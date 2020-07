Neues Projekt: So tanzen Roboter im Club am Trauerberg 

Brandenburg/H

Tanzende Roboter hat Colin Schmidt noch nie gesehen. Deshalb entwickelt der Brandenburger im Club am Trauerberg (Cat) einen Plan. „Die Maschinen sollen sich zur Musik bewegen, am besten zum Song Gangnam Style von Psy, das ist ein Klassiker in meiner Playlist“, sagt der 12-Jährige.

Zur Galerie Jugendliche steuern im Club am Trauerberg mobile Roboter zum Takt der Musik. Die MAZ zeigt Eindrücke von den Maschinen und Vorbereitungen des Events.

Verbindung per Bluetooth

Als der Sound läuft, nimmt er sich ein Smartphone. Er verbindet das Handy und den Makeblock (mbot) Roboter per Bluetooth, startet die gleichnamige App und steuert die Maschine durch die Räume des Cat.

Anzeige

Weitere MAZ+ Artikel

„Es ist das erste Mal, dass die Roboter bei uns tanzen. Kinder und Jugendliche zeichnen die Bewegungen der Maschinen auf dem Display vor. So sorgen sie dafür, dass sich die Maschinen zum Takt der Musik bewegen. Mal fahren sie schnell, dann wieder langsam und dann drehen sie sich im Kreis“, sagt Sozialpädagogin Maria Kovács.

Roboter mit Melodien

Die 33-Jährige plant die Aktion in den Sommerferien. Sie hofft, dass Kinder auf diese Weise ihre Medienkompetenz erweitern und kreativ arbeiten. Colin Schmidt und sein Freund Damien überbieten sich mit neuen Ideen und testen die Steuerung, auch wenn die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine mal schief geht. Als die Anweisung „Geh vorwärts“ scheitert, geben die Jugendlichen trotzdem nicht auf.

Per App starten sie Sekunden später ein virtuelles Keyboard, tippen auf die Tasten und zeigen, wie der m-Bot Melodien wie „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ und „Happy Birthday“ abspielt. Für Maria Kovács klingt das ein „bisschen wie bei polyphonen Klingeltönen auf älteren Handys“.

Moonwalk inspiriert Jugendliche

Colin Schmidt sieht in den Robotern die Zukunft. „Ich kann neue Sachen entdecken und alles ist möglich“, sagt der Brandenburger. Er und sein Freund Damien hoffen dass sich die mBots wie Sänger Michael Jackson bei seinem Tanzschritt „Moonwalk“ bewegen.

Dabei täuschen Tänzer mit ihren Bewegungen zunächst ein Vorwärtslaufen vor, laufen aber rückwärts. Die Zwölfjährigen fahren ihre Roboter vor- und rückwärts, drehen sie, sehen sich an und lachen, als sie einen Crash bauen.

Maschinen mit sechs Sensoren

Doch wie funktioniert die Maschine? Der mBot ist ein Roboter-Bausatz zur Ausbildung von Schülern. Technikeinsteiger lernen so Programmier- und Elektronikkenntnisse. Sie können Befehle zur Fortbewegung der Maschine ohne schwierige Codes ändern und umgestalten.

Die Geräte besitzen sechs Ultraschall- und Lichtsensoren. Sie erkennen Hindernisse, halten das Gleichgewicht, haben einen USB-Anschluss und lassen sich per Wireless Lan mit einem Computer verbinden. Das mBot-Projekt gehört zum Netzwerk der Jugendinformations- und Medienzentren (JIM), bei dem sich Mitarbeiter des Cat medienpädagogisch weiterbilden.

Wunsch nach einer Botschaft

Maria Kovács ist gespannt, wie sich die Roboter weiterentwickeln. „Ich hoffe, dass sie nicht irgendwann intelligenter sind als die Menschen, ein eigener Roboter, der gelegentlich im Club am Trauerberg aushilft wäre aber schon toll“, sagt sie und lacht.

Colin Schmidt fährt weiter durch den Flur des Cat und steuert den Roboter im Takt der Musik. Auch wenn die mBots nicht alle Sprachnachrichten über das Handy verstehen, weiß der Teenager, welche Botschaft er gern von den Maschinen hören würde. „Sie sollen sagen: Hört auf, die Erde zu verschmutzen. Es ist nicht schön, wie viel Müll es in der Umwelt und im Meer gibt. Das wäre wichtig“, sagt der Brandenburger.

Info: „Lass die Roboter tanzen“ startet Donnerstag, den 30. Juli ab 16 Uhr. Gäste ab 8 Jahren können im Club am Trauerberg, Bauhofstraße 74 dabei sein.

Von André Großmann