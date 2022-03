Neues Wohngebiet: Am Weseramer Sportplatz soll gebaut werden

Weseram

Die Idee gab es schon zu DDR-Zeiten. Jetzt nimmt die Gemeinde Roskow für ihren Ortsteil Weseram Kurs auf ein neues Wohngebiet. Unter dem Titel „Am Sportplatz“ haben die Gemeindevertreter in dieser Woche den Vorentwurf eines Bebauungsplans gebilligt. Im Kern geht es um die Erschließung eines rund 2,6 Hektar großen Plangebietes westlich der Straße Am Sportplatz, die auch als Zufahrt zur neuen Erschließungsstraße dienen wird. Wann mit einer Vermarktung der rund 20 Parzellen gerechnet werden kann, ist völlig offen. Mit dem Vorentwurf steht die Planung am Anfang.

Straße in Weseram ohne Knick

Immerhin herrscht über die wichtigsten Eckdaten Einigkeit. Die sich zu beiden Seiten der Erschließungsstraße erstreckenden Grundstücke werden etwa 700 bis 900 Quadratmeter groß sein. Den von den Planern des Berliner Büros für Stadt – und Regionalentwicklung zur Verkehrsberuhigung vorgesehenen Knick im Straßenverlauf wird es auf Wunsch der Gemeindevertreter dagegen nicht geben. Im nördlichen Teil des Plangebiets ist ein Spielplatz vorgesehen, vorhandene Baumreihen sollen erhalten bleiben. Weil sich 60 Prozent der Fläche in einem Gebiet mit erhöhter Hochwassergefahr befindet, werden Mindesthöhen für die Oberkanten des Fußbodens vorgeschrieben.

Mit Dorfgemeinschaftshaus

Wie Bürgermeister Thomas Schulz sagte, sei noch unklar, wer das Vorhaben einmal umsetzen soll. „Sehr wahrscheinlich werden wir auf einen privaten Investor zurückgreifen. Aber da ist noch nichts entschieden“, so Schulz. Im südlichen Teil wird das kommunale Plangebiet um eine Fläche für ein neues Dorfgemeinschaftshaus erweitert. Der Vorschlag kam von Weseramer Gemeindevertretern, die darin ein deutliche Aufwertung des benachbarten Festplatzes sehen. Eigentlich hat Weseram mit der alten Schule eine Begegnungsstätte. „Doch das Haus ist nicht barrierefrei, besitzt keine Küche und ist mit einem Raum maximal für 20 Personen nutzbar“, sagte Cornelia Hurttig der MAZ. Wunsch der Kommune ist es, dass sich in dem künftigen Wohngebiet vor allem einheimische Familien aus dem Gemeindegebiet ansiedeln.

Von Frank Bürstenbinder