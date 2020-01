Neues Wohngebiet in bester Citylage

Brandenburg/H

Schon im März 2019 hat die Brandenburger Stadtverordnetenversammlung für das Gebiet der ehemaligen Ziegelei in der Neustädtischen Wassertorstraße in Brandenburg an der Havel die Aufstellung eines Bebauungsplanes beschlossen. Das Gelände ist nur 0,7 Hektar groß. Aber es ist ein Filetstück in bester Innenstadtlage innerhalb der Neustadt und soll als Wohngebiet ausgewiesen werden.

Die Stadtverwaltung ist sich bewusst, dass das Bauprojekt auf großes Interesse stößt. Nachdem die MAZ im Vorjahr erstmals über das Vorhaben berichtete, dort bis zu 20 Häuser bauen zu können, gingen bereits dutzende Initiativbewerbungen potentieller Hauserwerber bei der Stadt ein, der der größte Teil des Grundstücks gehört.

Verlosung unter zahlreichen Bewerbern möglich

Und das, obwohl das Gelände keinen direkten Zugang zum Wasser haben wird, weil dazwischen noch Gärtnerei und VHS-Bildungswerk liegen und als Gebäude bestehen bleiben. Wahrscheinlich müssen die Grundstücke verlost werden. „Wenn ich dazurechne, wie viele Interessensanmeldungen über die Mitglieder des Stadtentwicklungsausschusses zusätzlich eingegangen sind, weiß ich keine andere Möglichkeit, die Grundstücke gerecht zu vergeben“, sagte Stadtplanerin Andreas Kutzop vor einiger Zeit.

Die Öffentlichkeit wird am Mittwoch, 22. Januar, Gelegenheit bekommen, sich über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planungen zu informieren sowie Anregungen einzubringen. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr in der Stadtverwaltung in der Klosterstraße 14 im Raum A 306.

Reihenhäuser geplant

Das Planungsbüros Firu aus Berlin hat schon modellhaft das Grundstück in Parzellen unterteilt und vier städtebauliche Entwürfe für einen Bebauungsplan gezeichnet. Zwischen 16 bis 20 Grundstücke entstehen so. Übrig bleiben immer noch etwa 3000 Quadratmeter Verkehrs- und 400 bis 500 Quadratmeter Grünflächen. Dabei handelt es sich um strukturelle Entwürfe in abstrakter Darstellung. Verdeutlicht werden soll dabei, dass es beispielsweise keine Einzelhäuser geben wird wie auf der Eigenen Scholle. Vielmehr soll in der Citylage kompakt gebaut werden mit Reihenhäusern, bei denen die Riegel im Dreieck angeordnet sind. Die beiden anderen Entwürfe sehen eine „spiralförmige“ Anordnung vor.

Gebiet entwickelt sich weiter

Die Stadt plant auf eigene Kosten und hat dafür 50.000 Euro bereitgestellt. Die Kosten für die Erschließung übernimmt die Stadt selbst und holt sie sich nach dem Parzellieren der Grundstücke beim Verkauf der Baugrundstücke wieder.

Das Gelände dürfte sich mittelfristig noch weiter entwickeln. Wie Oberbürgermeister Steffen Scheller bestätigt, wird das VHS-Bildungswerk in nächster Zeit seinen angestammten Sitz verlassen. Dann dürfte auch der Ziegelbau ein attraktives Ziel für potentielle Investoren werden.

Von Benno Rougk