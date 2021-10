Brandenburg/H

Es wird mit Sicherheit die nächste Aufreger-Baustelle in der Havelstadt: Ab dem 22. November werden die Kleine Münzenstraße sowie die Neustädtische Fischerstraße erneuert. Am Dienstag hat Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) den Zuschlag an die Firma Eurovia Verkehrsbau Union erteilt, an diesem Mittwoch wurde die Firma darüber informiert.

Die Neustädtische Fischerstraße mit dem Abzweig zur Augustastraße in Brandenburg an der Havel. Quelle: Rüdiger Böhme

Hauptachse bis Jahresende frei

„Die Vollsperrung wird die Kernstadt empfindlich treffen, darüber sind wir uns im Klaren“, sagt der städtische Tiefbauexperte Peter Reck. Vereinbart sei bereits, dass zunächst mit der Kleinen Münzenstraße, dann mit der Nebenstrecke zwischen Neustädtischer Fischerstraße entlang von Glaserei und Friseur begonnen wird. Die Hauptachse aber bleibt noch bis zum Jahresende frei, um das Durchführen des Weihnachtsmarktes auf dem Neustädtischen Markt zu ermöglichen.

Busse und Rettungswagen kommen durch

„Wir rechnen dann zu Jahresbeginn 2022 mit der Vollsperrung“, sagt Reck. Lediglich Busse des Öffentlichen Personennahverkehrs sowie Rettungsfahrzeuge dürfen passieren. Es werde auch immer eine Zufahrt zum Packhofquartier für die Anwohner sichergestellt – entweder über die Kleine Münzenstraße oder über die Augustastraße.

Sechs Bauabschnitte

In der Ausschreibung hat die Verwaltung sechs Bauabschnitte vorgegeben, wobei die letzten beiden den endgültigen Deckenschluss vorsehen. „Wenn die Baufirma für den Bauzeitenplan bessere Lösungen oder Optimierungen vorschlägt, sind wir dafür offen“, sagt Reck.

Bauzeit bis zu neun Monate

Laut Ausschreibung dürfe die Bauzeit neun Monate nicht überschreiten, das geht auf einen von der CDU initiierten Beschluss im Hauptausschuss zurück. Die Verwaltung hatte mit einer Bauzeit von 15 bis 18 Monaten gerechnet, auch um Kosten zu sparen. Schnelleres Bauen bedeutet nun auch höhere Kosten, weil mehr Technik und Arbeitskräfte an einem Ort eingesetzt werden müssen.

Zeit wurde knapp

Eine erste Ausschreibung zur Kleinen Münzenstraße war bereits geplatzt, weil keine bezahlbaren Angebote eintrafen. Die Verwaltung stand nun entsprechend unter Zeitdruck: Weil das Sanierungsgebiet zum Jahresende geschlossen wird, muss mit der Maßnahme noch 2021 begonnen werden, um noch in den Genuss von Fördermitteln zu kommen. Knapp zwei Drittel der Kosten werden bezuschusst.

Teures Angebot

Auch lag diesmal das Angebot mit etwa 40 Prozent deutlich über der von der Verwaltung geplanten Summe von einer guten Million Euro. Auch die etwa 400.000 Euro Mehrkosten für den städtischen Part werden anteilig gefördert. Weil gleichzeitig die Brawag ihre Leitungen neu verlegt – mindestens an drei Stellen unter der Neustädtischen Fischerstraße gibt es Brüche in den Rohren – beläuft sich die Gesamtmaßnahme auf knapp 2,5 Millionen Euro.

Firma koordiniert alles

Der Wasserversorger kann die Rohre auch nicht sanieren und durch den Einzug von Inliner-Kanälen ertüchtigen. Wegen der Schäden muss nun mit offener Grube gearbeitet werden. Alle Arbeiten – auch die von eventuellen Subunternehmen – laufen unter der Regie von Eurovia, „die Brawag zieht da voll mit, die Verantwortlichen sehen keine Probleme in einer einheitlichen Koordination“.

Allein sechs Einmündungen

Obwohl die Abschnitte auf der Neustädtischen Fischerstraße nur 200 und auf der Kleinen Münzenstraße 145 Meter lang sind, ist das Vorhaben aus mehreren Gründen ziemlich kompliziert. Das Projekt beinhaltet Teile von Molkenmarkt und Neustädtischem Markt und bindet an die Einmündungsbereiche Augustastraße, Kleine Münzenstraße, Neustädtischer Markt und Molkenmarkt an.

