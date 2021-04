Brandenburg/H

Ein etwa neun Meter langes Motorboot ist in der Nacht zu Montag an der Steganlage Margaretenhof im Ortsteil Plaue gesunken. Bemerkt hat das Unglück Martin Frick. Der Baden-Württemberger hat gerade in Brandenburg ein 32-Fuß-Segelboot erworben und will es an die Ostsee überführen.

Gartenstühle im Wasser

„Ich war gegen 6.30 Uhr auf dem Steg unterwegs und es schwammen merkwürdige Sachen vorbei – Fender, Gartenstühle und Bootshaken. Zudem gab es eine Ölfilm auf der Havel. Da habe ich das versunkene Boot gesehen, es schaute nur noch der Bug heraus.“ Der Fotograf und Autor informierte dann auch Polizei und Feuerwehr.

Ankerspitze hält Boot

Das versunkene Boot wurde da nur noch von einer am Bootssteg verkeilten Ankerspitze gehalten, das vollgelaufene Stahlschiff hatte sogar den Seitenausleger des Stegs samt Schwimmkörpern unter Wasser gezogen.

Großeinsatz für Feuerwehr

Die Berufsfeuerwehr Brandenburg rückte mit 14 Männern an, die Freiwilligen Wehren Kirchmöser und Plaue mit acht beziehungsweise drei Mann an. „Wir haben mit zwei Booten Ölsperren gelegt, eine feste direkt um die Unglücksstelle herum und eine saugfähige in Fließrichtung des Wassers“, sagt Einsatzleiter Jens Mahlow.

Wenn ein Boot havariert und sogar untergeht ist das Bergen und der Schutz der Umwelt immer recht kompliziert. Die Feuerwehr hat unter großen Mühen die Havel vor Verunreinigungen geschützt.

„Wir haben auch den Eigentümer informiert, der muss sich um die Bergung kümmern. Eigentum verpflichtet.“ Auch der Einsatz der Feuerwehren werde üblicherweise dem Besitzer in Rechnung gestellt.

Polizei nimmt Anzeige auf

Es werde noch ein Gutachter der Versicherung erwartet, bevor es mit dem Bergen losgehen kann, sagen die eintreffenden Wasserschutzpolizisten. Sie nehmen eine Anzeige wegen der Gewässerverunreinigung auf. „Das ist definitiv eine Straftat, egal ob sie fahrlässig oder vorsätzlich begangen worden ist“, sagt der Beamte Kevin Schwerdtner.

Videokamera für Beweise

Von der jeweiligen Staatsanwaltschaft sei zu beurteilen, ob es eine nachhaltige Verunreinigung ist oder nicht. Mit einer Videokamera dokumentieren die Beamten die Zustände an der Unglücksstelle. Nach dem zuständige Hafenmeister sucht ein Polizist allerdings vergeblich, auch unter der angegebenen Handynummer meldet sich niemand.

Bergen mit Luftkissen

Beim Bergen werden in der Regel große Luftkissen zum Einsatz gebracht, die nach dem Befestigen am Boot aufgepumpt werden und so dem Gefährt wieder Auftrieb geben, dann könne man es an Land schleppen. Auf der Steganlage könne man keinen Kran positionieren. Vom Ufer aus liegt die Unglücksstelle zu weit weg.

Das untergegangene Boot aus Stahl soll einen deutschen Besitzer haben und in den Niederlanden hergestellt worden sein, berichten Nachbarn auf der Steganlage.

Verschiedene Ursachen möglich

Die Ursache für den Untergang ist noch unbekannt. Erst im Februar waren die Wasserschutzpolizisten auf der Potsdamer Havel im Einsatz, als das Schleppschiff „Prof. Otto Lidenbrock“ unterzugehen drohte. „Da kam eines zum anderen. Leitungen in dem alten Schiff waren defekt, dazu kamen Frostschäden. Und unglücklicherweise stand ein Bullauge offen, als sich das Schiff auf die Seite legte. Deshalb war es ziemlich voll gelaufen“, erzählt Schwerdtner. Nur mit Mühe konnten die Spezialisten einen kompletten Untergang und eine Umweltkatastrophe verhindern.

Von André Wirsing