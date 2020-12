Neues Projekt: So startet die erste Rucksackbücherei der Havelstadt

Brandenburg/H

Das Dschungelbuch, Karten von Formel-1-Autos und Puck der Waldzwerg haben einen neuen Platz im „Für alle Laden“. In der Jacobstraße startet die erste Rucksackbücherei in Brandenburg an der Havel. Während Eva Girbinger an der Nähmaschine an 40x50 Zentimeter großen Ranzen arbeitet, schmiedet Tochter Janett Pläne für die mobile Bibliothek.

Lesen als Erlebnis

„Lesen ist ein Ausflug in andere Welten und regt die Fantasie an. Viele Kinder haben leider Probleme mit dem Lesen. Sie schreiben anfangs viel mit dem Handy und dort verbessert die Autokorrektur dann automatisch ihre Rechtschreibung. Wir wollen, dass Knirpse wieder ein Buch in die Hand nehmen, sich auf die Inhalte konzentrieren und diese ohne Ablenkung erleben“, sagt die 39-Jährige.

Lina Göpfert liest das Buch „Schneewittchens Abenteuer im Wald“. Quelle: André Großmann

Seit April 2019 planen sie und ihr Partner Mirko Mieland eine Rucksackbücherei, jetzt starten sie das Projekt für alle Altersgruppen. Doch wie funktioniert es? Zuerst melden sich Nutzer online an und reservieren ihre Rucksäcke. In jedem Exemplar befinden sich dann zehn Bücher.

Eulen auf dem Rucksack

Die Lektüre versenden die Planer der mobilen Bibliothek anschließend an Seniorenheime, Kitas, Vereine und Schulen. „Die ersten Bücher gehen an die Nicolaischule. Wenn die Kinder ihre persönlichen Motive mit Eulen, Katzen und Märchenfiguren sehen, ist ihre Sammelleidenschaft noch größer und sie schauen hoffentlich öfter in die Bücher“, sagt Mirko Mieland.

Bei der siebenjährigen Lina Göpfert geht der Plan auf. Die Erstklässlerin greift sich das Buch „Schneewittchens Abenteuer im Wald“, liest 30 Minuten und läuft anschließend mit ihrem gefüllten Rucksack nach Hause.

Zeitgleich hat Eva Girbinger Ideen für die nächsten Exemplare. Sie arbeitet mit Baumwollstoffen, wählt als Motiv eine Eule, schneidet das Muster mit einer Stoffschere zu und startet die Nähmaschine. Die 59-Jährige ist selbst Großmutter und betont, wie wichtig ihr das Projekt ist.

Bücher statt Smartphones

„Ich möchte nicht, dass Bücher verschwinden. Für Kinder ist die Lektüre ein besonderes Erlebnis, bei dem sie viel besser zur Ruhe kommen, als wenn sie vorm Handy oder Tablet eine Reizüberflutung erleben“, sagt die Brandenburgerin. Sie möchte noch hunderte Rucksäcke gestalten und hofft, dass Helfer Baumwollstoffe, buntes Gurtband und Kordeln spenden.

So sieht ein Bücherrucksack aus. Quelle: André Großmann

Die Idee zur Rucksackbücherei stammt von Jörg Knobloch, dem Mitbegründer des AOL-Verlags. Als Mirko Mieland online davon erfährt, schreibt er Verleger Frohmut Menze an, der mittlerweile im Ruhestand ist. Dieser übergibt dem Brandenburger das Projekt.

Versand an die Nicolaischule

Momentan haben die Planer drei Rucksäcke gefüllt und versenden sie ab Januar 2021 an Interessenten. Dann finden Geschichten von Hexe Lilli, Grundschulwörterbücher vom Duden-Verlag und Märchen wie Rapunzel ihren Weg zu Lesern.

Neue Bücher erhalten die Planer des Projekts von Spendern oder Brandenburgern, die Exemplare übergeben. „Langfristig wollen wir auch Nachmittage mit Lesepaten anbieten und so eine Auszeit vom Alltag ermöglichen“, sagt Janett Girbinger und packt das nächste Buch in einen Rucksack.

Unterstützer des Projekts schreiben eine Mail an post@sozialtrainer.de

Von André Großmann