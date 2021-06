Brandenburg/H

Beschließen mussten die Stadtverordneten den Schulbedarfsplan für Brandenburg an der Havel in ihrer vergangenen Sitzung nicht, nur zur Kenntnis nehmen. Auf Basis des bereits im Februar beschlossenen Schulentwicklungsplanes hat die Stadtverwaltung in der aktuellen Vorlage dargelegt, wo die Reise nach ihren Berechnungen hingehen soll.

Wegen diverser Unklarheiten hat der SPD-Stadtverordnete Hanswalter Werner schriftliche Nachfragen zum vorgesehenen neuen Schulzentrum gestellt. Der Sozialdemokrat und Kommunalpolitiker anderer Fraktionen sind aber unzufrieden mit den Ausführungen zum Oberstufenzentrum (OSZ) Alfred Flakowski, der notwendigen zusätzlichen Oberschule und dem beschlossenen Neubau eines Schulzentrums.

„Meine Fragen werden nicht konkret beantwortet“, moniert Werner. „Vieles ist nicht geklärt, wann wird der Standort des Schulneubaus benannt?“, fragt seine Fraktionskollegin Britta Kornmesser. „Ein Neubau muss mit Hort errichtet werden“, fordert Birgit Patz (Linken-Fraktion).

Zu einem möglichen Standort und dem Zeitpunkt der Umsetzung macht Oberbürgermeister Steffen Scheller keine Angaben, weil es „noch keinen konkreten Vorschlag“ gebe.

Zwar ist laut Verwaltung bekannt, welcher Flächenbedarf im künftigen Schulzentrum besteht. Die Standortprüfung betreffe aber nicht nur die Flächengröße, sondern auch die Lage, die technische Infrastruktur und das Baurecht.

Noch keine Planungsleistungen

Im Übrigen bleibt Scheller bei diesem Thema vage: Einen Kriterienkatalog für die Standortwahl gibt es nicht, Planungsleistungen wurden bisher nicht beauftragt, Fördermittel des Landes will die Verwaltung zwar in Anspruch nehmen. Doch bis zum Ende der Antragsfrist in einem Jahr wird das nichts.

Es ist kein Geheimnis, dass der Rathauschef zwar den politischen Willen der Stadtverordneten zur Kenntnis nimmt, aber nicht alles daran setzt, ihn zügig umzusetzen.

Über den Standort – in Frage käme der Wiesenweg – wird erst entschieden, wenn klar ist, was zusätzlich noch im Schulzentrum etabliert werden soll, heißt es. Also beispielsweise Sporthalle, Sportplatz und Hort. „Erst nach Vorlage einer gesicherten Finanzierung können Ausschreibungen veranlasst werden“, schreibt Scheller an Fragesteller Hanswalter Werner und die anderen Stadtverordneten.

Sogar vierzügig Standort Caasmannstraße

Die Verwaltung behält, wie berichtet, ihren Plan B für das Raumproblem der Brandenburger Oberschulen im Auge: das „überdimensionierte“ Gebäude des Oberstufenzentrums Alfred Flakowski, dem der Oberbürgermeister angesichts sinkender Schülerzahlen keine Renaissance zutraut.

Das Brandenburger Rathaus liebäugelt weiterhin mit der Möglichkeit, die dringend benötigte neue Oberschule, selbst als drei- bis vierzügige Schule am Standort Caasmannstraße zu betreiben, also im Gebäude des aus Verwaltungssicht nicht ausgelasteten Oberstufenzentrum Alfred Flakowski. Für die Anfangszeit der zusätzlichen Oberschule gilt das ohnehin.

„Wirtschaftlichste Variante“

Eine Oberschule als Dauerlösung in der Caasmannstraße würde bedeuten, dass das OSZ Flakowski zum Standort des Oberstufenzentrums Gebrüder Reichstein an den Neuendorfer Sand ziehen würde. Die Stadtverordneten wollen das nicht.

Die 37 Klassenräume und 15 Fachunterrichtsräume in der Caasmannnstraße wären für die Oberschule ausreichend. Scheller spricht von der „wirtschaftlichsten Variante“, auch wenn er einräumt, dass der Umzug des OSZ Alfred Flakowski an den Standort Neuendorfer Sand sicher teuer würde.

Die Stadtverwaltung regt an, „langfristig gesehen vielmehr Mittel für die Verbesserung der Unterrichtssituation an den Gymnasien in die Hand“ zu nehmen und nicht alles Geld „an nur einem Schulstandort“ auszugeben.

Anstieg und Abfall der Schülerzahlen

Zu rechnen ist den Angaben zufolge damit, dass die Schülerzahlen in den beiden städtischen Gymnasien wie in den Oberschulen bis zum Schuljahr 2027/28 stark steigen und bis zum Schuljahr 2031/32 sinken werden.

Bis zum Schuljahr 2031/32 fehlen demnach bis zu 23 Klassenräume. Mit einigen Eingriffen könne der Fehlbedarf aber bis zum Schuljahr 2024/25 ausgeglichen werden. Aktuell werden im von Saldern-Gymnasium laut Verwaltung der Seminarraum in der Sporthalle so ausgestattet, dass er als Klassenraum ode Tutorienraum genutzt werden kann.

Ideen für Von-Saldern und Brecht

Bis zum Schuljahr 2024/25 will die Schulverwaltung den Raummangel am Von-Saldern ausgleichen, indem der bisher als Musikraum/Darstellendes Spiel genutzte Raum eine Trennwand bekommt, damit zwei Klassen den Platz nutzen können. Ähnliches soll geschehen mit dem Musik-und Versammlungsraum.

Sollte der Platzbedarf am Bertolt-Brecht-Gymnasium steigen, könnte der Raum, der zur Lagerung von Musikinstrumenten dient, wieder zum Klassenraum umfunktioniert werden. Ähnliches könnte mit der derzeitigen Schülerküche geschehen. Denn auf dem Schulgelände entsteht ein Anbau, in dem unter anderem eine Schülerküche und ein Essensraum untergebracht sind.

Von Jürgen Lauterbach