Neustart mit Tigerpython: Kinder spielen an der Wusterwitzer Grundschule mit einer Schlange

Wusterwitz

Eine acht Meter lange Tigerpython leitet das Ende der kulturellen Pause an der Wusterwitzer Grundschule ein. Erst- bis Sechstklässler heben die Schlange Kaa hoch und staunen. Sonst lebt sie bei Temperaturen um die 36 Grad Celsius im Terrarium, jetzt zeigt das Tier den Kindern im Zirkuszelt neben der Wilhelm-Götze-Schule seine Zunge. Ihre Bisse sind für Menschen zwar schmerzhaft, aber ungefährlich.

Dieses Zelt hat das Team vom Circus Smiley neben der Wusterwitzer Grundschule aufgestellt. Quelle: André Großmann

Das Projekt vom Circus Smiley gehört zum Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“. Dabei sollen Schüler wieder Zeit für Freunde, Sport und Freizeit haben und gemeinsame Momente genießen. Dafür stellt das Brandenburger Bildungsministerium 3000 Euro bereit, die Schulen 2021 oder 2022 investieren können. Schulleiterin Heike Ohsmann ist überzeugt, dass der Zirkus Schüler glücklich macht.

Kinder sind ängstlicher

„Das ist jetzt der Start unseres Aufholprogramms und jeder lächelt. Kindheitsträume werden wahr“, sagt Ohsmann. Sie betont, dass die sozialen Kontakte der Kinder unter Corona und durch den Wegfall von Veranstaltungen gelitten haben.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Kinder konnten ihre Freunde weniger sehen, sind scheuer, ängstlicher und unselbständiger geworden. Bei diesem Projekt blühen sie auf, sind mal Artisten, Bauchtänzer und Clowns und Akrobaten. Es ist befreiend, dass jetzt wieder mehr möglich ist“, sagt die Schulleiterin der MAZ.

Hoffnung für Herbst und Winter

Sie empfiehlt auch anderen Bildungseinrichtungen, am Aufholprogramm teilzunehmen. Ohsmann hofft, dass die Schule im Herbst und Winter geöffnet bleibt und weniger Corona-Infektionen als im vergangenen Jahr den Alltag in Wusterwitz belasten. „Wir sind viel optimistischer als 2020 und haben gemeinsam mit Eltern und Schülern einiges vor“, sagt sie der MAZ.

So startet in der Grundschule das Projekt „Gesunder Lebensraum Schule/ Mobbingfrei“ mit Lehrern und Mitarbeitern des Pohlibri-Verlags. Dabei lernen Dritt- und Viertlässler vom 28. bis 30. September bei Übungen und Rollenspielen, wie sie mit Gefühlen umgehen, reden über Strategien in Gefahrensituation und testen Atemtechniken zur Entspannung.

„Das hilft den Kindern und macht sie stärker“ sagt Heike Ohsmann. Wenige Tage später lernen Eltern und Schüler wieder dazu. Dann heißt das Thema „Teenager in der Pubertät, Chaos und Konflikt oder Aufbruch und Chance“.

Von André Großmann