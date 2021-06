Neustädtische Fischerstraße in Brandenburg: Zwei Jahre Bauzeit für 200 Meter Straße

Brandenburg/H

Nun ist die Katze aus dem Sack: Die nur 200 Meter lange Baustelle auf der Neustädtischen Fischerstraße wird ab dem Herbst bis zu zwei Jahre lang den gesamten Verkehr blockieren.

Erst kurz vor Beschluss informiert

Erst am Montagabend im Hauptausschuss hat Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) darüber die Mitglieder informiert, im Stadtentwicklungsausschuss in der Vorwoche war noch keine Rede davon. „Die Baustelle wird länger als zwölf Monate und hoffentlich weniger als 18 Monate Bauzeit in Anspruch nehmen“, sagt Scheller. Unwidersprochen lässt er Aussagen von Stadtverordneten beinahe aller Fraktionen, dass es bei derlei Ankündigung mindestens zwei Jahre dauere.

Autofahrer müssen draußen bleiben

Der „Motorisierte Individualverkehr“ – sprich der Autofahrer – muss draußen bleiben während der gesamten Bauzeit. Passieren dürfen nur Busse, Entsorger, Anwohner des Packhofquartiers und eventuell Paket- und Lieferdienste. „Es wird kein Individualverkehr hindurchkommen, auch für eine halbseitige Sperrung reicht der Straßenraum nicht, dagegen sprechen die Arbeitsschutzvorschriften für die Bauleute“, sagt Scheller.

Viele kleine Bauabschnitte

Das Projekt beinhaltet Teile von Molkenmarkt und Neustädtischem Markt und bindet an die Einmündungsbereiche Augustastraße, Kleine Münzenstraße, Neustädtischer Markt und Molkenmarkt an. Das macht das Vorhaben auch kompliziert und aufwendig. Es werde in vielen kleinen Bauabschnitten gewerkelt. Vor dem Straßenbau sind allerdings erst noch die Archäologen, die Brawag, die Stadtwerke und andere Versorger zugange.

Erste Ausschreibung geplatzt

Die Neustädtische Fischerstraße aus der Luft betrachtet. Quelle: Thomas Krüger

Und da eine Hiobsbotschaft selten allein kommt, wird alles noch viel komplizierter. „Die erste Ausschreibung zum Neubau der Kleinen Münzenstraße ist gescheitert. Es kam nur ein Angebot, und das lag so hoch, dass wir es unmöglich annehmen konnten“, sagt Lutz Herzberg von der Tiefbauverwaltung. Deswegen müsse man nun die Arbeiten in der Neustädtischen Fischerstraße und in der Kleinen Münzenstraße „in einer Ausschreibung zusammenpacken wegen der Fördermittel“, sagt Herzberg.

Geld nur bis zum Jahresende

Zum Jahresende wird das Sanierungsgebiet geschlossen, dann gibt es auch kein Fördergeld mehr für den „Städtebaulichen Denkmalschutz“, der einen Großteil der Finanzierung ausmacht. Bereits am 9. Juli müsse die zusammengefasste Planung nebst Leistungsverzeichnissen vom Planungsbüro in der Verwaltung vorliegen, damit im August die Ausschreibung veröffentlicht werden kann. Baustart wäre dann Mitte November.

Fünf Kilometer Umleitung

Walter Paaschen ist CDU-Stadtverordneter. Quelle: Rüdiger Böhme

Blankes Entsetzen im Hauptausschuss: „Zwei Jahre für 200 Meter Straße kann ich nicht glauben. Andere bauen in dieser Zeit einen Großflughafen“, sagt Walter Paaschen (CDU). „Die Umfahrung der Baustelle beträgt fünf Kilometer. Wenn ich das mit den 13.000 Fahrzeugen multipliziere, die täglich die Dominsel passieren, kommt eine bedenkliche Zahl heraus“, sagt Herbert Nowotny (FDP). Vielmehr solle man die Baukapazitäten konzentrieren und sechs Monate unter absoluter Vollsperrung arbeiten.

Innenstadt nicht erreichbar

„Ich begrüße es, dass in diesem Abschnitt das für Radfahrer gefährliche Pflaster wegkommt. Es ist aber nicht hinnehmbar, dass an zwei Weihnachten die Innenstadt nicht erreichbar sein wird. Zumal Einzelhandel und Gastronomie ohnehin von den vergangenen 15 Monaten gebeutelt sind“, sagt Thomas Krüger (CDU).

Umleitung zur nächsten Baustelle

Kritisiert wird auch, dass die Umleitung über Grillendamm, Gerostraße, Willi-Sänger-Straße zum Zentrumsring geführt wird. Dort ist bis April 2022 ohnehin noch Baustelle und einspurige Verkehrsführung. Zudem werden viel Verkehr auch wieder durch die Altstadt fließen.

Verständnis für die Baumaßnahme zeigt Klaus Hoffmann (Bündnisgrüne): „Wir müssen uns auch den Sachzwängen stellen. Wenn wir vor vielen Jahren nicht die Dominsel lange gesperrt hätten, wäre der Mühlendamm heute noch keine intakte Straße.“

Künftig noch mehr Baustellen

„Wenn wir die Stadt weiter entwickeln wollen, werden wir künftig noch mehr Baustellen haben. Jetzt fehlt uns die Zeit für weitere Beratungsrunden.“

Paaschen setzte noch einen Änderungsantrag durch zur Vorlage der Verwaltung für ein Ausschreiben der Leistungen: „Es ist darauf hinzuwirken, dass das Bauvorhaben in neun Monaten abgeschlossen wird.“

Von André Wirsing