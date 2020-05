„Wir lieben die Platte“: WBG und Martin Maleschka starten Projekt

Brandenburg/H

Das Leben in der DDR ist für Martin Maleschka bis heute farbig statt grau. Plattenbauten sind dem 38-Jährigen wichtig, er empfindet sie als „ein Stück Heimat, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.“

Zur Galerie Künstler Martin Maleschka und die Wohnungsbaugenossenschaft WBG dokumentieren den Alltag im Hohenstückener Plattenbau. Die MAZ zeigt Bilder aus einer originalgetreuen Wohnung in der Brösestraße.

Einblicke in den DDR-Alltag

Deshalb startet der Künstler gemeinsam mit der Wohnungsbaugenossenschaft WBG das Projekt „Wir lieben die Platte“. Dort sehen Brandenburger bei einer Ausstellung in der Brösestraße 16 eine originalgetreue Wohnung der DDR-Zeit. Sie betrachten Küche, Garage, Alltagsgegenstände und Bilder aus einer anderen Zeit. WBG-Marketingchefin Katja Graßnick und Martin Maleschka erinnern bewusst.

„Ich will mit meinen Fotografien das festhalten, was am Verschwinden ist“, sagt der Cottbusser, den die sozialistischen Bauten in der Havelstadt seit Jahrzehnten faszinieren. In seiner Kindheit verbringt er viele Monate bei den Großeltern, die damals in der Nähe der Gotthardtkiche wohnen.

Abriss mit Folgen

Martin Maleschka wächst in einem Plattenbau auf und lebt auch während seines Architekturstudiums in einem Betonblock. Während der Semesterferien besucht er seine Eltern und sieht den Abriss der Platte, in der er als Kind lebte.

Diese Erfahrung begleitet ihn bis heute. „Kindheits- und Jugenderinnerungen wurden zu Rasenflächen oder Grundstücken für Einfamilienhäuser umgemünzt“, sagt der 38-Jährige. Jahre später dokumentiert die Entwicklung der Plattenbauten und sieht sich als Chronist von Architektur, Kunst und Design in der DDR.

Seine Erfahrung nutzt er jetzt auch in der Hohenstückener Brösestraße. Katja Graßnick schätzt die Zusammenarbeit. Sie betont, dass besonders die älteren Mieter in Hohenstücken „Liebhaber der Platte“ sind. „Sie sind treu und sehen viele Vorteile, die wir auch den jüngeren Brandenburgern mal näher bringen wollen“.

Noch 2915 Plattenbauwohnungen Die Wohnungsbaugenossenschaft WBG hat aktuell noch 2915 Plattenbauwohnungen in Hohenstücken. Davon befinden sich 1254 in Wohnhäusern mit optischem Originalzustand. Die Bewohner sind durchschnittlich 59,72 Jahre alt. Marketingchefin Katja Graßnick nimmt ab 2. Juni in den Räumen der WBG, Silostraße 8-10 Alltagsgegenstände aus der DDR-Zeit entgegen. Anmeldung und Infos unter 03381-35 61 31.

Lob für Plattenbauten

Doch wie erklärt sich Martin Maleschka seine Leidenschaft für die sozialistischen Bauten? „Das fängt an mit dem Volumen der Bauwerke, ihrer Klarheit, dem Plattenraster und endet im Detail bei den Fugen, der Oberflächenstruktur, der baubezogenen Kunst und nicht zuletzt auch der Vielfältigkeit der Bewohnerschaft“, sagt der Fotograf.

Kritikern mit Vorurteilen gegen die Platte empfiehlt er, selbst einmal darin zu wohnen. „Es ist doch wie immer, es gibt sowohl Vor- als auch Nachteile. Das fängt bei der Ökonomie an und hört im Sozialen auf“, kommentiert der 38-Jährige. Dann berichtet er, dass der Wohnblock in der Brösestraße 16 der Wohnbauserie 1970 (WBS70) entspricht und die Formgestaltung der DDR eher funktional ist.

„An vielen Gegenständen konnte man noch selbst Hand anlegen, sofern sie einmal nicht mehr funktioniert haben. Sie waren reparabel und mussten nicht zwangsweise weggeworfen werden. Dieses Bastlerprinzip ist heutzutage leider kaum mehr möglich. Der Konsum und die Wirtschaft stehen heute mehr im Vordergrund“, sagt Martin Maleschka.

Hoffnung auf jüngere Brandenburger

Wenn er mit der Kamera durch die Städte streift, sucht er gezielt nach Orten mit Plattenbauten in unsaniertem Zustand. „Zum Teil gelingt das auch noch, es wird allerdings schwerer. Denn der Modernisierungsgrad nimmt doch erheblich zu und logischerweise ist dieser Prozess in wahrscheinlich zehn Jahren vollständig abgeschlossen“, kommentiert Maleschka.

Er ist erfreut, in Hohenstücken noch originalgetreue Bauten zu finden. Für ihn ist klar, dass Geräte wie der Küchenhelfer RG 28, der Zerkleinerer Multiboy und Biergläser von Unternehmen und Sportvereinen „bis heute Teil des Alltags“ sind. Der Künstler hofft aber auch, dass sich noch mehr jüngere Brandenburger mit der Formgestaltung und DDR-Kunst auseinandersetzen.

Katja Graßnick ist gespannt, welche Alltagsgegenstände ihr die Brandenburger vorbeibringen. „Ich weiß nicht, welche Schätze noch in den Kellern und Wohnungen schlummern. Vielleicht sind spannende Lieblingsstücke dabei“, sagt sie und lächelt.

