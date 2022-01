Brandenburg/H

Nur noch zwei Wochen lang rollt der Verkehr einigermaßen normal durch die Stadt. Ab dem 24. Januar wird es kompliziert. Von diesem Tage an tritt nämlich die Vollsperrung für den Neubau der Neustädtischen Fischerstraße in Kraft.

Beginn am Neustadt-Markt

Begonnen wird mit einem ganz kleinen Abschnitt am Neustädtischen Markt – aber es ist eben eine Vollsperrung. Wer beispielsweise vom Dom aus in Richtung Neustadt will, muss die große Runde drehen: Über den Grillendamm, Ziegel- und Gerostraße, Brielower Straße, Willi-Sänger-Straße zum Zentrumsring, von dort aus über Wilhelmsdorfer- und Jacobs- zur Steinstraße. So wird es die Stadtverwaltung empfehlen.

Schleichwege keine Alternative

Alternativ gibt es natürlich Schleichwege, etwa vom Grillendamm über die Mühlentorstraße zum Altstadt-Markt, von dort über den Nicolaiplatz in Richtung Neustadt. Doch dürfte das angesichts der Verkehrsmengen wohl keine gute Idee sein.

Nur auf dem kurzen Teilstück zwischen dem Belags-Übergang zum Pflaster bis kurz vor die ehemalige Fleischerei wird der Neustadt-Markt ab dem 24. Januar voll gesperrt. Quelle: André Wirsing

Zufahrt zum Parkplatz aus Richtung Dom

Gesperrt wird vorerst der Abschnitt vom Haus Neustädtischer Markt 5 (Allianz-Vertretung neben der Tourist-Information) am Übergang vom Asphalt- zum Pflasterbelag bis zur Hälfte der Zufahrt zum großen Parkplatz Neustädtischer Markt vor der ehemaligen Fleischerei. Die Zufahrt zum Parkplatz aus Richtung Dom wird vorerst weiter möglich sein.

Maßnahme vorgezogen

Erst an diesem Donnerstag ist der neue Bauzeitenplan zwischen der Stadtverwaltung und dem Bauunternehmen abgestimmt worden. Ursprünglich sei der Baubeginn erst für Februar geplant gewesen, sagt Tiefbau-Projektleiterin Ute Wenzelewski, doch habe das Unternehmen genügend Mitarbeiter für diese Baustelle abstellen können. Also habe man die Maßnahme vorgezogen.

Projektleiterin Ute Wenzelewski Quelle: JACQUELINE STEINER

Brawag erneuert Rohre

„Die Brawag muss an dieser Stelle Abwasserrohre erneuern und neue Schächte setzen“, sagt Ute Wenzelewski. „Es ist eigentlich keine große Sache, wir haben uns an die Straßenbaumaßnahme angehängt“, bestätigt Brawag-Sprecherin Heike Beckmann. Die Arbeiten würden von der mit der Gesamtmaßnahme betrauten Firma Eurovia mit erledigt.

Archäologen in der Baugrube

Dennoch dauert dieser kurze Abschnitt einen Monat. Denn zuerst werden die Archäologen in der Baugrube sein. Wenn sie durch sind, werden die Rohre gewechselt, dann folgt der komplette Straßenaufbau in Schichten. Unberechenbar ist auch das Wetter im Februar.

Von der Vollsperrung ausgenommen sind nur Rettungsdienst, Feuerwehr und Busse im öffentlichen Nahverkehr. Sie bekommen eine eigene Ampel und fahren durch die Fußgängerzone am Molkenmarkt-Hotel vorbei bis zur alten Fleischerei.

Zweiter Abschnitt bis Kleine Münzenstraße

Im folgenden Abschnitt ab Anfang März bis Anfang Mai kommt die Etappe von dem Ewald-Haus bis zur Einmündung Kleine Münzenstraße an die Reihe. Die Anwohner des Packhofquartiers fahren bis dahin weiter über die Augustastraße rein und raus. Erst, wenn die Kleine Münzenstraße komplett fertig ist und die Neustädtische Fischerstraße im Abschnitt der Augustastraße erneuert wird, geht es zeitweise über die alte Verbindung ins Quartier.

Sechs Bauabschnitte insgesamt

Verabredet mit Eurovia sind insgesamt sechs Bauabschnitte, die beiden letzten werden das Aufbringen der obersten Asphaltschicht (Verschleißdecke) umfassen. Das bedeutet, dass in den vorhergehenden Abschnitten die Fahrbahnen bis zur Tragschicht aufgebaut werden, um dann jeweils in einem Zug am Ende asphaltieren zu können.

Hohe Mehrkosten

Insgesamt sollen die Bauarbeiten neun Monate dauern und 2,48 Millionen Euro kosten. Davon muss Brandenburg an der Havel 1,79 Millionen Euro für die Straßenbauleistungen tragen, weitere 691.252 Euro die Brawag für den Leitungsbau. Noch im Herbst 2020 hatte die Stadt gehofft, preiswerter davonzukommen. Doch dann hätte das Vorhaben noch länger gedauert, ursprünglich war die Verwaltung von Bauzeiten zwischen zwölf und 15 Monaten ausgegangen.

Allein sechs Straßen münden in die Neustädtische Fischerstraße, das macht den Neubau so kompliziert. Quelle: Thomas Krüger

Dagegen regte sich Protest, am Ende war es die CDU-Fraktion, die gemeinsam mit anderen im Hauptausschuss durchsetzte, dass die Verwaltung in ihren Ausschreibungen das Begrenzen auf neun Monate zur Bedingung machte. Zwischenzeitlich waren auch Ausschreibungen geplatzt, weil es keine akzeptablen Angebote gab. Zudem sind seitdem die Baupreise weiter gestiegen. Und kürzere Bauzeiten bedingen auch mehr Einsatz von Arbeitskräften und Maschinen.

Maßnahme musste 2021 begonnen werden

Gleichzeitig stand die Verwaltung unter Druck: Sie musste im Jahr 2021 mit den Arbeiten anfangen, um noch in den Genuss von Fördermitteln zu kommen. Weil die letzte und erfolgreiche Ausschreibung für beide Straßen gemeinsam erfolgte, genügte der Baubeginn in der Kleinen Münzenstraße.

Die Neustädtische Fischerstraße sollte bislang offen bleiben, um den Weihnachtsmarkt ordnungsgemäß durchführen zu können. Dass dieser kurzfristig abgesagt werden musste, konnte im November 2021 keiner wissen.

Von André Wirsing