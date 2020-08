Neustart: So läuft die Wiedereröffnung im Concerthaus-Kino

Brandenburg/H

Mit Hoffnung und Zweifeln öffnet Michaela Hesserle die Türen des Concerthaus-Kinos in der Steinstraße. Nach mehr als fünf Monaten Corona-Pause startet das Kino am 26. August neu.

Kinos in der Krise

„2020 ist bislang das schwerste Jahr für die Kinos. Eine Situation wie die Corona-Pandemie hat es noch nie gegeben. Mehr als die Hälfte des Jahresumsatzes ist bislang verloren gegangen. Trotzdem freuen sich alle Mitarbeiter darauf, dass es endlich wieder los geht, wenn auch unter vollkommen neuen Bedingungen“, sagt die Brandenburgerin.

So sieht ein leerer Kinosaal im Concerthaus aus. Quelle: André Großmann

Konkurrenz startete früher

Doch warum startet das Concerthaus am 26. August, wenn Konkurrenten wie das Movietown Wust seit dem 6. Juni und das Sommerkino im Slawendorf seit 6. August geöffnet haben?

„Ich denke, dass die Geschäftsführung immer mit Sorge auf die Wirtschaftlichkeit geschaut hat und sich deshalb zurückhielt. Weil die Verleiher mehrere Filmstarts über Monate verschoben haben, fehlten neue Inhalte. Weil wir die Ausgaben so gering wie möglich halten wollten, für die Technik, die Energie, das Personal haben wir alles heruntergefahren“, sagt Michaela Hesserle.

Neue Corona-Regeln

Die letzte Vorstellung im Concerthaus lief am 16. März 2020, mit dem neuen Hygienekonzept gelten für Kinobesucher neue Corona-Regeln. Mitarbeiter installieren in den nächsten Tagen neue Plexiglas-Trennwände an den Kassen, stellen Hinweisschilder und Spender für Desinfektionsmittel auf.

Gäste müssen beim Betreten des Kinos und auf den Gängen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, an der Kasse und in den Kinosälen gilt ein Mindestabstand von 1,5 Metern.

Nur 200 statt 600 Plätze genutzt

Deshalb sind nur 200 der insgesamt 600 Plätze für Gäste nutzbar. „Unsere Mitarbeiter laufen mit den Besuchern dann in den Kinosaal und zeigen ihnen ihre Plätze, dort können sie den Film dann natürlich ohne Mundschutz genießen“, sagt Michaela Hesserle.

Nach jeder Vorstellung desinfizieren Mitarbeiter die Oberflächen in den Kinosälen. Popcorn und Nachos gehören weiter zum Kinoerlebnis, tabu sind hingegen offene Gummitiere und Slushys in der Selbstbedienung.

Aktuell arbeiten fünf Beschäftigte im Kino in der Steinstraße, doch während der Corona-Pause sind alle in Kurzarbeit. Das Concerthaus gehört zur Cinemotion-Gruppe, die deutschlandweit an 15 Standorten Kinos betreibt.

Mehr Konkurrenz durch Streaming-Dienste

„Wir dürfen jetzt jeden dritten Platz belegen, rechnen aber damit, dass im Vergleich zum Vorjahresmonat nur 20 Prozent der Besucher ins Kino kommen“, sagt Michaela Hesserle. Weil in Berliner Kinos die Abstandsregeln gelockert worden sind, hofft sie auf Veränderungen in der Havelstadt.

Concerthaus-Chefin Michaela Hesserle freut sich auf den Neustart des Kinos. Quelle: André Großmann

Doch für die 62-Jährige bleibt Ungewissheit. Sie fragt sich was passiert, wenn die Infektionszahlen in Zeiten der Corona-Pandemie steigen und spricht über die wachsende Konkurrenz durch Streaming-Dienste wie Netflix und Amazon Prime Video. „Es ist natürlich schlecht, wenn neue Filme schon vor dem Kinostart online laufen. Das erschwert die Lage für uns leider noch“, kommentiert die Brandenburgerin.

Fast 100.000 Besucher im Jahr 2019

Trotz aller Hindernisse sieht sie die Wiedereröffnung als Rückkehr in die Normalität und hofft auf einen „behutsamen Neustart.“ Mit dem Kinojahr 2019 war die Brandenburgerin zufrieden.

Damals schauten fast 100.000 Besucher im Lichtspielhaus vorbei, im Spitzenmonat Dezember 11.000, im September waren es mehr als 5000. „Da wären wir jetzt schon zufrieden, aber das werden wir nicht erreichen“, kommentiert Michaela Hesserle und schaut auf das Kinoprogramm.

Kein „Kino für Kenner“ mehr

Dort entfallen die als Matinee bekannten künstlerischen Veranstaltungen und die Reihe „Kino für Kenner“ auf unbestimmte Zeit. Eine weitere Neuerung: Die Kinobetreiber haben die Preiskategorien angepasst, ab sofort gibt es ausschließlich Tickets für sieben oder acht Euro und keine zusätzlichen Gebühren für einen Logenplatz.

Neustart mit Thriller

Zum Start am 26. August läuft ein Film, der Thriller „ Tenet“, in dem ein Agent den dritten Weltkrieg verhindern soll. Er muss eine Person stoppen, die die Zeit manipulieren kann.

Michaela Hesserle ist gespannt auf den Neustart. „Wir müssen abwarten und schauen, wie sich die Lage entwickelt. Ich freue mich auf viele bekannte Gesichter. Eines ist klar: Auch wenn ich zuhause vorm Fernseher sitze und einen Film auf Netflix schaue, ersetzt das nicht das Kino-Erlebnis. Denn nur im Saal habe ich den besonderen Sound und eine große Leinwand“, sagt die 62-Jährige.

Von André Großmann