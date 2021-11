Brandenburg/H

Die Aufreger-Baustelle, welche spätestens ab dem Jahreswechsel den Verkehr in der Stadt für viele Monate lähmen wird, nimmt nun Gestalt an. Die Stadtverwaltung hat nun veröffentlicht, in welchen Bauabschnitten ab dem 22. November gearbeitet wird. Auf diesen Starttermin hat sich die Kommune mit dem beauftragten Unternehmen Eurovia Verkehrsbau Union GmbH geeinigt.

So werden die Bauabschnitte an Kleiner Münzenstraße und Neustädtischer Fischerstraße aufgeteilt. Quelle: Stadtverwaltung Brandenburg an der Havel

Viel teurer als erwartet

Mittlerweile wurde auch bekannt, dass es für die Stadt viel teurer wird als erwartet. Die Auftragssumme beläuft sich für die Gesamtleistungen auf 2,48 Millionen Euro. Davon muss Brandenburg an der Havel 1,79 Millionen Euro für die Straßenbauleistungen tragen, weitere 691.252 Euro die Brawag für den Leitungsbau. Vor etwas mehr als einem Jahr hatte die Verwaltung noch mit einem Betrag von knapp über einer Million kalkuliert, jetzt ist es eine Dreiviertelmillion Euro teurer.

Arbeiten in sechs Bauabschnitten

„Die Arbeiten in der Neustädtischen Fischerstraße werden in sechs Bauabschnitten erfolgen. Die ersten vier Bauabschnitte umfassen sämtliche Tiefbauleistungen bis hin zur Fertigstellung der Asphaltbinderschicht in der Fahrbahn“, sagt der kommunale Tiefbauchef Peter Reck.

Busse und Anwohner können passieren

Diese Einteilung stelle sicher, dass der Öffentliche Personennahverkehr, der sich aus den Buslinien B und F sowie zwei Regionalbuslinien ergibt, wie auch der Anliegerverkehr auf kurzem Weg an der Baustelle vorbei geführt werden können. Der motorisierte Individualverkehr werde vom Baubeginn bis zur Fertigstellung der Straßenbauarbeiten mit einer großräumigen innerstädtischen Umleitung über den Zentrumsring geführt.

Die Neustädtische Fischerstraße mit dem Abzweig zur Augustastraße in Brandenburg an der Havel. Quelle: Rüdiger Böhme

Anwohner-Info zu Sperrungen

In den Bauabschnitten 5 und 6 erfolge dann der Einbau der Asphaltdeckschicht, der damit die Bauabschnitte 1 bis 4 komplett fertigstellt. Die Einteilung der Bauabschnitte und die Verkehrsführungen während der Bauzeit sind Vertragsbestandteil. Sie seien durch den Auftragnehmer vor Baubeginn im Detail zu konkretisieren und behördlich anordnen zu lassen. Über die Sperrungen in den jeweiligen Bauabschnitten werden die Anlieger mit zeitlichem Vorlauf informiert.

Sechs Straßen münden ein

Auch wenn die Baustelle von ihrer Größenausdehnung sehr übersichtlich ist, gestaltet sie sich kompliziert. Das liegt nicht nur daran, dass es auf den 200 Meter Neustädtischer Fischerstraßen insgesamt sechs Straßeneinmündungen gibt: Molkenmarkt und Neustädtischer Markt, Alter Neustadt-Markt (am Späti 90), Augustastraße, Kleine Münzenstraße und am Wassertorturm.

Zufahrt zum Packhofquartier

Es muss beispielsweise durchgehend das Packhofquartier erreichbar sein – entweder über die Kleine Münzenstraße oder über die Augustastraße. Zudem: Die Bauausführung in der nur 145 Meter langen Kleinen Münzenstraße erfolgt in zwei Bauabschnitten. Die jeweiligen Baugrenzen befinden sich zwischen den Hausnummern 13 und 16, an der Zufahrt zu den Molkenmarkthöfen. An diesen wird parallel ebenfalls an einem größeren Bauvorhaben gearbeitet, deswegen muss diese Baustelle auch durchgehend von irgendeiner Seite erreichbar sein.

Firma legt Bauablauf fest

„Die terminliche Gestaltung der Bauabläufe in den jeweiligen Bauabschnitten ist grundsätzlich Sache des Auftragnehmers und wird der Verwaltung mit Baubeginn in Form eines Bauablaufplanes übergeben. Sollten durch den Auftragnehmer Optimierungen gegenüber den vorgegebenen Abschnitten aufgezeigt werden, sind diese zu werten und zu entscheiden“, sagt Reck.

Von André Wirsing