Lehnin/Brandenburg/H

Die Anklage wegen zweifacher Vergewaltigung endet mit einem Freispruch, als die Jugendstrafkammer des Landgerichts Potsdam ihr Urteil spricht gegen Thomas B. (34).

Wegen 13 weiterer Anklagepunkte, begangen in Lehnin und Brandenburg an der Havel, wird der Saisonarbeiter aus Brandenburg an der Havel schuldig gesprochen und verurteilt, unter anderem weil er Drogen an Minderjährige abgegeben hat. Sämtliche Straftaten liegen bereits rund neun Jahr zurück.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach zehn Prozesstagen bekommt der Angeklagte in dieser Woche eine Bewährungsstrafe von einem Jahr. Drei Monate davon gelten als bereits vollstreckt, werden also abgezogen. Wegen „rechtsstaatswidriger Verfahrensverzögerung“, wie der Vorsitzende Richter Jörg Tiemann erklärt.

Dass Thomas B. überhaupt vor dem Landgericht Potsdam und nicht vor dem Amtsgericht Brandenburg an der Havel angeklagt wurde, hängt mit zwei sexuellen Übergriffen zusammen, welche die Staatsanwaltschaft Potsdam ihm vorgeworfen hat. Im Jahr 2012 habe sich der damals schon erwachsene Mann in seiner Wohnung in Lehnin an einer damals 15 Jahre alten Schülerin vergangen.

Vergewaltigung? Zeugin erinnert sich kaum

Vor Gericht lassen sich diese Taten nicht nachweisen. Die inzwischen erwachsene Frau, die damals mit dem Angeklagten befreundet war, erinnert sich als Zeugin vor Gericht nur noch vage.

Bei einer ihm vorgeworfenen Tat hatte sie so viel Wodka, Cannabis und Kokain zu sich genommen, dass sie bewusstlos war. Ein zu dieser Zeit anwesender Schuljunge hatte den Angeklagten damals belastet, erinnert sich inzwischen aber auch nicht mehr richtig.

So bleiben in dem Verfahren zwei Arten von Straftaten übrig. Thomas B. war in den Jahren 2012 und 2013 bei Lehniner Schulkindern und Jugendlichen dafür bekannt, dass man bei ihm Cannabis rauchen und auch kaufen kann.

Treffpunkt kiffender Schulkinder

Da der erwachsene Mann, selbst Drogenkonsument, seinerzeit in der Nähe der Gesamtschule lebte, war seine Wohnung ein recht beliebter Treffpunkt für Jugendliche, die kiffen wollten. Weil er das zugelassen hat und auch geringe, nicht sonderlich wirksame Drogen selbst angebaut, besessen und an Jugendliche abgegeben hat, wurde Thomas B. verurteilt.

Zwei Fälle von Körperverletzung gehen außerdem zu seinen Lasten. Der damals etwa 25-Jährige hatte einen Bekannten, mit dem er ein Motorrad getauscht hatte, zusammengeschlagen, weil er sich betrogen fühlte.

Einige Monate später schlug er als untergebrachter Patient der Psychiatrie einen Mitpatienten im Raucherraum des Asklepios-Fachklinikums ohne erkennbaren Grund mit Faust und Ellenbogen ins Gesicht.

Die Potsdamer Strafkammer hat bei ihrer Urteilsfindung in dieser Woche noch eine Bestrafung des Amtsgerichts berücksichtigt und kommt damit auf die Gesamtstrafe von einem Jahr auf Bewährung für den vorbestraften Mann, der keinen Schulabschluss hat.

Die Richter halten Thomas B. zugute, dass er geständig ist, die Taten lange zurückliegen, er deshalb schon sechs Monate in der Psychiatrie untergebracht und der Wirkstoff des Cannabis gering war.

Rechtsstaatswidrige Verfahrensverzögerung

In dem beschriebenen Strafverfahren war der Wurm drin, er hat sich ungewöhnlich lang hinausgezögert, was nicht an dem Angeklagten lag. Deshalb auch der Strafnachlass wegen rechtsstaatswidriger Verfahrensverzögerung.

Ein wesentlicher Grund dafür ist, dass sich die Begutachtung des Angeklagten und vor allem der Hauptbelastungszeugin jahrelang hingezogen haben.

Die zunächst vom Gericht beauftragte Psychologin vertröstete die Richter immer wieder und ließ schließlich gar nichts mehr von sich hören. Auch Zwangsgelder bewegten sie nicht dazu, ihre Arbeit zu erledigen, sodass am Ende ein neue Sachverständige gefunden werden musste, welche die ganze Prozedur mit der jungen Frau noch einmal wiederholte.

Von Jürgen Lauterbach