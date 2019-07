Brandenburg/H

Gästen der Stadt Brandenburg/Havel geben sie einen Überblick und Orientierung. Einheimische können sich über eine Kurzzusammenfassung ihres Ortsteils freuen und vielleicht an der ein oder anderen Stelle noch etwas Neues erfahren.

Inzwischen hat die Stadtverwaltung in allen Brandenburger Ortsteilen sogenannte Orientierungstafeln aufstellen lassen. Vorzugsweise dort, wo viele Gäste vorbeikommen, also an Rad-und Wanderwegen, am Bahnhof oder in der Ortsmitte.

In Gollwitz steht ebenfalls eine neue Infotafel. Quelle: JACQUELINE STEINER

Die farbigen Übersichtstafeln sind immer ähnlich aufgebaut. Unter der Überschrift zum Beispiel „Willkommen im Ortsteil Wust“ ist links die Ortschronik zu lesen. Daneben gibt eine Landkarte mit Legende Aufschluss über die Umgebung. Rechts auf der Tafel informiert die Verwaltung über Sehenswürdigkeiten.

Am unteren Rand der Tafel sind historische und aktuelle Fotos des Ortsteils zu sehen. Angezeigt werden zudem die passenden Radrouten und mit Fotos bebilderte Ausflugsziele in der Umgebung, die auch über das Stadtgebiet hinausreichen.

Entlang der Flusslandschaft

Einige Ortsteile liegen entlang des Havelradweges, der Tour Brandenburg und an der Route 4 „Historische Stadtkerne“. Diese Routen führen in die Stadt, aber auch entlang der schönen Flusslandschaft in Richtung Götzer Berger bis Potsdam.

Rund um den Beetzsee erschließt sich eine weite Landschaft und ein Teil des Naturparkes. Dort verlaufen der Storchenradweg und der Beetzseerundweg.

Im Süden werden die Ortsteile von der Klostertour durchlaufen. Diese verläuft im Landkreis durch Reckahn mit dem Schloss und Schulmuseum über Golzow bis Kloster Lehnin. Die Tour von Schmerzke bietet eine erlebnisreiche Kombination aus Natur und Kultur.

Mit Ortsvorstehern und Bürgern

An all diesen Wegeverbindungen befinden sich viele Leistungsträger und Herbergen, um die Touristen in der Region zu halten.

Die Verwaltung und namentlich Gabriela Philipp-Plagemann haben die Informationen im Zusammenwirken mit den Ortsvorstehern und hilfsbereiten Bürgern zusammengestellt.

Alle Tafeln zusammen haben knapp 30.000 Euro gekostet. Zu 75 Prozent wurden sie aus der sogenannten Leader-Förderung über den Verein LAG Fläming-Havel finanziert. 7400 Euro hat die Stadt aus Eigenmitteln beigesteuert.

In Kirchmöser steht die Ortstafel am Bahnhof. Quelle: Ortsvorsteher von Kirchmöser

In Göttin steht die Tafel an der Bushaltestelle in der Ortsmitte, in Wilhelmsdorf hinter der Kurve, wo der Wanderweg beginnt, in Klein Kreutz an der Bushaltestelle hinter der Kirche, in Saaringen am Radweg gen Weseram, in Wust am alten Schulhaus, in Gollwitz an der Bushaltestelle Ortsmitte, in Schmerzke am Friedhof, in Plaue am Bornufer und in Kirchmöser am Bahnhof.

Von Jürgen Lauterbach