Neues Zuhause: In Radewege steht jetzt ein Nest für Störche

Sie fliegen aus Afrika über den Atlantischen Ozean, überwinden tausende Kilometer und sollen Ende März auch in Radewege landen.

Radeweger warten auf die neuen Störche

Bauarbeiter Dennis Bork prüft den Mast für das Storchennest. Quelle: André Großmann

Am Hasselberg warten die Grundschüler auf die neuen Gäste und bereiten das Nest für die Vögel vor. Moritz, Alexander, Dajana und Schulsozialarbeiterin Katrin Otto legen Grasstücke und Äste in den Horst. Sie sind dabei, als Bauarbeiter des Netzbetreibers e.dis das Nest auf einen 13 Meter hohen und zwei Tonnen schweren Mast heben. Die Rathenower vergraben die Befestigung zwei Meter tief im Boden, prüfen anschließend seine Standfestigkeit und sind zufrieden. Das neue Heim für die Vögel steht neben der Grundschule und der Kita „Beetzseeknirpse“, die Vorfreude ist groß.

„Wir wünschen uns ein Vogelpaar, dass hier ein neues Zuhause findet. Wir bieten den Störchen freie Felder und einen tollen Blick auf den Beetzsee. Viele Brandenburger würden wohl nicht lange überlegen, ob sie hier wohnen wollen. Wenn die Vögel da sind, zeigen wir den Kindern, wie diese leben, und das nicht nur im Lehrbuch, sondern direkt in der Natur“, sagt Schulsozialarbeiterin Katrin Otto der MAZ. Sie hat eine Fortbildung zum Thema „Erlebter Frühling“ bei der Naturschutzjugend (Naju) gemacht und weiß jetzt, was die Störche brauchen.

Vögel sind im Amt Beetzsee beliebte Tiere

Das Storchennest in Fohrde ist nicht nur im Amt Beetzsee bekannt. Quelle: Sebastian Mahlow

Katrin Otto gibt ihr Wissen weiter und unterrichtet Kinder in der sogenannten Wald-AG. Hier dokumentieren Schüler, welche Besonderheiten die Vögel haben, wie viele Eier sie legen und wie sie mit ihren Untermietern zusammenleben. Denn im Storchenhorst fühlen sich nicht nur die bei Wissenschaftlern als Ciconiidae bekannten Tiere wohl, sondern auch Spatzen. Katrin Otto ist als Kind mit Störchen aufgewachsen und hat sie schon als kleines Mädchen im Lehniner Ortsteil Nahmitz beobachtet. Seit 1996 lebt sie in Pritzerbe und ist froh, dass der 55 Kilometer lange Storchenwanderweg rund um den Beetzsee ein Teil ihrer Heimat ist.

Auf elf Tafeln erfahren Leser, wie Weißstörche ihr Nest bauen, sich paaren, wer ihre Verwandten sind, welche Namen die Tiere in aller Welt haben und was sie so besonders macht. Die Störche rund um den Beetzsee sind aus dem Leben der Bewohner nicht mehr wegzudenken und sorgen für Abwechslung. Während der Pritzerber Storch im Februar 2020 Beifall für sein eigenes Türschild klapperte, haben die Fohrder Störche ihre eigene Webcam. In Radewege leben die Störche bislang nur an einem Ort, in der Nähe der Gaststätte „Zum Beetzseeknick“.

Pläne für eine Webcam

Das neue Storchennest steht auf einem dreizehn Meter hohem Mast. Quelle: Katrin Otto

Jetzt soll der Grünstreifen hinter der Grundschule den Vögel eine neue Heimat bieten. Die Erst- bis Sechstklässler wünschen sich, dass die Störche ein neues Zuhause finden. Wenn alles klappt, suchen die Schüler mit den Lehrern nach neuen Vornamen für die Gäste. Sie denken auch über eine Webcam nach, die das Leben der Tiere dokumentiert. Fast jeder hofft, dass sie ankommen und dann für Jahrzehnte bleiben. Bauarbeiter Dennis Bork hat daran keine Zweifel. „Dieser Mast ist stabil und hält mindestens 20 bis 30 Jahre. Die Störche können also einziehen“, sagt er.

Von André Großmann