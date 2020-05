Neustart: Diese Regeln gelten jetzt in zwei Brandenburger Jugendclubs

Brandenburg/H

Das Coronavirus sorgt für einen neuen Alltag im Club am Trauerberg (Cat). Das Jugendhaus öffnet am Montag nach achtwöchiger Schließung und startet mit einem neuen Schutzkonzept.

90 Minuten Aufenthalt

Zehn Kinder und Jugendliche dürfen die Einrichtung dann gleichzeitig betreten und müssen das Haus nach 90 Minuten verlassen. Danach haben die Mitarbeiter eine halbe Stunde Zeit, in der sie Oberflächen wie Türklinken, Toiletten, und Lichtschalter reinigen und dann lüften müssen.

„Monopoly“ mit Mundschutz

Gesellschaftsspiele wie „Monopoly“ und „Mensch ärgere dich nicht“ sind aktuell nur mit Mundschutz und Handschuhen gestattet. „Die Maßnahmen sind notwendig, wenn wir den Mindestabstand von 1,50 Meter nicht gewährleisten können. Bei den Spielen nähern wir uns an. Dem Virus ist es egal, wie die Atmosphäre im Haus ist und wie sich die Menschen fühlen. Wir wollen ja alle Gäste schützen“, sagt Cécile Anette Templin.

Sie betont, dass die Mund-Nasen-Bedeckung nicht notwendig ist, wenn Kinder den Abstand einhalten. Die Brandenburgerin leitet das Cat seit 2004 und freut sich „trotz der ungewohnten Situation mit etwas Krankenhauscharme“ auf alte und neue Besucher.

Hausmeister entfernt Sofas

Noch baut das Team in den 500 Quadratmeter großen Räumen des Jugendhauses um. Hausmeister David Wittig und Mitarbeiter Sebastian Riedel vermessen Mindestabstände, stellen Tische und Stühle auf, platzieren Desinfektionsmittel, entfernen Sofas und bringen diese in die Holzwerkstatt.

Doch warum müssen die Möbel weg? „Sie sind schwieriger zu desinfizieren und deshalb nutzen wir jetzt wieder unsere Metallstühle aus dem Jahr 1993. Sie sind noch aus Hohenstücken aus dem alten Cat und unzerstörbar“, sagt Templin und lächelt.

Sechs Ausgänge für Besucher

David Wittig ist gespannt, was ihn nach der Wiedereröffnung erwartet. „Wie lang die Desinfektionsmittel reichen, weiß noch keiner“ sagt der Brandenburger. Auch die Einlasskontrolle ist für alle Mitarbeiter neu. Am Tag sind maximal 30 Besucher erlaubt, jeweils zehn in drei Zeitabschnitten.

Da sich die Mitglieder verschiedener Gruppen nach ihrem Cat-Besuch nicht begegnen sollen, können Gäste das Haus jetzt durch sechs Ausgänge verlassen. „Es ist ein bisschen wie am Flughafen“, sagt Cécile Anette Templin.

Listen für das Gesundheitsamt

Mitarbeiter erfassen am Haupteingang jedes Kind namentlich, notieren die Uhrzeit und Telefonnummer des Besuchers. Sie legen Listen für das städtische Gesundheitsamt an und händigen diese der Behörde bei Verdachtsfällen aus.„Damit sollen Infektionsketten besser nachverfolgt werden. Nach vier Wochen werden die Daten wieder gelöscht“, sagt Cécile Anette Templin.

Sie lobt die neuen Hygieneregeln, hofft aber auch auf eine Lockerung, denn das Kochen im Haus ist ab sofort tabu. Jugendliche dürfen nur noch eingeschweißte Snacks wie Pizza, Baguette und Suppenterrinen essen. Die Leiterin des Cat betont, dass eine ausgewogene Ernährung der Jugendlichen so nur schwer möglich ist.

Die 54-Jährige hofft, dass die Mitarbeiter bei „allen neuen Verordnungen und Hygienemaßnahmen weiter die Zeit zur inhaltlichen Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen haben“. Sie betont, dass die Umsetzung der neuen Regeln Zeit braucht.

Kiju öffnet Dienstag

Davon ist auch Axel Krause überzeugt. „Wir wollen erstmal alles behutsam angehen und warten die völlig neue Situation ab“, sagt der Chef des Kinder- und Jugendfreizeitclubs (Kiju). Die Einrichtung in der Willibald-Alexis-Straße öffnet Dienstag für Gäste. Dort können 15 Besucher zeitgleich ins Haus, jeweils fünf in drei verschiedene Räume.

Er appelliert an die Einhaltung des Mindestabstandes und betont, dass ein Mundschutz im Kiju nicht nötig ist. „Wir arbeiten und reden mit den Jugendlichen, wollen ihre Mimik und Gestik sehen. Man kann nicht alles theoretisch vorbereiten, wir sind ja keine Behörde. In der Praxis wird sich alles einspielen“, sagt der Chef des Humanistischen Regionalverbandes.

Neuer Eingang für Gäste

Gäste nutzen ab Dienstag nicht mehr den Haupt- sondern den Nebeneingang am kleinen Tor. Axel Krause und das Kiju-Team möchten „möglichst viele“ Veranstaltungen nach draußen auf das einen Hektar große Außengelände verlagern. Sie beraten noch, was passiert, wenn zu viele Gäste ins Haus wollen. „So wie die Virologen täglich neue Entscheidungen treffen, werden auch wir das tun“, sagt Krause.

Der Club am Trauerberg öffnet Montag, den 18. Mai für Gäste. Besucher gelangen von 11.30 bis 13, 13.30 bis 15 und von 15.30 bis 17 Uhr ins Haus. Infos unter 03381 702452.

Der Kinder- und Jugendfreizeitclub (Kiju) öffnet hingegen am Dienstag, für Kinder von 10 bis 14 Uhr und für Jugendliche ab zwölf Jahren von 14 bis 18 Uhr. Infos unter 03381 730380.

Von André Großmann