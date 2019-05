Brandenburg/H

Am frühen Mittwochmorgen meldete sich ein aufmerksamer Anwohner bei der Polizei, um mitzuteilen, dass gerade jemand in ein Mehrfamilienhaus in der Gördenallee einbricht.

Da ein Täter noch im Haus vermutet wurde, suchten die Einsatzkräfte dort sofort nach ihm. Doch konnten sie keinen Einbrecher fassen.

Tatsächlich aber waren mehrere Kellerverschläge in insgesamt neun Aufgängen des Mehrfamilienhauses aufgebrochen, in dem gerade Sanierungsarbeiten laufen. Nach ersten Erkenntnissen haben die Täter Kabel gestohlen.

Die Beamten sicherten Spuren und fertigten eine Strafanzeige wegen besonders schweren Diebstahls. Die weitere Sachbearbeitung übernimmt die Kriminalpolizei.

Von MAZ