwirtschaftsprojekt und Pflegepersonal sammeln. Die Menschen in Kamerun können kompetente Mitarbeiter kaum bezahlen und wir wollen sie dabei unterstützen“, sagt die 42-Jährige.

Koordinatorin mit Kindheit in Kamerun

Für sie ist das Land in Zentralafrika „ein Stück Heimat“, denn die Brandenburgerin ist dort als Kind aufgewachsen und hat die Grundschule in der Stadt Garoua-Mboulaï besucht. Ihre Eltern haben von 1981 bis 1993 als Missionare für das Evangelisch-lutherische Missionswerk in Zentralafrika gearbeitet.

Silvia Grimmsmann beobachtet bis heute, was in Kamerun passiert und sagt, was sie begeistert. „Der Zusammenhalt ist für die Menschen ein großer Wert. In Deutschland musste ich erst lernen, dass man sich anmelden und fragen muss, ob derjenige Zeit hat, damit sich die Gastgeber vorbereiten können. Ich kannte es aus Afrika so dass man einfach jemanden besucht und dort ist es eine Ehre, besucht zu werden“, sagt die Fliedners-Mitarbeiterin.

Pläne für Reisen

Sie organisiert für das Projekt im September 2020 einen Workshop und spricht über Themen wie Entwicklungshilfe und internationale Zusammenarbeit. Nico Vogel ist der Geschäftsbereichsleiter von Fliedners. Er betont, dass Mitarbeiter als Delegation nach Kamerun fahren, „sobald es die Pandemie erlaubt“ und stellt klar, dass die Partnerschaft vom Austausch lebt.

Noch ist unklar, wann der erste Besuch stattfindet, Silvia Grimmsmann rechnet aber mit jährlichen Treffen und plant diese gemeinsam mit Arnaud Poumbok, dem Vertreter von AHP²V.

Der Vorstandsvorsitzende der Lafim-Diakonie Tilman Henke spricht über die Bedeutung der Partnerschaft. „Solche Projekte, setzen die christliche Botschaft in die Tat um und verdeutlichen, dass wir alle auf dieser Erde zusammengehören“, sagt er.

Von André Großmann