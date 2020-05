Neustart: Brandenburger Fitnessstudios öffnen wieder

Brandenburg/H

Kraft und Ausdauer sind die Ziele von Fitnesstrainer Son Vu. Nach zehn Wochen Zwangsschließung testet er im Fitnesspoint Brandenburg erstmals den Zustand der Sportgeräte und stemmt Hanteln.

Wiedereröffnung mit neuen Regeln

Der 24-Jährige und seine Kollegen bereiten sich in der Jacobstraße auf die Wiedereröffnung mit neuen Hygieneregeln am 28. Mai vor. Sie platzieren 15 Flaschen Desinfektionsmittel im Fitnessstudio und sperren jedes zweite Sportgerät zur Einhaltung der Mindestabstände ab. 80 Gäste dürfen im Fitnesspoint auf einer Fläche von 1500 Quadratmetern zeitgleich trainieren und sollen nach jeder Benutzung ihre Hanteln desinfizieren.

Ungewohnter Neustart

Für Studioleiter Niko Hagenie ist der Neustart trotz vierwöchiger Planungen eine ungewohnte Situation. „Wir wollen alle Regeln zur Eindämmung der Pandemie so gut es geht umsetzen und sind gespannt, wie die Mitglieder unsere Pläne annehmen. Ich freue mich riesig auf ihr Lächeln, wenn sie sich nach dem Training ausgepowert haben. Die Zeit ohne Sport war für uns alle schwer“, sagt der 24-Jährige.

Offene Fragen

Mehrere hundert Brandenburger trainieren laut dem Studioleiter im Fitnesspoint. Weil Gäste wissen wollen, was sie dürfen und was nicht, klingelt im Minutentakt das Telefon.

Doch selbst die Fitnesstrainer können momentan nicht alle Fragen beantworten. Noch ist unklar, ob Mitarbeiter wegen der neuen Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg im Studio Mundschutz tragen müssen und welche Regeln für die Nutzung der Duschen gelten.

Zwar hat die Landesregierung die neuesten Corona-Lockerungen angekündigt und Handlungsempfehlungen formuliert, die neue Eindämmungsverordnung ist aber noch nicht erschienen.

Festgelegte Trainingszeiten

Sicher ist bislang, dass Mitarbeiter im Fitnessstudio einmal stündlich lüften und die Zeiträume für Besucher festlegen. „Ich denke eine Stunde effektives Training ist sinnvoll und machbar. Wir schauen, wie sich die Lage entwickelt und passen die Regeln dann immer neu an“, sagt Niko Hagenie.

Der Brandenburger betont, dass er und sein Team für das neue Hygienekonzept „alles getan haben, was nötig ist“. So gelten im Kursraum 3 statt 1,5 Meter Mindestabstand. Am Eingang legen Gäste ihre Mitgliedskarte auf den Check-in-Schalter. Dort überträgt ein RFID-Chip die Daten auf den PC der Mitarbeiter.

Diese Werte sollen laut dem Brandenburger helfen, mögliche Infektionsketten besser nachzuverfolgen. Auch am Tresen erleben Gäste Veränderungen. Hier steht ab sofort eine Plexiglaswand, vor Ort gemixte Proteinshakes bieten die Mitarbeiter nicht mehr an, stattdessen verpackte Drinks.

Fitnesstrainer mit Tipp

Weitere Lockerungen sieht er aktuell mit gemischten Gefühlen. „Einerseits wollen die Mitarbeiter so schnell wie möglich zur Normalität zurück, andererseits geht die Gesundheit der Menschen immer vor“, kommentiert der 24-Jährige.

Mitarbeiter Son Vu testet weiter seine Fitness und hat einen Tipp für Brandenburger, die in den letzten Wochen eher auf der Couch saßen. „Ich kann jedem einen Plan für das Ganzkörpertraining empfehlen, um die Muskeln langsam auf die Belastung vorzubereiten. Und dabei ist es sinnvoll, lieber mehr Wiederholungen mit weniger Gewicht zu absolvieren“, sagt der Brandenburger.

20 Prozent Jahresumsatz fehlen

Im Klub „Life- Die Fitnesslounge“ am Molkenmarkt fehlen durch die Zwangsschließung 20 Prozent des Jahresumsatzes. Geschäftsführer Torsten Danneberg und Mitinhaber Dirk Wittich hätten sich vor der Wiedereröffnung „transparentere Informationen der Politik und klare Vorgaben“ gewünscht.

„Mir ist bis heute ein Rätsel, warum allgemeingültige Informationen so spät kommen. Schließlich will jeder die Maßnahmen so gut es geht umsetzen, dafür brauchen wir aber auch Planungssicherheit“, sagt Danneberg.

Dirk Wittich beantwortet per Handy die Fragen seiner Gäste und freut sich auf die Wiedereröffnung. Er stellt Schilder mit Hygieneregeln auf und hat für die Fitnesslounge fünfzig Liter Desinfektionsmittel gekauft. Für ihn ist klar, wie wichtig Sport ist. „Wir leisten einen wichtigen Beitrag zur Stärkung des Immunsystems“, sagt er.

Im Fitnesspoint Brandenburg fragt sich Niko Hagenie, wie viele Gäste kommen. „Wir stehen in den Startlöchern und bereiten alles soweit vor, dass wir nur noch die Tür aufmachen und Besucher rein lassen“, sagt er und lächelt.

Von André Großmann