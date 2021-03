Brandenburg/H

In der Neurologie des Asklepios-Fachklinikums Brandenburg droht zwar derzeit keine Kurzarbeit wie in den psychiatrischen Kliniken. Dennoch herrscht unter Beschäftigten offenbar jede Menge Unmut und Verunsicherung vor. Die Assistenzärzte der neurologischen Stationen schlagen Alarm bei der Geschäftsführung.

Wir sind dermaßen unterbesetzt, dass Kollegen, teilweise mit wenig neurologischer Erfahrung, Stationen mittlerweile einzeln betreuen und somit als Assistenzarzt allein die Verantwortung für teilweise bis zu 20 Patienten tragen“, schreiben die in der Fachausbildung befindlichen Ärzte am vergangenen Donnerstag in einem Brandbrief an die Asklepios-Geschäftsführung im Land Brandenburg und die Geschäftsführerin Janina Pietschmann.

Die jungen Mediziner, die auf den Stationen unmittelbar am Patienten arbeiten, sprechen nicht nur von einem „extrem kritischen Versorgungsschlüssel“, sondern auch davon, dass es dem tätigen Arzt kaum möglich sei, „eine qualitative Versorgung der Patienten zu gewährleisten“.

Wie sich das auf die Gesundheit der Patienten niederschlagen kann, machen die Autoren des Schreibens unmittelbar deutlich: „Auf Grund des andauernden Zeitmangels kommt es immer wieder zu teilweise massiven Fehlern. Eine Anleitung durch die Oberärzte kann nur noch sehr eingeschränkt und im nicht ausreichenden Maße erfolgen, da die Kollegen selbst mit einer Masse an Arbeit gebunden sind.“

Fehldiagnosen

In der Folge würden manche Patienten gar nicht von Fachärzten gesehen, bevor sie entlassen werden. Auf die daraus resultierenden Fehldiagnosen müsse man selbsterklärend nicht hinweisen, erklären die Assistenzärzte der Geschäftsführerin, die sie zu einem Gespräch am heutigen Freitag zu sich gebeten hat.

Die im März 2021 vorherrschende Situation beschreiben die künftigen Fachärzte so, dass bei Krankheit von Kollegen andere deren Dienste übernehmen und versuchen, „die ohnehin schon fast unzureichende Versorgung des Patienten zu retten“. Stationen hätten wegen Krankheit tagsüber mitunter keine feste, ärztliche Versorgung gehabt.

„Ohne erforderliche Diagnostik“

Manche Patienten würden ohne die erforderliche Diagnostik entlassen, weil es an Personal fehle, das die Untersuchungen angemessen vornehmen kann. Aus den genannten Gründen sehen sich die Assistenzärzte in ihrer Weiterbildung stark ausgebremst und erwarten von der Geschäftsführung, dass sie die Umstände prüft (evaluiert) und handelt.

Schon vor diesem Brief hatten sich „an der Basis arbeitende“ Beschäftigte der Neurologie ebenfalls schriftlich, aber anonym an die Krankenhauschefin gewandt, weil sie den Eindruck haben, „dass die Klinik systematisch an die Wand gefahren wird“.

„Facharztstandard gewährleistet“

Dem widerspricht Janina Pietschmann entschieden mit den Worten: „Diese Einschätzung teilen wir nicht.“ Das gilt auch in Bezug darauf, dass der Neurologie-Chefarzt Stephan Schreiber und der leitende Oberarzt Axel Hamann das Brandenburger Asklepios-Fachklinikum verlassen.

Ausgleichszahlungen des Bundes Viele Patienten treten aus der Angst vor einer Infektion mit dem Coronavirus ihre Behandlung im Krankenhaus gar nicht erst an. Die Folge davon sind unterversorgte Menschen und leere Betten, die in absehbarer Zeit nicht belegt werden, erklärt Geschäftsführerin Janina Pietschmann. Weil Betten in der Neurologie nicht belegt sind, erhält das Brandenburger Asklepios-Klinikum gesetzlich festgelegte Ausgleichszahlungen für die Klinik für Neurologie. In Summe decken die Ausgleichszahlungen die hohen Vorhaltekosten für den Betrieb bei einer hohen Unterauslastung der Einrichtung jedoch nicht, betont die Krankenhauschefin. Wegen der Ausgleichszahlungen ist die Klinik für Neurologie gleichwohl derzeit nicht von Kurzarbeit betroffen.

Die Geschäftsführerin widerspricht der Darstellung ihrer jungen Ärzte in der Neurologie. „Der Facharztstandard für die ordnungsgemäße Behandlung unserer Patienten ist jederzeit gewährleistet“, versichert Janina Pietschmann.

Aktuell sind nach ihren Angaben sechs Fachärzte in der Neurologie beschäftigt. Nach dem Ausscheiden von Schreiber und Hamann seien noch vier Fachärzte beschäftigt. Doch perspektivisch stünden wieder sechs Fachärzte zur Verfügung, weil die jeweilige Nachfolge bald geregelt sei.

Keine offenen Pflegestellen

Die Geschäftsführerin versichert, dass es in der Klinik für Neurologie derzeit – gemessen an der aktuellen Belegung von 62 Prozent – keine offenen Stellen in der Pflege gebe.

Während in dem anonymen Schreiben die Abwanderung guter und fähiger Pflegekräfte, Therapeuten und Ärzte beklagt wird, sind der Geschäftsführerin keine „weiteren Abwanderungen“ bekannt. Die Fluktuation sei „regelhaft und nicht auffällig“.

Probleme vor zwei Jahren

Zuletzt hatten Beschäftigte des Fachklinikums auf dem Görden vor rund zwei Jahren einen „Exodus in der Neurologie“ beklagt, nachdem in relativ kurzer Zeit zwölf Ärzte und acht Pflegekräfte gegangen waren.

Seinerzeit hatte der Asklepios-Konzernsprecher Mathias Eberenz einen ungewöhnlich hohen Personalwechsel mit doppelt so vielen Abgängen wie sonst üblich eingeräumt. Damals wie heute beklagt das Krankenhaus keine Einschränkungen in der Patientenversorgung.

Von Jürgen Lauterbach