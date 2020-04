Brandenburg/H

Flach liegt sie im Wasser, die elegante „ Fritze B.“. Ruhig wendet der Schiffsführer das Fahrgastschiff im Kessel vor der Burgmühle und lässt es kaum hörbar durch den Domstreng zur Havel gleiten.

Mit dem Fahrgastschiff (FGS) „ Fritze B.“ will die Brandenburger Reederei Nordstern ab diesem Jahr auf Tour gehen – wenn Dampfertouren nach Fahrplan und Chartertouren wieder gestattet sind. Sobald die Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie aufgehoben werden, beginne der Fahrtbetrieb, teilt die Reederei auf ihrer Internetseite mit. Zur Flotte von Eigner Lutz Jahnke gehören außerdem die FGS „Sirius“ und „Navette“.

Das neue Fahrgastschiff „Fritze B." wendet im Kessel vor der Burgmühle. Quelle: Heiko Hesse

Das Schiff, das heute „ Fritze B.“ heißt, ist 1995 in Aken an der Elbe ( Sachsen-Anhalt) gebaut. In diesem Jahr übernahm es die Brandenburger Reederei und gab ihm in Erinnerung an das Brandenburger Original Friedrich „Fritze“ Bollmann (1852-1901) den Namen mit Lokalkolorit. Zuvor war das Schiff auf Fulda und Weser unterwegs.

Das Schiff verfügt nach Nordstern-Angaben über etwa 100 Innenplätze und 140 Oberdecksplätze, davon gut 40 überdachte Plätze. Das Schiff ist 30 Meter lang, 6,40 Meter breit und hat einen Tiefgang von 60 Zentimetern. Angetrieben wird die „ Fritze B.“ von zwei Volvo-Penta-Turbodiesel-Motoren. Jeder hat eine Leistung von 165 PS.

