Neues Semesterticket für Brandenburg an der Havel: Studis fahren für 175 Euro im Verkehrsverbund

Brandenburg/H

Während sich in Berlin noch um das Semesterticket gestritten wird, haben die Studierendenvertretung der Technischen Hochschule Brandenburg (THB) und die Verkehrsbetriebe Brandenburg an der Havel (VBBr) die neuen Verträge für den Superfahrschein jetzt unterschrieben. Damit können die Studierenden im Sommersemester 2021 für 175 Euro ohne weitere Kosten jederzeit die Züge, Busse und Straßenbahnen im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg nutzen.

Jörg Vogler (li.), Chef der Brandenburger Verkehrsbetriebe, und ASTA-Vorsitzender Willy Seemann (re.) unterzeichnen im Beisein von THB-Präsident Andreas Wilms die Verträge für das neue Semesterticket. Quelle: Rüdiger Böhme

Anzeige

Die Tickets gelten ab 2021 drei Jahre lang und enthalten ansteigende Preisstufen. So wird das Semesterticket im Wintersemester 2023/2024 insgesamt 245 Euro kosten. Die Verkehrsbetriebe Brandenburg an der Havel GmbH begründen die Preisanpassung mit stetig steigenden Kosten für den laufenden Betrieb. VBBr-Geschäftsführer Jörg Vogler und Willy Seemann, Vorsitzender des Allgemeinen Studierendenausschusses (ASTA) haben am Dienstag im Beisein von THB-Präsident Andreas Wilms den Vertrag in der Hochschule.

„Das ist eine gute Sache und ich finde es grundsätzlich gut. Doch für Studierende sind auch 175 Euro viel Geld“, sagte Asta-Chef Willy Seemann. „Gerade dieses Jahr müssen viele besonders streng auf ihre Ausgaben schauen und nutzen die öffentlichen Verkehrsmittel nur selten, weil die Hochschulen wegen der Pandemie fast ausschließlich auf Online-Lehre umgestellt haben,“ so Seemann weiter.

Spezieller Tarif für Azubis

Er verweist auf den vom Verkehrsverbund des Landes bereits seit 2019 angebotenen speziellen Tarif für Auszubildende. Das VBB-Abo Azubi für 365 Euro im Jahr. Studierende im Land Brandenburg kommen jedoch bereits ab 2022 bei zwei Semestern im Jahr deutlich über 365 Euro. Daher fühlen sich zahlreiche Studierende im Land benachteiligt und versuchen ein vergleichbares Angebot zu erwirken.

Kontinuität für die nächsten Jahre

„Wir brauchen das Ticket, es gibt uns ein Stück Freiheit, gerade auch mit dem Blick darauf, dass viele Studierende jetzt noch mehr auf Nebenjobs angewiesen sind“, erklärte Seemann.

Ihm sei die Kontinuität und die Sicherheit für die kommenden Jahre wichtiger als der Protest. Schließlich wurden sie von den Studierenden als Vertreter ihrer Interessen gewählt und nicht, um sich querzustellen. Diesen diplomatischen Weg unterstützt auch der Präsident der THB der voll hinter der Entscheidung der Studierenden stehe.

Von Rüdiger Böhme