Neustart an den Grundschulen in Brandenburg an der Havel ist gelungen

Brandenburg/H

Die Freude überwiegt, ein bisschen Skepsis bleibt. Am Montag gab es auch den Neustart für die 3148 Mädchen und Jungen an den kommunalen Grundschulen sowie für die 368 Kinder an den freien Schulen in Brandenburg an der Havel.

Kinder müssen sich wieder eingewöhnen

In Kirchmöser Ost befindet sich die Magnus-Hoffmann-Grundschule, deren Leiterin Sabine Liepe ist. Quelle: Rüdiger Böhme

„Wir müssen die Kinder nach der langen Zeit zuhause ankommen lassen, sie auffangen“, sagt Sabine Liepe. Sie leitet die Magnus-Hoffmann-Grundschule im Ortsteil Kirchmöser und schon in ihren ersten beiden Unterrichtsstunden ist ihr aufgefallen, dass auch die sonst aufgeweckten Kinder eher still waren. „Der Lockdown hat sie teilweise mitgenommen.“

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Allgemein gute Stimmung

Überwiegend sei die Stimmung allerdings gut gewesen, die Kinder hätten sich sehr gefreut, wieder in der Schule sein zu dürfen. Auch von den Eltern habe es weder Kritik noch Bedenken gegeben. Unterrichtet wird im täglichen Wechsel – also ein Hälfte montags, mittwochs und freitags, die andere dienstags und donnerstags, jede Woche wird gewechselt. Lehrer und Schüler nutzen begeistert die CitySchulApp von Benjamin Büsser, zudem gab es zwischenzeitlich Videokonferenzen, damit sich alle wenigstens mal gesehen haben.

Gute Probe fürs Kollegium

„Bei allen Beschwernissen, für das Kollegium war die harte Zeit auch eine gute Probe, wir haben einen Super-Zusammenhalt, jeder sieht, wo es Schwierigkeiten gibt, alle denken mit und sind zusammengerückt“, lobt die Schulleiterin.

Notbetreuung wird zur Herausforderung

Tatsächlich gab und gibt es Herausforderungen. So sind 32 der 280 Grundschüler in Kirchmöser auch in der Notbetreuung. Die soll personell und räumlich getrennt stattfinden, was schwierig ist in dem nicht ganz so neuen Schulhaus. Doch eine pädagogische Unterrichtshilfe und die Schulsozialarbeiterin helfen nun in der Notbetreuung aus.

Extra-Räume, gestaffelte Pausen

Etwas komfortabler geht es dagegen an der Gebrüder-Grimm-Grundschule zu: „Wir konnten glücklicherweise Honorarkräfte für die Notbetreuung verpflichten, damit sich die Kollegen auf den Präsenz- und den Distanzunterricht konzentrieren können“, sagt Vize-Schulleiterin Rosemarie Haase. Zudem gebe es Extra-Räume und gestaffelte Pausen.

Anton und Schulcloud

Unterrichtet wird durchgehend im Wochenwechsel (A- und B-Wochen), „das ist überschaubarer für die Kinder und für die Eltern“. Wer nicht da ist, lernt über Schulcloud, Papieraufgaben (Arbeitsblätter) sowie über die Anton-App.

Verstärkte Hof-Aufsicht

„Der Start verlief überraschend ruhig, ich trau mich gar nicht, dies laut zu sagen. Alle sind froh, wieder da zu sein.“ Die Kinder seien diszipliniert und eifrig, die Schule habe ihnen wohl richtig gefehlt. „Sie sehen ihre Freunde wieder, reden, lachen spielen. Die älteren Schüler aus der fünften und sechsten Klasse müssen auf dem Schulhof Masken tragen. Wir haben die Pausenaufsicht verstärkt, falls sich zu viele zu nahe kommen“, erzählt Rosemarie Haase.

Drei Krankmeldungen

Von den Eltern habe sie in Sachen Neu-Start nichts Negatives gehört, allerdings wurden drei Kinder am Montagmorgen überraschend als krank gemeldet. Über die Gründe mag die stellvertretende Schulleiterin nicht spekulieren.

Sogar ein paar Schnelltests hat die Schulkrankenschwester bekommen. Allerdings sei noch nicht ganz klar, ob sie für die Vorsorge oder bei Verdachtsfällen zum Einsatz kommen.

Zwei Modelle parallel

In der Luckenberger Schule ist Heiko Nachtigall der Schulleiter. Quelle: Rüdiger Böhme

Schulleiter Heiko Nachtigall und sein Team fahren gleich zwei anspruchsvolle Unterrichtsmodelle an der „Luckenberger“: Die ersten bis dritten Klassen kommen in Gruppen im täglichen Wechsel, die oberen drei Klassenstufen wechseln jede Woche. „Wir haben neben der CitySchulApp die HPI-Cloud, da können sich alle Kinder, die zu Hause sind, in den Präsenzunterricht zuschalten. Das klappt gut“, sagt der Schulleiter.

Alles mit Schulkonferenz beraten

Bedenken der Eltern habe es keine gegeben, die Modelle und Konzepte seien am vergangenen Donnerstag mit der Schulkonferenz abgestimmt worden. Es seien am Montag auch alle Schüler gekommen, die angemeldet waren. Keine Lerngruppe habe mehr als zwölf Kinder.

Freie Wahl beim Unterrichtsmodell

Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) hatte es den Schulen vor eineinhalb Wochen weitgehend freigestellt, selbst zu entscheiden, in welchen Modellen die Grundschüler unterrichtet werden. Schließlich gibt es überall unterschiedliche Bedingungen und Voraussetzungen, zudem vertrauen die Einrichtungen oft auf gute Erfahrungen, welche sie im ersten Lockdown im vorigen Frühjahr gemacht haben.

Von André Wirsing