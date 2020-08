Neustart: HdO beendet Corona-Pause mit Jam Session und Poetry Slam

Brandenburg/H

Neue Musik und Texte bereichern das Leben von Franka Märtens und Dean Wengzinski. Das Duo arbeitet im Haus der Offiziere und plant für das HdO auf der Freilichtbühne am Marienberg das erste Kulturwochenende nach der Corona-Pause.

Dean Wengzinski und Franka Märtens planen für das HdO Jam Session und Poetry Slam. Quelle: André Großmann

Neue Musik bei der Jam Session

„Zuerst starten wir mit einer Jam Session als Open Air. Dabei treffen sich Menschen mit der gleichen Leidenschaft spontan auf der Bühne und gestalten etwas völlig Neues. Ihr Sound muss nicht perfekt klingen, nur die Kreativität und der Spaß an der Musik sind wichtig. Und wer weiß, vielleicht entdecken junge Talente so, was sie wirklich drauf haben“, sagt Franka Märtens.

Für sie ist klar, dass es cooler ist, wenn Menschen zusammen Musik machen als allein zu Haus. Die Brandenburgerin hofft, dass Zuhörer den Mut für die Bühne haben. Sie hat im letzten Jahr den Song „Valerie“ von Sängerin „ Amy Winehouse“ gecovert und denkt gern an ihren Auftritt zurück.

„Wenn der Applaus des Publikums kommt, ist das einfach ein tolles Gefühl. Die Kultur ist gerade jetzt wichtig, als Ausgleich von der Arbeit und vom Alltag in einer schwierigen Zeit“, sagt Dean Wengzinski.

Besucher der Jam-Session müssen ihre Instrumente aber nicht den Marienberg hoch schleppen. Das HdO stellt Besuchern Gitarre, Schlagzeug, Bass und Keyboard. Zuhörer erleben die Band „Back to Mono“ und die Veranstalter bauen eine Bar und Toilette auf. In diesem Jahr haben sich die Regeln geändert, denn Cover-Songs und Gema-Titel sind nicht erlaubt.

Hanna Yilmaz, Felix Thiele und Franka Märtens (von links) haben Spaß bei der Jam Session. Quelle: privat

Erstes Event mit Zuschauern seit dem 8. März

Für das HdO ist das Event die erste Veranstaltung mit Zuschauern seit der Club-Party am 8. März 2020. „Wir wollen so ein Zeichen setzen, dass die Branche wieder den Anschluss findet und nicht vergessen wird. In Zeiten der Pandemie wünscht sich doch jeder ein Stück Normalität und da gehören kulturelle Events einfach dazu“, sagt Franka Märtens.

Sie gibt zu, dass die Situation der Veranstaltungsbranche bedrückend sei, da in Zeiten der Pandemie nicht absehbar ist, wann wieder Normalität einkehrt. Franka Märtens betont, dass niemand Corona-Partys feiern will und auf der Freilichtbühne „ausreichend Platz für Abstand gewährleistet ist“. Auf dem Weg zur Toilette empfehlen die HdO-Mitarbeiter Gästen einen Mundschutz. Bis zu 300 Besucher können die erste Jam-Session erleben.

Dichterschlacht zu Brandenburg

Einen Tag später beginnt der „ Poetry Slam goes Open Air“, die sogenannte Dichterschlacht zu Brandenburg. Bei dem Wettbewerb stellen Autoren über mehrere Runden Texte vor und präsentieren zuerst selbst verfasste Lyrik. Dann zeigen die Moderatoren den Autoren ein unbekanntes Bild, zu dem in 15 Minuten eine neue Geschichte entsteht.

„Im letzten Jahr zeigten sie das Foto eines Hundes, der unter einem Bettlaken als Geist verkleidet war. Es ist beeindruckend, welche Texte auf diese Weise entstehen. Als Zuhörer entflieht man so der Realität und reist mit seiner Fantasie in die Welt der Geschichte“, kommentiert Franka Märtens.

Applaus der Zuschauer entscheidet

Bislang haben sich Stefanie Steenken aus Velten und Leonie Dossow aus Wusterwitz für die Dichterschlacht angemeldet. Die Autorin tritt das erste Mal bei einem Poetry Slam auf. „Ich habe mich noch nicht entschieden, welchen Text ich vortrage, es könnte sein, dass dieser noch gar nicht existiert, also dürfen die Gäste gespannt sein“, sagt die 18-Jährige.

Beim Poetry Slam Open-Air tragen Autoren ihre Texte vor. Quelle: Alexander Sturm

Am Ende entscheidet der Applaus der Zuschauer, wer den literarischen Wettbewerb gewinnt. Beim Poetry Slam ist erstmals eine Band dabei, die Brandenburger Band The Nash Circle spielt beim Event.

Für Dean Wengzinski sind die Events ein Neuanfang für die Kultur in der Havelstadt. „Allen im Haus kribbelt es in den Fingern und wir freuen uns, dass es endlich wieder los geht“, sagt der 20-Jährige und schaut auf die Freilichtbühne.

Info: Die Jam Session goes Open Air läuft Freitag, den 21. August von 17 bis 22 Uhr. Der Poetry Slam beginnt einen Tag später um 18 und endet um 22 Uhr. Für die Dichterschlacht können sich noch Texter anmelden. Die Veranstalter bitten Gäste, sich ihre kostenlosen Tickets für die Events vorab unter www.jukufa.de auszudrucken. Die Karten sind ab Mittwoch, den 12. August online verfügbar. Infos unter: fsj@jukufa.de

Von André Großmann