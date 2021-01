Brandenburg/H

Für das neue Jahr sah es ja fast so aus, dass es für die Stadt Brandenburg an der Havel kein Neujahrsbaby geben sollte. Aber dann hatte es sich jemand doch etwas anders überlegt und wollte unbedingt noch am Neujahrstag als Erster des beginnenden Jahres das Licht der Welt erblicken.

Yassin ist jetzt Brandenburger

Yassin heißt das Brandenburger Neujahrsbaby. Er kam um 23.24 Uhr auf die Welt, ist 48 Zentimeter groß und wog zu seiner Geburt 2935 Gramm. Seine Eltern Sandra Wiedecke und Abdallah Yahia sind überglücklich über ihr erstes Baby, das ihr Familienglück bereichert. Nicht ganz so schnell waren dann noch zwei weitere Babys, die am 2. Januar im Städtischen Klinikum das Licht der Welt erblickten.

Mehr als drei Wochen zu früh

Der Jahreswechsel wurde von den Beiden im engsten Familienkreis noch ganz entspannt gefeiert. Am Neujahrstag ging aber alles relativ schnell. „Eigentlich war ja der 25. Januar Geburtstermin, aber beim Frühstück hatte ich plötzlich erste leichte Schmerzen, die ich noch ignorierte“, so die erstmalige Mutti. Da es aber nicht besser und die Wehen stärker wurden, ging es am Nachmittag ins Brandenburger Klinikum. Um 16:30 Uhr waren die 29-jährige Angestellte und der 35-jährige Maschinenbediener in der Notaufnahme. Von dort aus ging es direkt in den Kreißsaal.

Zweites Kind soll ein Mädchen sein

Beide Eltern sind glücklich über ihren gesunden Nachwuchs. „Einen Wunsch habe ich aber noch. Ich möchte unbedingt noch ein Mädchen haben,“ freut sich Sandra Wiedecke. Doch bis dahin gilt alle Fürsorge allein Yassin.

Von Rüdiger Böhme